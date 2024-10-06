«Бандиты нас любили». Звезда культовой группы 90-х — об убийстве продюсера и о том, как целовала мексиканского актера

Светлана стала солисткой «Комбинации» в 1992 году Источник: Светлана Кашина











Осенью вышел сериал о популярной в 90-х «Комбинации» (18+). Поп-группа, которая до сих пор гастролирует, подарила нам такие хиты, как «Бухгалтер», «Вишневая „девятка“», American boy, «Два кусочека колбаски». После Алены Апиной солисткой стала Светлана Кашина. E1.RU поговорил с ней о сериале, о том, как попала в «Комбинацию», с чем сталкивались молоденькие певицы в суровые 90-е, а также о до сих пор не раскрытом убийстве любимого продюсера.

Музыкальный коллектив зародился в 1988 году. Первыми солистками были Татьяна Иванова и Алена Апина. Пик славы пришелся на конец 80-х, когда «Комбинация» ездила с концертами по Советскому Союзу. После ухода Апиной из группы в 1992 году солисткой стала Светлана Кашина из Нижнего Тагила. В 1994 году, после убийства продюсера группы Александра Шишинина, Светлана покинула коллектив и вернулась в родной город. Там она работает заведующей эстрадным отделением колледжа искусств, преподает вокал.

Светлана Кашина родилась в Нижнем Тагиле в 1970 году Источник: Светлана Кашина

Светлана продолжает выступать Источник: Ирина Кадочникова











«Никакой пошлости и гнильцы»

— Создатели сериала «Комбинация» предлагали вам поучаствовать в съемках?

— Нет. Спрашивали разрешение на использование моего имени и образа. Наверное, появлюсь в восьмой серии.

— Смотрели ли сериал?

— Да, как и все зрители. Показалось, что растянули первые два года на четыре серии. Мне нравится, что режиссер и сценарист подошли с теплом и любовью к Саше Шишинину. Никакой пошлости и гнильцы.

Никита Кологривый не очень похож на Сашу, но он был таким же живчиком, всегда на позитиве. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Не зря говорят, что люди, которые торопятся жить, проводят на этом свете очень мало. Саша чувствовал это и старался сделать много доброго.

Актрисы в роли солисток первого состава группы «Комбинация» Источник: Kinopoisk.ru











Актер Никита Кологривый сыграл продюсера Александра Шишинина Источник: Kinopoisk.ru

Архивное фото «комбинашек» Источник: Светлана Кашина

— Что еще вас удивило, зацепило в сериале?

— Я не критик, но всё похоже на набор картинок, комиксы. Наверное, достоверно создать, вспомнить, как было, уже и некому.

Дочь Александра Шишинина Вика консультировала [создателей сериала]. Впервые увидела ее маленькой девочкой, когда ей было семь лет. Естественно, ничего и не помнит. Потом потеряли друг друга из виду. И вновь встретились недавно, после премьеры первых серий.

— Выходит, сериал вас воссоединил?

— Я, честно говоря, приятно удивлена, что у кого-то возникла мысль поднять эту личность [Александра Шишинина] снова в истории. В моменте мы не можем посмотреть на что-то со стороны, оценка приходит спустя время. Молодцы [съемочная группа], что захотели познакомить общество со сторонами личности Саши. Он заслуживает этого. Очень хороший человек.

Сериал воссоединил многих из тех, кто имел отношение к культовой группе Источник: Светлана Кашина











«Я поняла: чтобы выжить, нужно делать одно, говорить другое, а думать третье»

— Храните ли сценические костюмы?

— Брюки клеш, пиджаки, жакеты с большими плечами, резиновый пояс, лосины. Жаль их кому-то отдавать, выкидывать или продавать.

Многие наряды Светлана хранит Источник: Светлана Кашина











— Понимаю, что вы много раз рассказывали о том, как попали в группу. Но всё же интересно еще раз послушать, как всё начиналось.

— Это достаточно долгая история. Если кратко: познакомил с Шишининым знакомый музыкант Алексей Павлов. Он раньше жил в Нижнем Тагиле и был барабанщиком в группе, в которой я начинала как певица. В свое время Алексей, прихватив жену, уехал в Москву. И там снимал квартиру с басистом группы, в которой работал, и мужем Тани Ивановой.

