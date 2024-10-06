«Бандиты нас любили». Звезда культовой группы 90-х — об убийстве продюсера и о том, как целовала мексиканского актера

Осенью вышел сериал о популярной в 90-х «Комбинации» (18+). Поп-группа, которая до сих пор гастролирует, подарила нам такие хиты, как «Бухгалтер», «Вишневая „девятка“», American boy, «Два кусочека колбаски». После Алены Апиной солисткой стала Светлана Кашина. E1.RU поговорил с ней о сериале, о том, как попала в «Комбинацию», с чем сталкивались молоденькие певицы в суровые 90-е, а также о до сих пор не раскрытом убийстве любимого продюсера.
Музыкальный коллектив зародился в 1988 году. Первыми солистками были Татьяна Иванова и Алена Апина. Пик славы пришелся на конец 80-х, когда «Комбинация» ездила с концертами по Советскому Союзу. После ухода Апиной из группы в 1992 году солисткой стала Светлана Кашина из Нижнего Тагила. В 1994 году, после убийства продюсера группы Александра Шишинина, Светлана покинула коллектив и вернулась в родной город. Там она работает заведующей эстрадным отделением колледжа искусств, преподает вокал.
«Никакой пошлости и гнильцы»
— Создатели сериала «Комбинация» предлагали вам поучаствовать в съемках?
— Нет. Спрашивали разрешение на использование моего имени и образа. Наверное, появлюсь в восьмой серии.
— Смотрели ли сериал?
— Да, как и все зрители. Показалось, что растянули первые два года на четыре серии. Мне нравится, что режиссер и сценарист подошли с теплом и любовью к Саше Шишинину. Никакой пошлости и гнильцы.
Никита Кологривый не очень похож на Сашу, но он был таким же живчиком, всегда на позитиве.
Не зря говорят, что люди, которые торопятся жить, проводят на этом свете очень мало. Саша чувствовал это и старался сделать много доброго.
— Что еще вас удивило, зацепило в сериале?
— Я не критик, но всё похоже на набор картинок, комиксы. Наверное, достоверно создать, вспомнить, как было, уже и некому.
Дочь Александра Шишинина Вика консультировала [создателей сериала]. Впервые увидела ее маленькой девочкой, когда ей было семь лет. Естественно, ничего и не помнит. Потом потеряли друг друга из виду. И вновь встретились недавно, после премьеры первых серий.
— Выходит, сериал вас воссоединил?
— Я, честно говоря, приятно удивлена, что у кого-то возникла мысль поднять эту личность [Александра Шишинина] снова в истории. В моменте мы не можем посмотреть на что-то со стороны, оценка приходит спустя время. Молодцы [съемочная группа], что захотели познакомить общество со сторонами личности Саши. Он заслуживает этого. Очень хороший человек.
«Я поняла: чтобы выжить, нужно делать одно, говорить другое, а думать третье»
— Храните ли сценические костюмы?
— Брюки клеш, пиджаки, жакеты с большими плечами, резиновый пояс, лосины. Жаль их кому-то отдавать, выкидывать или продавать.
— Понимаю, что вы много раз рассказывали о том, как попали в группу. Но всё же интересно еще раз послушать, как всё начиналось.
— Это достаточно долгая история. Если кратко: познакомил с Шишининым знакомый музыкант Алексей Павлов. Он раньше жил в Нижнем Тагиле и был барабанщиком в группе, в которой я начинала как певица. В свое время Алексей, прихватив жену, уехал в Москву. И там снимал квартиру с басистом группы, в которой работал, и мужем Тани Ивановой.
После ухода второй солистки продюсер Александр Шишинин искал девочек, но как-то не складывалось. И вот Алексей предложил: «У меня есть хорошая девочка из Тагила, она очень хорошо поет». Я показалась, и никаких денег, постельных сцен, как это часто получалось по блату, не было. Саша был рад, когда познакомился со мной и услышал, как пою. Он умел радоваться как ребенок, прыгал и кричал от того, что я вот такая, как есть, с ними буду.
