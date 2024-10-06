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Осень Два дня подряд снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Два дня подряд снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Начиная с четверга температура в городе будет опускаться

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6 комментариев

В выходные прогнозируют похолодание до +1 градуса

Вторая неделя октября не порадует новосибирцев теплой погодой, начиная с пятницы температура может опуститься до +1 градуса, а ночью и вовсе похолодать до -4 градусов. Один из сервисов и вовсе прогнозирует двухдневный снег с дождем. НГС изучил прогнозы на неделю, смотрим, когда в городе все же будет тепло.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Ожидается, что неделя в Новосибирске начнется с теплой, но дождливой погоды, до четверга температура будет держаться в пределах от +10 до +14 градусов. А уже в четверг похолодает до +5 градусов.

Сервис прогнозирует, что самым теплым днем будет среда, правда, пойдет небольшой дождь

Gismeteo сообщает о дождливой погоде в понедельник и со среды до конца недели. На выходных и вовсе ожидается снег с дождем и мокрый снег. Температура всю неделю не опустится ниже +3 градусов днем, теплее всего будет в среду, а холоднее всего — в воскресенье.

Сервис прогнозируют снег с дождем

По прогнозу сайта «World Weather», самым теплыми днем все также станет среда, а самым холодным — суббота. Максимально температура поднимется до +14 градусов, а начиная с четверга будет опускаться. Специалисты не прогнозируют дожди, но при этом погода ожидается пасмурная, на выходных может выглунять солнце.

Самым теплым днем будет среда

Недавно синоптики составили прогноз погодных аномалий на полгода. НГС посмотрел, какая зима будет в Новосибирске.

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Комментарии
7
Гость
12 минут
Это невероятно !!! певец Митя Фомин провел экскурсию по значимым для него местам Новосибирска
Гость
12 минут
Родился в Сибири - терпи ! ))
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