Горят штабеля леса: под Новосибирском загорелась пилорама — кадры пожара

Огонь попал на видео Источник: Новосибирск с огоньком / T.me











В дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство. Это произошло рано утром 3 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел на улице Зеленой, 23А, где находится пилорама. Пожарные выехали на место в 5 утра и прибыли в 05:10. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Локализовать его удалось в 06:26.

— Под навесом горят штабеля леса, опилки, ленточный станок и бытовка. Погибших или пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Кадры с горящим зданием пилорамы появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Пожар начался рано утром Источник: Новосибирск с огоньком / T.me

На происшествие выезжали 7 единиц техники и 28 человек. По данным 2ГИС, по адресу находятся Новосибирский лесхоз и торгово-производственная компания «СибГарантЛес». Корреспондент НГС позвонила в компанию. По телефону ответили, что сейчас говорить неудобно.