«Тут прошло мое детство»: певец Митя Фомин провел экскурсию по значимым для него местам Новосибирска — видео

Фомин посетил несколько памятных мест Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Певец Митя Фомин посетил Новосибирск. В личных социальных сетях артист провел экскурсию по любимым и значимым для него местам в городе.

Судя по кадрам, Фомин побывал у кинотеатра «Космос», посетил бассейн «Нептун» и прогулялся у ЛДС «Сибирь». Также артист заглянул в музыкальную школу № 8, где он и учился. Но больше всего ностальгии у певца вызвал дом, в котором он жил.

— Я приехал в родные места. Здесь я прожил, наверное, лет 5. Я помню эти стены, я помню этот подъезд. В подъезд зайти нельзя, стоит домофон. Но тут прошло мое детство, — сказал певец в сторис.

Источник: Mf_agent / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

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