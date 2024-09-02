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Развлечения «Кто-то в школу, а кто-то — листать школьные фото»: певец Митя Фомин поделился милыми детскими кадрами

«Кто-то в школу, а кто-то — листать школьные фото»: певец Митя Фомин поделился милыми детскими кадрами

Артист родом из Новосибирска

465
2 комментария

Сейчас артисту 50 лет

Певец Митя Фомин в День знаний поделился своими детскими фотографиями. Кадры он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

— Кто-то в школу, а кто-то — листать школьные фото любимого артиста. На них озорной, внимательный мальчишка, готовый выстраивать жизнь согласно поговорке «делу время — потехе час», — написал певец.

Фомин учился в Новосибирске

На одной из фото Фомин в пионерском галстуке и пилотке сидит и что-то пишет. А на другом кадре певец стоит вместе со своими друзьями, предположительно в старшей школе. На третьем фото Фомин просто широко улыбается.

Фомин часто бывает в нашем городе

Ранее Митя Фомин поделился воспоминаниями о школьных годах в Новосибирске. Он сообщил, что был влюблен в свою классную руководительницу.

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Митя Фомин День знаний Детские фото Новосибирск
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Комментарии
3
Grape Reflection 🍇
2 сентября 2024, 16:15
Да сколько он вам заплатил? 😡
Гость
2 сентября 2024, 16:25
До сих пор Митя?
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