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Происшествия «Есть угроза соседним домам»: вблизи Гусинобродском шоссе вспыхнуло кафе — видео пожара

«Есть угроза соседним домам»: вблизи Гусинобродском шоссе вспыхнуло кафе — видео пожара

На место прибыли сотрудники МЧС

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2 комментария

Возгорание произошло в Дзержинском районе

Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска произошел пожар. Кадры возгорания опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По его данным, инцидент случился на остановке «ж/м Волочаевский» у Гусинобродского шоссе.

Общая площадь пожара 80 квадратных метров

— На остановке «ж/м Волочаевский» вспыхнул пожар, — сказано в сообщении.

Как объяснили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сотрудники прибыли на место в 17:47. Им поступили данные о возгорании в кафе.

— Дзержинский район улица Доватора, 124, кафе «Восточная кухня», — сказано в сообщении. — Общая площадь пожара 80 квадратных метров, есть угроза соседним домам.

По данным 2ГИС, в районе места ДТП пробка

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Обновлено.

— Со слов сотрудников, людей внутри нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, площадь пожара достигает 300 квадратных метров. Здание одноэтажное, у него обустроена пристройка.

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Комментарии
2
Гость
9 минут
вблизи Гусинобродском шоссе 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Гость
3 минуты
восточная кухня...
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