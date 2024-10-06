Вам требуется помощь! 5 симптомов болезней сердца, при которых надо бежать к кардиологу

Прислушивайтесь к себе Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Сердце — насос, который каждый день сокращается и расслабляется 100 000 раз и перекачивает 7600 литров крови. Увы, нередко орган дает сбои. Именно болезни сердечно-сосудистой системы лидируют в рейтинге частых причин преждевременной смерти. Доктор Питер поговорил с кардиологом Денисом Соколовым и выяснил, что есть 5 симптомов, при которых надо бить тревогу.

Многие считают, что проблемы с сердцем касаются только пожилых людей, но не зря говорят, что сердце надо беречь смолоду. Первые признаки заболеваний могут появляться гораздо раньше.

Вот несколько неочевидных признаков, которые могут свидетельствовать о начинающихся нарушениях в работе сердца. Наличие даже одного из них — веский повод немедленно обратиться к врачу.

Постоянная усталость

— Если вы чувствуете себя уставшим сразу после пробуждения или постоянно измотаны без видимой причины, это может быть признаком сердечной недостаточности, — говорит кардиолог Денис Соколов.

Денис Соколов — кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, член Российского общества кардиологов.

При таком заболевании сердце теряет способность перекачивать кровь эффективно, из-за чего мышцы недополучают кислород и питательные вещества. Это приводит к быстрой утомляемости и дискомфорту в груди.

Снижение выносливости

Внезапная боль или жжение за грудиной, особенно при физических нагрузках, указывают на возможную стенокардию. Боль часто отдает в левую руку или плечо и проходит после отдыха.

Однако нужно учитывать: умеренные физические нагрузки полезны для сердца и могут снизить уровень стресса, вызывающего болезненные ощущения.

Одышка

Трудности с дыханием, особенно при ходьбе или физической работе, — тревожный сигнал. Если вам трудно дышать даже в покое, это может указывать на кислородное голодание тканей из-за недостаточной работы сердца.

Одышка может усиливаться ночью, и без лечения это состояние будет только ухудшаться.

Отеки

Наблюдаете отеки ног, лодыжек или даже живота по вечерам? Это один из признаков начинающихся проблем с сердцем. Хотя временно облегчить состояние могут мочегонные препараты или массаж, эти меры устраняют лишь симптомы.

Для долгосрочного улучшения необходимы обследование и правильное лечение.

Неровный пульс

Перебои в работе сердца, учащенный пульс или аритмия могут быть первыми признаками серьезных нарушений. В тяжелых случаях это приводит к головокружению и даже обморокам, что связано с ухудшением кровоснабжения головного мозга.

Аритмия может быть вызвана как заболеваниями сердца, так и внешними факторами, такими как отравление или стресс.

Каждый из симптомов — это сигнал вашего организма, что пора обратиться к специалисту. Не откладывайте визит к врачу, чтобы избежать серьезных последствий.

А вдруг у вас «густая кровь»?

В некоторых случаях анализ крови надо делать довольно часто Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ранее мы рассказывали о том, что внимательнее относиться к себе должны люди, которым врачи говорят о том, что у них «густая кровь».

— Истинное сгущение крови наблюдается тогда, когда в организме снижается жидкая часть крови — плазма и/или увеличивается количество форменных элементов крови, главным образом эритроцитов. Густая кровь очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам, — объясняет кардиолог Олег Голощапов.

Олег Голощапов — кардиолог, заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Гатчинской клинической межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики.

По словам кардиолога, сгущение крови часто происходит при:

обезвоживании;

приеме мочегонных препаратов;

длительной гипоксии.

В этом случае стоит обратить внимание и на пульс. Для того чтобы густая кровь лучше текла по сосудам, сердцу придется предпринимать больше усилий. Каким же тогда должен быть пульс?

По словам Олега Голощапова, для человека с синдромом густой крови оптимальной считается частота пульса в пределах 60–80 ударов в минуту. Это обеспечивает достаточный перенос кислорода, но не приводит к повышенной работе сердца.

Пульс менее 50 ударов в минуту — недостаточный для поддержания нормальной работы головного мозга, что может приводить к обморокам и головокружениям.