«Я не хотел убивать»: любителя животных с внешностью ребенка обвинили в серии краж кенгурят

В крупных городах на остановках часто можно увидеть объявления о пропаже домашних котов и собак. Хозяева печатают цветные снимки и готовы выложить за возвращение питомца вознаграждение. А что случается, когда пропадает всенародный любимец?
В конце сентября многие россияне удивились новости: из двух российских зоопарков таинственно исчезли детеныши кенгуру. Пока их искали полицейские, обычные люди тихонько переживали дома, обновляли новости. По соцсетям разлетелся фоторобот предполагаемого преступника. Подробности — в материале наших коллег из 76.RU.
«Чем „питается“ черный рынок»
Еще несколько лет назад в России запретили держать дома диких животных. Несмотря на это, то и дело всплывают новости об их заточении: львят и тигрят покупают для фотосессий, хищных птиц — на охоту, медведей — в клетку к богатому дому.
— Если говорить о том, чем «питается» черный рынок — это черный ввоз животных из стран Ближнего Зарубежья по железной дороге или на авто. Похищений на самом деле немного, — сказал 76.RU депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Это достаточно рискованное дело, и в ситуации, когда всё обвешано камерами, себе дороже, что называется.
Как говорят эксперты, можно найти любого экзотического зверя. Они оцениваются на черном рынке в сотни тысяч, а то и в миллионы рублей. Сделки проводятся в тени, за большими заборами. Зачем людям такое развлечение — от большой любви к животным?
Стащил в ночи
Утром 27 сентября работники ярославского зоопарка обратили внимание, что в вольере кенгуру что-то не так. Примерно полгода назад, зимой, у взрослых самца и самки появилось потомство. Малыша назвали Крошем.
В тот день его не было видно за ограждением. Смотрители забили тревогу: Крош пропал. Сразу было понятно, что самостоятельно выбраться он не мог. К исчезновению причастны люди.
Спустя три дня по схожему сценарию едва ли не из сумок мам стащили кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Полицейские начали выискивать следы. Выяснилось, что клетка Кроша была замотана проволокой. Ее можно было без труда открыть.
После череды похищений дрессировщик Эдгард Запашный даже предположил, что три кенгуренка — заказ влиятельного частника.
Накормил пирогом
Сразу после пропажи животных завели дело о краже. Силовики выпустили ориентировку. На черно-белом изображении был, кажется, совсем юный человек. Небольшое лицо с припухлыми щеками, широко открытые глаза. Пользователи соцсетей недоумевали: «Это ребенок?» В Сети начали гулять версии про малолетнего хулигана и карлика-натуралиста.
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов рассказал, что в поисках помог телефон. В зоопарках засветился один и тот же номер. Вычислить его хозяина было вопросом времени. Вечером 2 октября в Александрове силовики скрутили 31-летнего Ивана Некрасова — мужчину с детской внешностью и тонким голоском.
— Я пил кофе со сникерсом, сидел на вокзале. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они. Быстро уронили в пол, на живот, заломили руки, волокли до машины. Ударили два раза. У меня шишка на голове, — рассказывал в зале суда Иван.
Иван наивно объяснил силовикам: в зоопарке у клетки кенгурят он очутился случайно, план родился спонтанно. Он ухаживал за зверями — даже ягодным пирогом накормил.
«Странный мальчик»
За спиной у Вани — восемь классов коррекционной школы, подработки и мелкие кражи, несколько приговоров, а еще — принудительное лечение. Он пытался уйти на СВО: подписал контракт, но в итоге в апреле 2024 года его признали негодным из-за психического заболевания.
— С детства наблюдался в психиатрической больнице в Вологде, Кувшиново, — позже говорил Ваня в суде.
В последние годы он поселился в бабушкином деревянном доме в вологодском селе Тарногский Городок. Местные говорят, что парень был нелюдимым. С соседями исправно здоровался, но близко не общался.
В Вологодской области у Ивана есть родители — мама, продавец местного магазина, и папа. Семья виделась редко — родители давно не вместе. У каждого своя жизнь. Сам Ваня к 30 годам жениться не успел.
Парень вел обычный деревенский быт. Соседи отмечают, что Ваня сильно любил животных. Когда-то врач посоветовал ему больше общаться с четвероногими, чтобы улучшить психическое состояние. Ваня завел дома собаку Рича и кота Тома. Несколько лет назад он даже пытался ухаживать за крокодилом Гошей. В 2020-м местные полицейские рассказывали об этом не без улыбки:
— Он попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским он сказал, что хочет переехать в Сочи. <…> Мол, в связи с наступлением холодов озаботился состоянием рептилии. А сам условий для содержания крокодила в неволе обеспечить не мог.
Некоторые соседи, правда, любовь Вани к животным воспринимали настороженно.
Насчет кошек слышала — [топил], про собак не могу утверждать. Он собакам команды старался какие-то давать. Я не видела, чтобы он кого-то сильно обижал. Но люди говорят, бывало.
На суде ревел и просил прощения
После задержания Ивана выяснилось, что один похищенный кенгуру умер. Он был самым маленьким из всех. Кенгурята были спрятаны в больших клетчатых сумках-челноках. В таких в 90-е завозили вещи на рынки.
Подозреваемого доставили в суд утром 4 октября. Он прятал лицо. Когда Ваню посадили в клетку, он начал тихонько плакать и повторять:
Я не хотел убивать кенгуренка.
— Где вы работаете? Когда вы родились? — судья начал задавать протокольные вопросы.
Ваня перестал всхлипывать.
— 94-й или 93-й, — ответил обвиняемый.
— Так 94-й или 93-й? — уточнил судья.
— Какой-то, — Ваня тяжело задышал.
Следующие вопросы вызывали у него еще больший ступор. В какой-то момент он посмотрел на журналистов и истошно закричал:
— Кто они? — он повторил этот вопрос, кажется, десятки раз.
— Ваня, работаем. Иначе тебе будут успокоительные вкалывать, — строго сказала подзащитному адвокат.
Истерику прервал судья. Он объявил перерыв. Ваню вывели.
«Думал, на обезьянку поменяю»
В узком коридоре суда адвокат Ивана Екатерина Сентищева назвала мотивы подопечного детскими.
— Он сказал, что увидел детенышей и не смог удержаться от того, чтобы их забрать из зоопарка. Такая достаточно детская позиция, — обратила внимание юрист. — Мой подзащитный очень сожалеет о содеянном. Он извиняется перед общественностью. Если пресса будет присутствовать в зале судебного заседания, то сможет сделать вывод, что он не совсем здоров.
Он переживает и за то, что погиб кенгуренок. И переживает за своих домашних животных. Он неоднократно просил следователей, чтобы проверили его собаку, кошку. Созвонились с мамой. Чтобы их не выкинули на улицу. Он переживает за это.
После короткого перерыва обвиняемого снова привели в зал. Позже — в СИЗО.
За оставшееся время он не сказал ничего нового: гулял по ярославскому зоопарку, хотел рассмотреть канадского волка и услышать, как ревет лев.
Ваня пытался убедить собравшихся, что кенгурята были нужны ему для обмена. Взамен он мечтал заполучить обезьяну.
Думал, поменяю. За ней можно ухаживать. Она похожа на человека.