Сначала у него была «гениальная» мысль — перекрасить меня в белый цвет и выпрямить черные кудряшки. Потом умные люди сказали, что не нужно делать повторение Алены [Апиной], потому что я сама по себе яркая, красивая, самодостаточная.
Но с самого начала было непросто. Зрители долго присматривались ко мне.
— Как вы боролись с постоянными вниманием и стрессом?
— Господь наделил меня простотой души. Всей проблемы поначалу не понимала. Я была настолько счастлива и ошеломлена тем, куда попала: все-таки популярная группа, мы собирали стадионы, залы, гастролей было много. Слава обрушилась на меня.
Были моменты, когда думала: «Господи, как мне с этим справиться?» Ведь все девчонки уже крутились в московском шоу-бизнесе.
— Что вас, молоденькую девушку из Нижнего Тагила, удивило в шоу-бизнесе?
— Он был тогда достаточно сумбурный, непрофессиональный и в чем-то наглый. Все артисты рядом. Общалась с ними на больших «солянках» — общих выступлениях, которых было много. Летали чартерными рейсами, и ты мог быть в одном самолете с Аллой Пугачевой, Надеждой Бабкиной, Софией Ротару, Женей Белоусовым, группой «На-На», Филиппом Киркоровым и Татьяной Овсиенко — со всеми, кого видели по телевизору.
Я познала изнанку шоу-бизнеса и была, скажем так, неприятно удивлена какими-то моментами. Видела людей с другой стороны.
Тогда было модно материться. Мне пришлось научиться поведенческим моментам, чтобы просто выжить.
— Приходилось принимать правила игры?
— Да, защищать себя. Я поняла: чтобы выжить, нужно делать одно, говорить другое, а думать третье. Никому никогда нельзя показывать свои слабые стороны — это такая закалка, когда нужно носить броню всё время и уметь за себя постоять.
Времена были непростые — 90-е. Очень-очень много нам приходилось общаться с бандитами, группировками, которые неминуемо были в каждом городе.
К счастью, в основном бандиты нас любили: «Девчонки, мы вас будем защищать». После убийства Саши Шишинина пришел другой продюсер, и вот там уже стало опасно.
Не было такой опеки, такого дружелюбия. Этот товарищ нас кидал на какие-то сходники крутых людей, с которых мы могли просто не вернуться живыми. Это, наверное, тоже поспособствовало моему решению уйти из группы.
— Эти частные вечеринки с братками, вечно пьяная публика — могло случиться всё что угодно. Что вас уберегло от неприятностей?
— Я понимаю, что Господь уберег, по-другому быть не могло. Я верующий человек, я понимаю, насколько он меня вел.
Я с детства хотела быть на сцене и чувствовала, что у меня призвание, больше ни о чем не мечтала. Хотела быть «в телевизоре», как настоящий артист. Казалось, что звезды — это такие чистые, нежные, талантливые люди, небожители.
У нас есть такие люди в шоу-бизнесе, которые не загадили себя, — хорошие, человечные, простые, трудолюбивые. Их мало, к сожалению, но такие есть.
«Работал профессиональный убийца»
— Таким был, по вашим словам, и Александр Шишинин. Его убийство осталось нераскрытым. Расскажите, как этот момент отразился на вас и группе?
— Неделю назад мне позвонил репортер из Москвы и сообщил, что дело возобновили. Приказ отдал Александр Бастрыкин (председатель Следственного комитета Российской Федерации. — Прим. ред.). 31 год прошел со дня убийства Саши.
Когда мы с мужем (Виктор Рукавишников — муж Светланы. Они познакомились, когда солистка работала в ансамбле «Ровесник», он был клавишником. — Прим. ред.) приехали работать в Москву, какое-то время не могли найти себе хорошее жилье. Саша сказал: «Напротив меня живет очень хорошая бабулечка, она может сдать комнату». В итоге поселились на одной с Сашей лестничной площадке.
