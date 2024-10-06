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Животные Поспал — и на обед: новосибирец снял на видео панду в Московском зоопарке — милые кадры

Поспал — и на обед: новосибирец снял на видео панду в Московском зоопарке — милые кадры

Удивительный зверь перекусил ветками бамбука

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Бамбуковый медведь сосредоточился на еде

Новосибирец снял на видео панду в Московском зоопарке. На кадры попал обед большого бамбукового медведя Жуи.

— В первый раз был в Московском зоопарке. Хотел увидеть маленькую панду Катюшу, но она куда-то спряталась. Зато получилось посмотреть на ее папу. Сначала большой медведь сладко спал, а сразу после пробуждения начал активно жевать бамбук, — рассказал читатель НГС Иван.

На кадрах видно, что медведь сосредоточен на еде. Он выбрал себе самую вкусную ветку бамбука и тщательно ее жевал.

На сайте Московского зоопарка указано, что сейчас на территории живут три панды — самец Жуи, самка Диндин и их дочь Катюша. Они живут в специальных вольерах с берлогами и водоемами. Самец Жуи, который попал на видео, родился в 2016 году. Он сообразительный, контактный, активный, любит играть. Самка Диндин на год младше, она отличается повышенной бдительностью, любознательностью, предпочитает отдыхать на деревьях. Их дочь Катюша родилась в августе 2023 года, девочка растет здоровой и крепкой. Она уже стала очень популярной у посетителей.

Одни из самых популярных животных в Новосибирском зоопарке — манулы. Недавно котят отселили от родителей в отдельный вольер. Посмотрите, как они обживаются на новом месте.

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