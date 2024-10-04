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Животные Будут жить без мамы: подросших манулят отсадили в отдельный вольер — видео сердитых пушистиков

Будут жить без мамы: подросших манулят отсадили в отдельный вольер — видео сердитых пушистиков

Они стали почти взрослыми!

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Звезд в Новосибирском зоопарке становится всё больше и больше

В Новосибирском зоопарке начали рассаживать манулят. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли и из домика их выпустила мама.

В сентябре диким котятам исполнилось полгода, и они перестали так зависеть от мамы. Стали большими и очень пушистыми. Теперь они в другом вольере и будут жить отдельно от мамы. Видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Смотрим на новый дом диких пушистиков. Он просторный, современный и явно очень удобный.

Вольер достаточно просторный

Манулы Новосибирского зоопарка стали намного пушистее — животные активно готовятся к зиме и наращивают мех и жирок.

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