Кто победил на конкурсе «Мисс Россия — 2024»: показываем трех главных финалисток

Победила в конкурсе 18-летняя Валентина Алексеева (в центре) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Накануне, 5 октября, в Москве состоялся суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2024». Мероприятие проходило в Barvikha Luxury Village. В жюри сидели певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, а также модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие. Рассказываем, как прошел конкурс и кто в нем победил.

В финал вышли 50 участниц. Шоу открыла мисс Россия — 2023 — Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Девушка спела «Улетай на крыльях ветра». После участницы устроили дефиле в мерцающих белых платьях и жюри отобрало 30 конкурсанток.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В перерывах между этапами конкурса на сцене устраивали музыкальную паузу: пели Юлианна Караулова, Мона и рэпер Звонкий Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После показа в купальниках судьи отсеяли еще 20 человек. В десятку финалисток вошли участницы из Симферополя, Ростова-на-Дону, Козьмодемьянска, Чувашии, Иваново, Якутии, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратова и Тольятти.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Десять оставшихся участниц рассказали о себе, и после совещания судьи объявили результаты:

второй вице-мисс Россия стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга;

первая вице-мисс — Ирина Миронова из Тольятти;

мисс Россия — 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

На фото победительница конкурса Валентина Алексеева Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











А это первая вице-мисс Ирина Миронова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Петербурженка Ульяна Евдокимова стала победительницей СМС-голосования, у нее был один дополнительный балл. В итоге Ульяна стала второй вице-мисс Россия Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











О том, как проходил конкурс, мы рассказывали в онлайн-трансляции.