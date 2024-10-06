Роспотребнадзор заявил об отступлении ковида, но вокруг все болеют — спросили у врачей, почему так

Недавно президент Владимир Путин упразднил рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию коронавирусной инфекции, которая была создана в 2020 году. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается. Это видно и по статистике оперштаба по борьбе с инфекцией: за прошедшую неделю количество заболевших ковидом уменьшилось на 3,2%.
— Это прогнозируемая ситуация… Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа, поэтому нужно привиться именно от гриппа, — цитирует Попову «РИА Новости».
При этом россияне то и дело жалуются на недавно перенесенный ковид, а сам вирус мутирует всё активнее: в конце сентября в стране появился новый штамм коронавируса ХЕС. Почему возникла такая несостыковка — наши коллеги из MSK1.RU узнали у вирусологов.
Нет денег на ПЦР-тесты?
Новые штаммы ковида стали более заразными по сравнению с теми, которые существовали в начале пандемии. В то же время коронавирус уже не представляет большой угрозы. По крайней мере, снизился уровень летальности и частота госпитализаций, рассказал MSK1.RU вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
— В начале люди не знали, что это такое, и были штаммы, которые вызывали больше тяжелых течений, госпитализаций, [в больницах] не хватало места. Вот эта вся история, будем надеяться, в прошлом. Сейчас штаммы очень заразные, но малоопасные по сравнению с теми, которые были в начале, — объяснил MSK1.RU Аграновский.
По словам вирусолога, сейчас наоборот наблюдается рост заболеваемости, но он связан с сезонностью. Диагностика новых вариантов ковида проблем не вызывает. Однако нужно учитывать, что обязательное тестирование на COVID-19 в поликлиниках уже не проводят.
— Обязательное тестирование на коронавирус в поликлиниках и больницах не проводится. Эта картинка, что коронавирус уменьшился, а общая заболеваемость растет, может быть как раз из-за того, что нет денег на тесты. Для того, чтобы больницы их получили, они должны через тендеры закупаться, — предположил врач-иммунолог Владимир Болибок.
Нет обоняния, значит, — ковид?
В то же время кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отметила, что ковид действительно регистрируется реже. Просто осенью ходит большое число других вирусов, и болеющие могут спутать их с коронавирусом.
— Некоторые сами себе ставят диагноз. Потому что одним из симптомов первого ковида была потеря обоняния. Сейчас идет респираторный вирус, который дает выраженный отек слизистой. И на этом фоне тоже идет потеря обоняния и вкусовых качеств. Но они очень короткие: два-три дня и проходят. Это не связано никак с ковидом, — объяснила MSK1 Скорпилева.
Поэтому мы все думаем, что болеем ковидом и больше ничем не болеем.
Иммунолог уточнила: сначала дети вышли с каникул и заразили друг друга привезенными из-за границы инфекциями. Затем наступило резкое похолодание, и не все были одеты по погоде.
— А у нас, как известно, чуть-чуть продуло, где-то замерз — сразу же вирусы активизируются, — подчеркнула она.
«Антитела только частично эффективны»
Врач-иммунолог Владимир Болибок в случае заболевания советует покупать и проводить ПЦР-тесты самостоятельно. Хоть ковид сейчас неопасен, он по-прежнему приводит к тяжелым последствиям, говорит врач.
— Можно в легкой форме переболеть, а постковид остается. Вы потом не знаете, что делать, и врач не знает, что делать. Потому что не на что опереться, коронавирусной инфекции официально не было, и картинка непонятна, — рассказал MSK1 иммунолог.
Лучше сами. Тест рублей 300 в аптеке стоит. Потом к врачу обратились: вот мы делали тест.
Эксперты утверждают, что защититься от ковида сейчас невозможно: вирус настолько быстро мутирует, что никакие прививки не работают против него.
— Все новые штаммы — из группы омикрона, но он изменился, и антитела нейтрализующие, которые были в популяции, уже только частично эффективны, — пояснил Алексей Аграновский.
Об этом же говорит и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
— Омикрон начал еще быстрее мутировать, поэтому в настоящее время вакцина совершенно неактуальна. Когда создали ее новый вариант, вирус мутировал дальше, — объяснил MSK1.RU вирусолог. — В результате у нас появляются варианты ковида, которые совершенно не подчиняются ни антителам от прошлых переболеваний, ни прошлым вакцинам.
Не спасут от ковида и антитела от недавно перенесенного заболевания. Так называемый иммунитет после коронавируса сохраняется всего полгода, рассказали вирусологи.
— Мы это знали с самого начала. Коронавирус отличается тем, что у него очень быстро проходит иммунитет, полученный переболеванием. Примерно через полгода иммунитет утрачивается сам по себе, и это приводит к повторным заболеваниям, — рассказал MSK1.RU Александр Чепурнов.
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