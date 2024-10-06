Поспал — и на обед: новосибирец снял на видео панду в Московском зоопарке — милые кадры

Бамбуковый медведь сосредоточился на еде Источник: читатель НГС











Новосибирец снял на видео панду в Московском зоопарке. На кадры попал обед большого бамбукового медведя Жуи.

— В первый раз был в Московском зоопарке. Хотел увидеть маленькую панду Катюшу, но она куда-то спряталась. Зато получилось посмотреть на ее папу. Сначала большой медведь сладко спал, а сразу после пробуждения начал активно жевать бамбук, — рассказал читатель НГС Иван.

На кадрах видно, что медведь сосредоточен на еде. Он выбрал себе самую вкусную ветку бамбука и тщательно ее жевал.

Источник: читатель НГС

На сайте Московского зоопарка указано, что сейчас на территории живут три панды — самец Жуи, самка Диндин и их дочь Катюша. Они живут в специальных вольерах с берлогами и водоемами. Самец Жуи, который попал на видео, родился в 2016 году. Он сообразительный, контактный, активный, любит играть. Самка Диндин на год младше, она отличается повышенной бдительностью, любознательностью, предпочитает отдыхать на деревьях. Их дочь Катюша родилась в августе 2023 года, девочка растет здоровой и крепкой. Она уже стала очень популярной у посетителей.