После ухода второй солистки продюсер Александр Шишинин искал девочек, но как-то не складывалось. И вот Алексей предложил: «У меня есть хорошая девочка из Тагила, она очень хорошо поет». Я показалась, и никаких денег, постельных сцен, как это часто получалось по блату, не было. Саша был рад, когда познакомился со мной и услышал, как пою. Он умел радоваться как ребенок, прыгал и кричал от того, что я вот такая, как есть, с ними буду.

Сначала у него была «гениальная» мысль — перекрасить меня в белый цвет и выпрямить черные кудряшки. Потом умные люди сказали, что не нужно делать повторение Алены [Апиной], потому что я сама по себе яркая, красивая, самодостаточная. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Но с самого начала было непросто. Зрители долго присматривались ко мне.

Источник: Светлана Кашина











— Как вы боролись с постоянными вниманием и стрессом?

— Господь наделил меня простотой души. Всей проблемы поначалу не понимала. Я была настолько счастлива и ошеломлена тем, куда попала: все-таки популярная группа, мы собирали стадионы, залы, гастролей было много. Слава обрушилась на меня.

Были моменты, когда думала: «Господи, как мне с этим справиться?» Ведь все девчонки уже крутились в московском шоу-бизнесе. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Источник: Светлана Кашина











— Что вас, молоденькую девушку из Нижнего Тагила, удивило в шоу-бизнесе?

— Он был тогда достаточно сумбурный, непрофессиональный и в чем-то наглый. Все артисты рядом. Общалась с ними на больших «солянках» — общих выступлениях, которых было много. Летали чартерными рейсами, и ты мог быть в одном самолете с Аллой Пугачевой, Надеждой Бабкиной, Софией Ротару, Женей Белоусовым, группой «На-На», Филиппом Киркоровым и Татьяной Овсиенко — со всеми, кого видели по телевизору.

Я познала изнанку шоу-бизнеса и была, скажем так, неприятно удивлена какими-то моментами. Видела людей с другой стороны.

Тогда было модно материться. Мне пришлось научиться поведенческим моментам, чтобы просто выжить. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Солистка познала изнанку шоу-бизнеса Источник: Светлана Кашина











— Приходилось принимать правила игры?

— Да, защищать себя. Я поняла: чтобы выжить, нужно делать одно, говорить другое, а думать третье. Никому никогда нельзя показывать свои слабые стороны — это такая закалка, когда нужно носить броню всё время и уметь за себя постоять.

Времена были непростые — 90-е. Очень-очень много нам приходилось общаться с бандитами, группировками, которые неминуемо были в каждом городе. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

К счастью, в основном бандиты нас любили: «Девчонки, мы вас будем защищать». После убийства Саши Шишинина пришел другой продюсер, и вот там уже стало опасно.

Не было такой опеки, такого дружелюбия. Этот товарищ нас кидал на какие-то сходники крутых людей, с которых мы могли просто не вернуться живыми. Это, наверное, тоже поспособствовало моему решению уйти из группы.

«Комбинация» — хорошие девочки Источник: Светлана Кашина

Источник: Светлана Кашина

— Эти частные вечеринки с братками, вечно пьяная публика — могло случиться всё что угодно. Что вас уберегло от неприятностей?

— Я понимаю, что Господь уберег, по-другому быть не могло. Я верующий человек, я понимаю, насколько он меня вел.

Я с детства хотела быть на сцене и чувствовала, что у меня призвание, больше ни о чем не мечтала. Хотела быть «в телевизоре», как настоящий артист. Казалось, что звезды — это такие чистые, нежные, талантливые люди, небожители.

У нас есть такие люди в шоу-бизнесе, которые не загадили себя, — хорошие, человечные, простые, трудолюбивые. Их мало, к сожалению, но такие есть.

«Работал профессиональный убийца»

— Таким был, по вашим словам, и Александр Шишинин. Его убийство осталось нераскрытым. Расскажите, как этот момент отразился на вас и группе?

— Неделю назад мне позвонил репортер из Москвы и сообщил, что дело возобновили. Приказ отдал Александр Бастрыкин (председатель Следственного комитета Российской Федерации. — Прим. ред.). 31 год прошел со дня убийства Саши.

