Будут жить без мамы: подросших манулят отсадили в отдельный вольер — видео сердитых пушистиков

Звезд в Новосибирском зоопарке становится всё больше и больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке начали рассаживать манулят. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли и из домика их выпустила мама.

В сентябре диким котятам исполнилось полгода, и они перестали так зависеть от мамы. Стали большими и очень пушистыми. Теперь они в другом вольере и будут жить отдельно от мамы. Видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Смотрим на новый дом диких пушистиков. Он просторный, современный и явно очень удобный.

Вольер достаточно просторный Источник: Сергей Ильтяков / NGS.RU