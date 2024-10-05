«Я не хотел убивать»: любителя животных с внешностью ребенка обвинили в серии краж кенгурят

В суде мужчина дал волю эмоциям Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Ярославский зоопарк











В крупных городах на остановках часто можно увидеть объявления о пропаже домашних котов и собак. Хозяева печатают цветные снимки и готовы выложить за возвращение питомца вознаграждение. А что случается, когда пропадает всенародный любимец?

В конце сентября многие россияне удивились новости: из двух российских зоопарков таинственно исчезли детеныши кенгуру. Пока их искали полицейские, обычные люди тихонько переживали дома, обновляли новости. По соцсетям разлетелся фоторобот предполагаемого преступника. Подробности — в материале наших коллег из 76.RU.

Эту историю обсуждали во всей России Источник: 76.RU

«Чем „питается“ черный рынок»

Еще несколько лет назад в России запретили держать дома диких животных. Несмотря на это, то и дело всплывают новости об их заточении: львят и тигрят покупают для фотосессий, хищных птиц — на охоту, медведей — в клетку к богатому дому.

— Если говорить о том, чем «питается» черный рынок — это черный ввоз животных из стран Ближнего Зарубежья по железной дороге или на авто. Похищений на самом деле немного, — сказал 76.RU депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Это достаточно рискованное дело, и в ситуации, когда всё обвешано камерами, себе дороже, что называется. Владимир Бурматов депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Как говорят эксперты, можно найти любого экзотического зверя. Они оцениваются на черном рынке в сотни тысяч, а то и в миллионы рублей. Сделки проводятся в тени, за большими заборами. Зачем людям такое развлечение — от большой любви к животным?

Стащил в ночи

В таком вольере обитал кенгуренок Крош Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Утром 27 сентября работники ярославского зоопарка обратили внимание, что в вольере кенгуру что-то не так. Примерно полгода назад, зимой, у взрослых самца и самки появилось потомство. Малыша назвали Крошем.

В тот день его не было видно за ограждением. Смотрители забили тревогу: Крош пропал. Сразу было понятно, что самостоятельно выбраться он не мог. К исчезновению причастны люди.

Спустя три дня по схожему сценарию едва ли не из сумок мам стащили кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Полицейские начали выискивать следы. Выяснилось, что клетка Кроша была замотана проволокой. Ее можно было без труда открыть.

После череды похищений дрессировщик Эдгард Запашный даже предположил, что три кенгуренка — заказ влиятельного частника.

Накормил пирогом

У Ивана особенности внешности — он выглядит моложе своих лет Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Сразу после пропажи животных завели дело о краже. Силовики выпустили ориентировку. На черно-белом изображении был, кажется, совсем юный человек. Небольшое лицо с припухлыми щеками, широко открытые глаза. Пользователи соцсетей недоумевали: «Это ребенок?» В Сети начали гулять версии про малолетнего хулигана и карлика-натуралиста.

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов рассказал, что в поисках помог телефон. В зоопарках засветился один и тот же номер. Вычислить его хозяина было вопросом времени. Вечером 2 октября в Александрове силовики скрутили 31-летнего Ивана Некрасова — мужчину с детской внешностью и тонким голоском.

— Я пил кофе со сникерсом, сидел на вокзале. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они. Быстро уронили в пол, на живот, заломили руки, волокли до машины. Ударили два раза. У меня шишка на голове, — рассказывал в зале суда Иван.

Иван наивно объяснил силовикам: в зоопарке у клетки кенгурят он очутился случайно, план родился спонтанно. Он ухаживал за зверями — даже ягодным пирогом накормил.

«Странный мальчик»

31-летнего обвиняемого вели в зал суда с капюшоном на лице Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











За спиной у Вани — восемь классов коррекционной школы, подработки и мелкие кражи, несколько приговоров, а еще — принудительное лечение. Он пытался уйти на СВО: подписал контракт, но в итоге в апреле 2024 года его признали негодным из-за психического заболевания.

