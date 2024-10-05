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Развлечения Звезды в шоке «Тут прошло мое детство»: певец Митя Фомин провел экскурсию по значимым для него местам Новосибирска — видео

«Тут прошло мое детство»: певец Митя Фомин провел экскурсию по значимым для него местам Новосибирска — видео

Артист посетил музыкальную школу, в которой учился

347
5 комментариев

Фомин посетил несколько памятных мест

Певец Митя Фомин посетил Новосибирск. В личных социальных сетях артист провел экскурсию по любимым и значимым для него местам в городе.

Судя по кадрам, Фомин побывал у кинотеатра «Космос», посетил бассейн «Нептун» и прогулялся у ЛДС «Сибирь». Также артист заглянул в музыкальную школу № 8, где он и учился. Но больше всего ностальгии у певца вызвал дом, в котором он жил.

— Я приехал в родные места. Здесь я прожил, наверное, лет 5. Я помню эти стены, я помню этот подъезд. В подъезд зайти нельзя, стоит домофон. Но тут прошло мое детство, — сказал певец в сторис.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Митя Фомин поделился своими детскими фотографиями. На одном из фото Фомин в пионерском галстуке и пилотке сидит и что-то пишет. А на другом снимке певец стоит вместе со своими друзьями, предположительно, в старшей школе. На третьем фото Фомин просто широко улыбается.

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Комментарии
5
Гость
19 минут
Может его выдвинем в партию ? Хороший кандидат. Немного грима и все наш парень ))
Гость
18 минут
💥 И3BEстия СВ0 за 5 октября 💥 от которых проносит ГорПортальную агентуру и проч. 3A-украинскую нечистЪ - Освобождён н.п. Желанное Второе (ДНР) 👍🎉 ВКС доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбито 15 🥩-атак каkл0-жыв0тныxx (4 под Курском), - в минусе - более 2325* украинских 🐷🐷 (400 под Курском). Всего >563,5* тыс. с 04.06.23, из них >20650 под Курском, - разбито >81* ед. боевой и авто техники (26 под Курском). Всего >28,3 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 1 таnк, 18 боевых бронемашин, 25 артсистем и 6 станций РЭБ/КББ, - поражены 146 объектов и скоплений сил врага, включая 6 полевых складов БК и РЛС RADA PS-42 (Израиль), - ПВО сбиты - 55 БПЛА, 8 реакт. снарядов и 3 авиабомбы, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победы у России каждый день, а главная всё ближе! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Встретил где Гор-Портного Чужого, 0TРi3Dи либераста от души! 👊🤪💀 Негоже в Новосибирске и дальше терпеть филиал urina-ЦИПCo ❗ -
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