Какие овощи самые полезные: отвечают диетологи

Еще древние египтяне и греки возделывали репу тысячи лет назад. Правда, считали, что это еда для рабов и беднейших крестьян. Древние римляне относились к ней уже с большим уважением — ее ели все подряд. На Руси с репой тоже познакомились давным-давно, и она была главным овощем на столе аж до середины XIX века. Потом народ стал всё больше переходить на картошку и о репе практически забыли. И совершенно зря. В отличие от того же картофеля, в ней практически нет крахмала, зато много полезных веществ.