— С детства наблюдался в психиатрической больнице в Вологде, Кувшиново, — позже говорил Ваня в суде.

В последние годы он поселился в бабушкином деревянном доме в вологодском селе Тарногский Городок. Местные говорят, что парень был нелюдимым. С соседями исправно здоровался, но близко не общался.

В Вологодской области у Ивана есть родители — мама, продавец местного магазина, и папа. Семья виделась редко — родители давно не вместе. У каждого своя жизнь. Сам Ваня к 30 годам жениться не успел.

Парень вел обычный деревенский быт. Соседи отмечают, что Ваня сильно любил животных. Когда-то врач посоветовал ему больше общаться с четвероногими, чтобы улучшить психическое состояние. Ваня завел дома собаку Рича и кота Тома. Несколько лет назад он даже пытался ухаживать за крокодилом Гошей. В 2020-м местные полицейские рассказывали об этом не без улыбки:

— Он попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским он сказал, что хочет переехать в Сочи. <…> Мол, в связи с наступлением холодов озаботился состоянием рептилии. А сам условий для содержания крокодила в неволе обеспечить не мог.

Некоторые соседи, правда, любовь Вани к животным воспринимали настороженно.

Насчет кошек слышала — [топил], про собак не могу утверждать. Он собакам команды старался какие-то давать. Я не видела, чтобы он кого-то сильно обижал. Но люди говорят, бывало. соседка Ивана

На суде ревел и просил прощения

После задержания Ивана выяснилось, что один похищенный кенгуру умер. Он был самым маленьким из всех. Кенгурята были спрятаны в больших клетчатых сумках-челноках. В таких в 90-е завозили вещи на рынки.

Подозреваемого доставили в суд утром 4 октября. Он прятал лицо. Когда Ваню посадили в клетку, он начал тихонько плакать и повторять:

Я не хотел убивать кенгуренка. Иван Некрасов обвиняемый в похищении животных

— Где вы работаете? Когда вы родились? — судья начал задавать протокольные вопросы.

Ваня перестал всхлипывать.

— 94-й или 93-й, — ответил обвиняемый.

— Так 94-й или 93-й? — уточнил судья.

— Какой-то, — Ваня тяжело задышал.

Следующие вопросы вызывали у него еще больший ступор. В какой-то момент он посмотрел на журналистов и истошно закричал:

— Кто они? — он повторил этот вопрос, кажется, десятки раз.

— Ваня, работаем. Иначе тебе будут успокоительные вкалывать, — строго сказала подзащитному адвокат.

Истерику прервал судья. Он объявил перерыв. Ваню вывели.

«Думал, на обезьянку поменяю»

В узком коридоре суда адвокат Ивана Екатерина Сентищева назвала мотивы подопечного детскими.

— Он сказал, что увидел детенышей и не смог удержаться от того, чтобы их забрать из зоопарка. Такая достаточно детская позиция, — обратила внимание юрист. — Мой подзащитный очень сожалеет о содеянном. Он извиняется перед общественностью. Если пресса будет присутствовать в зале судебного заседания, то сможет сделать вывод, что он не совсем здоров.

Он переживает и за то, что погиб кенгуренок. И переживает за своих домашних животных. Он неоднократно просил следователей, чтобы проверили его собаку, кошку. Созвонились с мамой. Чтобы их не выкинули на улицу. Он переживает за это. Екатерина Сентищева адвокат Ивана Некрасова

После короткого перерыва обвиняемого снова привели в зал. Позже — в СИЗО.

За оставшееся время он не сказал ничего нового: гулял по ярославскому зоопарку, хотел рассмотреть канадского волка и услышать, как ревет лев.

Ваня пытался убедить собравшихся, что кенгурята были нужны ему для обмена. Взамен он мечтал заполучить обезьяну.