Будут жить без мамы: подросших манулят отсадили в отдельный вольер — видео сердитых пушистиков

В Новосибирском зоопарке начали рассаживать манулят. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли и из домика их выпустила мама.
В сентябре диким котятам исполнилось полгода, и они перестали так зависеть от мамы. Стали большими и очень пушистыми. Теперь они в другом вольере и будут жить отдельно от мамы. Видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
Смотрим на новый дом диких пушистиков. Он просторный, современный и явно очень удобный.
Манулы Новосибирского зоопарка стали намного пушистее — животные активно готовятся к зиме и наращивают мех и жирок.