Когда мы с мужем (Виктор Рукавишников — муж Светланы. Они познакомились, когда солистка работала в ансамбле «Ровесник», он был клавишником. — Прим. ред.) приехали работать в Москву, какое-то время не могли найти себе хорошее жилье. Саша сказал: «Напротив меня живет очень хорошая бабулечка, она может сдать комнату». В итоге поселились на одной с Сашей лестничной площадке.

Жили там больше года. Убийство произошло в этом же подъезде, между вторым и третьим этажами.

Он умер на наших руках. Его профессионально подкололи в живот, было внутреннее кровотечение. Работал профессиональный убийца. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Солистки всегда с любовью отзываются о трагически погибшем продюсере Источник: Светлана Кашина

— Как вы думаете, кому это было нужно?

— Дело начинают раскручивать опять. И у меня-то есть, конечно, версия, но не имею права оглашать ее в подробностях. Думаю, из-за денег, однозначно, которые «Комбинация» начала в очень большом количестве получать. Кончился контракт с Сергеем Лисовским.

Саша подписывал контракт, чтобы компания Лисовского помогала в раскрутке группы. Саша платил ему какую-то часть гонорара. Потом, когда договор закончился, Саша сказал: «Наконец-то всё, эта кабала закончилась». Его вызвали и сказали, что договор-то подписан, условно, не на пять лет, а на другой срок. Он сказал, что они всё подделали. Но это факты, о которых я слышала от Саши. А что на самом деле было и кто, почему и зачем его убил, я не могу утверждать.

«Никто и не ждал нас в Тагиле»

— Вы покинули группу вскоре после этого, в 1994 году.

— В июле 1994-го, а пришла в январе 1992-го.

— Понятно, что времена были непростые, но есть ли какие-то моменты из 90-х, по которым скучаете?

— Сами концерты, в первую очередь. Это может понять только настоящий, «законченный» артист — он не может без этого. Я познала, в чем хлеб артиста-гастролера. Когда у тебя два концерта, перелет, три концерта, переезд, потом четыре концерта — перелет… С гастролей мы месяцами не возвращались в Москву. Дома я была за эти два с половиной года, наверное, раза три всего. Нам давали два-три дня, чтобы повидаться с родней.

Когда работаешь для зала и он тебя любит — это волшебство, обмен энергией. Это трудно понять простому человеку.

Я долгое время скучала по Москве, по ее духу, по улицам, воздуху, метро — в Тагиле этого нет. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Сейчас как-то проще. Я базируюсь в Нижнем Тагиле, но достаточно много езжу, бываю в Москве и Питере, разных городах.

Экс-солистка «Комбинации» выглядит сегодня потрясающе! Источник: Светлана Кашина











— Как боролись с тоской по сцене?

— У меня не было простоя в творческой деятельности. Мы с мужем Виктором внезапно приняли решение уехать из Москвы.

Никто и не ждал нас в Тагиле, мы сами не думали, что так быстро вернемся. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Когда приехали, там [в Нижнем Тагиле] построился очень крутой, модный, современный ресторан с дорогой аппаратурой. Через месяц после нашего возвращения планировалось его открытие. Друг Вити предложил нам работу. Естественно, ему на руку было мое имя — это привлекало бы клиентов в ресторан.

Витя стал арт-директором, а я пела, был живой коллектив. Получилось крутое место, куда приезжали со всего мира. Шикарная программа, мы пели на английском языке. Я там проработала много лет, заново научилась петь, потому что с репертуаром «Комбинации» техника вокала немножко просела. В группе достаточно простые для профессионального вокалиста песни.

Это было яркое время. Я пела, что хотела, меня любила публика. Без хлеба мы с Витей не сидели. Потом родились дети, и я ушла из ресторана.

Светлана с детьми — Ариной и Арсением Источник: Светлана Кашина

Источник: Светлана Кашина

Витя писал аранжировки, он был композитором, у него более 300 детских песен. Потом меня пригласили основать эстрадное отделение в нашем [нижнетагильском] колледже искусств, в котором в 1991 году я отучилась на дирижера.

К тому моменту, в 2008 году, я также получила красный диплом московского Института современного искусства по направлению «эстрадно-джазовый вокал».

Светлана основала эстрадное отделение в родном городе Источник: Светлана Кашина











Студенты любят педагога Источник: Светлана Кашина











— Вспомнилось, что вы говорили в передаче «Привет, Андрей!», как ярким событием вашей творческой жизни стало выступление перед кинозвездой сериала «Богатые тоже плачут» Рохелио Герра (он играл обеспеченного главного героя Луиса Альберто. — Прим. ред.).

