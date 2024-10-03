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Под Новосибирском загорелась пилорама

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Происшествия Горят штабеля леса: под Новосибирском загорелась пилорама — кадры пожара

Горят штабеля леса: под Новосибирском загорелась пилорама — кадры пожара

На локализацию огня ушло больше часа

2 814
8 комментариев

Огонь попал на видео

В дачном поселке Кудряшевский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство. Это произошло рано утром 3 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел на улице Зеленой, 23А, где находится пилорама. Пожарные выехали на место в 5 утра и прибыли в 05:10. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Локализовать его удалось в 06:26.

— Под навесом горят штабеля леса, опилки, ленточный станок и бытовка. Погибших или пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Кадры с горящим зданием пилорамы появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Пожар начался рано утром

На происшествие выезжали 7 единиц техники и 28 человек. По данным 2ГИС, по адресу находятся Новосибирский лесхоз и торгово-производственная компания «СибГарантЛес». Корреспондент НГС позвонила в компанию. По телефону ответили, что сейчас говорить неудобно.

В конце сентября в Новосибирске над Гусинобродским шоссе поднялся столб дыма. Там загорелось кафе.

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Комментарии
8
88877888м
34 минуты
Это точно не поджог, опять сигарета покурила.
Гость
1 час
Либо думали что стружка и лес не горит, либо конкуренты!
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