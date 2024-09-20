«Есть угроза соседним домам»: вблизи Гусинобродском шоссе вспыхнуло кафе — видео пожара

Вечером 20 сентября на правом берегу Новосибирска произошел пожар. Кадры возгорания опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». По его данным, инцидент случился на остановке «ж/м Волочаевский» у Гусинобродского шоссе.
— На остановке «ж/м Волочаевский» вспыхнул пожар, — сказано в сообщении.
Как объяснили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сотрудники прибыли на место в 17:47. Им поступили данные о возгорании в кафе.
— Дзержинский район улица Доватора, 124, кафе «Восточная кухня», — сказано в сообщении. — Общая площадь пожара 80 квадратных метров, есть угроза соседним домам.
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— Со слов сотрудников, людей внутри нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, площадь пожара достигает 300 квадратных метров. Здание одноэтажное, у него обустроена пристройка.