— Для меня это был момент потрясения и какого-то шока, потому что всё сделали в короткие сроки. Вся страна смотрела этот сериал, все были влюблены в этих актеров.

Помню, что у Саши Шишинина возникла идея посвятить им песню. Она была написана очень быстро. Мне дали спеть ее сольно, потому что я была похожа на главную героиню [Марианну].

Прием был в «Космосе» [гостинице] в 1992 году. Я пела под фонограмму, потому что никакой аппаратуры для живого выступления и никакого саундчека не было.

Тогда Саша сказал: «Света, мы столько сделали для того, чтобы попасть на это событие! Делай, что хочешь, но только будь с ним [Рохелио Герра-Луисом Альберто] в одном кадре». Я говорю: «Саша, я вообще очень стеснительная девочка». Но, видимо, в состоянии шока пошла по ступенькам к актеру и в тот момент думала: «Что я с ним буду делать? Рядом жена сидит…»

Это было в бессознательном состоянии. Я поцеловала его в лобик, но не могла же я его поцеловать в губы или в щечку. Смотрю — осталась помада у него на лбу. Подумала, что как-то некрасиво: чего он так будет сидеть с помадой? Я ему так аккуратненько, руками, ее стерла. Смешно вспоминать.

Светлана приходила на программу к Андрею Малахову Источник: Светлана Кашина

— Вы часто сталкивались с критикой в свой адрес?

— Обидно, когда это несправедливо. Абсолютно всем нравиться ты не можешь, это нормально. Но, думаю, кому-то значительно больше достается, а меня господь миловал.

В основном люди благодушны ко мне. Дай бог им здоровья. Они помогают мне быть на плаву.

Солистка редко сталкивалась с критикой. В основном слушатели ее любили Источник: Светлана Кашина











«В 90-е страна переживала крайне тяжелые времена — и песня помогала жить»

— На творчестве «Комбинации» выросло не одно поколение. Ваши песни звучали из каждого утюга. Как думаете, почему мода на русскую музыку 90-х вернулась?

— Скажем прямо, сейчас уже какая-то переработка, извращенность в музыкальном плане. Нет мелодий, текстов хороших. Всё построено на модных звуках, чтобы был бит, чтобы качало.

Поют на русском, но ни одного слова не поймешь, потому что так не модно. Я это уже давно вижу, как педагог и как исполнитель. На самом деле все-все-все мелодии уже написаны, еще к 2008 году и идет многократная переработка того, что было.

И, потом, в 90-е годы страна переживала крайне тяжелые времена — и песня помогала жить. Люди находили отдушину в том, что пели простые, доступные, народные песни. Они и писались, чтобы поддержать человека. Вот «Два кусочека колбаски», например: если посмотреть вглубь — она написана далеко не дилетантами.

То поколение выросло, и многие хотят вернуть что-то хорошее из молодости. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Светлана до сих пор выступает Источник: Светлана Кашина

Источник: Светлана Кашина











— Когда было лучше: в 90-х или сейчас?

— В 90-х было лучше, потому что многие были живы и мы были молоды. Но вернуться туда я бы не хотела. Остались воспоминания о Саше, еще о многих людях, которые были тогда рядом. Мужа не стало в 2013 году, он погиб. Многие друзья просто ушли, а многих убили ни за что.

В остальном, конечно, сейчас лучше, несмотря на неизвестность того, что будет завтра. Я нравлюсь себе больше, потому что уже больше понимаю в жизни, знаю, зачем живу, куда иду и что должна делать.

Молодость, конечно, прекрасна, но она глупа, бесшабашна, и это то время, когда совершаешь много ошибок. Светлана Кашина экс-солистка группы «Комбинация»

Интервью со звездами сериала «Комбинация», Татьяной Струженковой (клавишница Светлана Костыко) и Владимиром Канухиным (композитор Виталий Окороков), читайте тут.

Многие песни «Комбинации», такие как American boy и Russian girls, отражали дух времени. Алена Апина пела их, будучи солисткой группы. Певица редко дает интервью, но MSK1.RU удалось чуть-чуть поговорить с ней о предстоящей премьере.