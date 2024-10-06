Два дня подряд снег: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

В выходные прогнозируют похолодание до +1 градуса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вторая неделя октября не порадует новосибирцев теплой погодой, начиная с пятницы температура может опуститься до +1 градуса, а ночью и вовсе похолодать до -4 градусов. Один из сервисов и вовсе прогнозирует двухдневный снег с дождем. НГС изучил прогнозы на неделю, смотрим, когда в городе все же будет тепло.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Ожидается, что неделя в Новосибирске начнется с теплой, но дождливой погоды, до четверга температура будет держаться в пределах от +10 до +14 градусов. А уже в четверг похолодает до +5 градусов.

Сервис прогнозирует, что самым теплым днем будет среда, правда, пойдет небольшой дождь Источник: «Яндекс. Погода»











Gismeteo сообщает о дождливой погоде в понедельник и со среды до конца недели. На выходных и вовсе ожидается снег с дождем и мокрый снег. Температура всю неделю не опустится ниже +3 градусов днем, теплее всего будет в среду, а холоднее всего — в воскресенье.

Сервис прогнозируют снег с дождем Источник: Gismeteo.ru











По прогнозу сайта «World Weather», самым теплыми днем все также станет среда, а самым холодным — суббота. Максимально температура поднимется до +14 градусов, а начиная с четверга будет опускаться. Специалисты не прогнозируют дожди, но при этом погода ожидается пасмурная, на выходных может выглунять солнце.

Самым теплым днем будет среда Источник: World-weather.ru









