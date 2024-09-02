«Кто-то в школу, а кто-то — листать школьные фото»: певец Митя Фомин поделился милыми детскими кадрами

Сейчас артисту 50 лет Источник: Митя Фомин во «ВКонтакте», Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Певец Митя Фомин в День знаний поделился своими детскими фотографиями. Кадры он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

— Кто-то в школу, а кто-то — листать школьные фото любимого артиста. На них озорной, внимательный мальчишка, готовый выстраивать жизнь согласно поговорке «делу время — потехе час», — написал певец.

Фомин учился в Новосибирске Источник: Митя Фомин во «ВКонтакте»

На одной из фото Фомин в пионерском галстуке и пилотке сидит и что-то пишет. А на другом кадре певец стоит вместе со своими друзьями, предположительно в старшей школе. На третьем фото Фомин просто широко улыбается.

Фомин часто бывает в нашем городе Источник: Митя Фомин во «ВКонтакте»