Жили там больше года. Убийство произошло в этом же подъезде, между вторым и третьим этажами.
Он умер на наших руках. Его профессионально подкололи в живот, было внутреннее кровотечение. Работал профессиональный убийца.
— Как вы думаете, кому это было нужно?
— Дело начинают раскручивать опять. И у меня-то есть, конечно, версия, но не имею права оглашать ее в подробностях. Думаю, из-за денег, однозначно, которые «Комбинация» начала в очень большом количестве получать. Кончился контракт с Сергеем Лисовским.
Саша подписывал контракт, чтобы компания Лисовского помогала в раскрутке группы. Саша платил ему какую-то часть гонорара. Потом, когда договор закончился, Саша сказал: «Наконец-то всё, эта кабала закончилась». Его вызвали и сказали, что договор-то подписан, условно, не на пять лет, а на другой срок. Он сказал, что они всё подделали. Но это факты, о которых я слышала от Саши. А что на самом деле было и кто, почему и зачем его убил, я не могу утверждать.
«Никто и не ждал нас в Тагиле»
— Вы покинули группу вскоре после этого, в 1994 году.
— В июле 1994-го, а пришла в январе 1992-го.
— Понятно, что времена были непростые, но есть ли какие-то моменты из 90-х, по которым скучаете?
— Сами концерты, в первую очередь. Это может понять только настоящий, «законченный» артист — он не может без этого. Я познала, в чем хлеб артиста-гастролера. Когда у тебя два концерта, перелет, три концерта, переезд, потом четыре концерта — перелет… С гастролей мы месяцами не возвращались в Москву. Дома я была за эти два с половиной года, наверное, раза три всего. Нам давали два-три дня, чтобы повидаться с родней.
Когда работаешь для зала и он тебя любит — это волшебство, обмен энергией. Это трудно понять простому человеку.
Я долгое время скучала по Москве, по ее духу, по улицам, воздуху, метро — в Тагиле этого нет.
Сейчас как-то проще. Я базируюсь в Нижнем Тагиле, но достаточно много езжу, бываю в Москве и Питере, разных городах.
— Как боролись с тоской по сцене?
— У меня не было простоя в творческой деятельности. Мы с мужем Виктором внезапно приняли решение уехать из Москвы.
Никто и не ждал нас в Тагиле, мы сами не думали, что так быстро вернемся.
Когда приехали, там [в Нижнем Тагиле] построился очень крутой, модный, современный ресторан с дорогой аппаратурой. Через месяц после нашего возвращения планировалось его открытие. Друг Вити предложил нам работу. Естественно, ему на руку было мое имя — это привлекало бы клиентов в ресторан.
Витя стал арт-директором, а я пела, был живой коллектив. Получилось крутое место, куда приезжали со всего мира. Шикарная программа, мы пели на английском языке. Я там проработала много лет, заново научилась петь, потому что с репертуаром «Комбинации» техника вокала немножко просела. В группе достаточно простые для профессионального вокалиста песни.
Это было яркое время. Я пела, что хотела, меня любила публика. Без хлеба мы с Витей не сидели. Потом родились дети, и я ушла из ресторана.
Витя писал аранжировки, он был композитором, у него более 300 детских песен. Потом меня пригласили основать эстрадное отделение в нашем [нижнетагильском] колледже искусств, в котором в 1991 году я отучилась на дирижера.
К тому моменту, в 2008 году, я также получила красный диплом московского Института современного искусства по направлению «эстрадно-джазовый вокал».
— Вспомнилось, что вы говорили в передаче «Привет, Андрей!», как ярким событием вашей творческой жизни стало выступление перед кинозвездой сериала «Богатые тоже плачут» Рохелио Герра (он играл обеспеченного главного героя Луиса Альберто. — Прим. ред.).
— Для меня это был момент потрясения и какого-то шока, потому что всё сделали в короткие сроки. Вся страна смотрела этот сериал, все были влюблены в этих актеров.
Помню, что у Саши Шишинина возникла идея посвятить им песню. Она была написана очень быстро. Мне дали спеть ее сольно, потому что я была похожа на главную героиню [Марианну].
Прием был в «Космосе» [гостинице] в 1992 году. Я пела под фонограмму, потому что никакой аппаратуры для живого выступления и никакого саундчека не было.
Тогда Саша сказал: «Света, мы столько сделали для того, чтобы попасть на это событие! Делай, что хочешь, но только будь с ним [Рохелио Герра-Луисом Альберто] в одном кадре». Я говорю: «Саша, я вообще очень стеснительная девочка». Но, видимо, в состоянии шока пошла по ступенькам к актеру и в тот момент думала: «Что я с ним буду делать? Рядом жена сидит…»
Это было в бессознательном состоянии. Я поцеловала его в лобик, но не могла же я его поцеловать в губы или в щечку. Смотрю — осталась помада у него на лбу. Подумала, что как-то некрасиво: чего он так будет сидеть с помадой? Я ему так аккуратненько, руками, ее стерла. Смешно вспоминать.
— Вы часто сталкивались с критикой в свой адрес?
— Обидно, когда это несправедливо. Абсолютно всем нравиться ты не можешь, это нормально. Но, думаю, кому-то значительно больше достается, а меня господь миловал.
В основном люди благодушны ко мне. Дай бог им здоровья. Они помогают мне быть на плаву.
«В 90-е страна переживала крайне тяжелые времена — и песня помогала жить»
— На творчестве «Комбинации» выросло не одно поколение. Ваши песни звучали из каждого утюга. Как думаете, почему мода на русскую музыку 90-х вернулась?
— Скажем прямо, сейчас уже какая-то переработка, извращенность в музыкальном плане. Нет мелодий, текстов хороших. Всё построено на модных звуках, чтобы был бит, чтобы качало.
Поют на русском, но ни одного слова не поймешь, потому что так не модно. Я это уже давно вижу, как педагог и как исполнитель. На самом деле все-все-все мелодии уже написаны, еще к 2008 году и идет многократная переработка того, что было.
И, потом, в 90-е годы страна переживала крайне тяжелые времена — и песня помогала жить. Люди находили отдушину в том, что пели простые, доступные, народные песни. Они и писались, чтобы поддержать человека. Вот «Два кусочека колбаски», например: если посмотреть вглубь — она написана далеко не дилетантами.
То поколение выросло, и многие хотят вернуть что-то хорошее из молодости.
— Когда было лучше: в 90-х или сейчас?
— В 90-х было лучше, потому что многие были живы и мы были молоды. Но вернуться туда я бы не хотела. Остались воспоминания о Саше, еще о многих людях, которые были тогда рядом. Мужа не стало в 2013 году, он погиб. Многие друзья просто ушли, а многих убили ни за что.
В остальном, конечно, сейчас лучше, несмотря на неизвестность того, что будет завтра. Я нравлюсь себе больше, потому что уже больше понимаю в жизни, знаю, зачем живу, куда иду и что должна делать.
Молодость, конечно, прекрасна, но она глупа, бесшабашна, и это то время, когда совершаешь много ошибок.
Интервью со звездами сериала «Комбинация», Татьяной Струженковой (клавишница Светлана Костыко) и Владимиром Канухиным (композитор Виталий Окороков), читайте тут.
Многие песни «Комбинации», такие как American boy и Russian girls, отражали дух времени. Алена Апина пела их, будучи солисткой группы. Певица редко дает интервью, но MSK1.RU удалось чуть-чуть поговорить с ней о предстоящей премьере.
И вот рассказ другой солистки группы — Татьяны Ивановой. Она рассказала о том, как в 90-х проходили концерты.