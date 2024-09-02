«Был влюблен в классную руководительницу»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о школьных годах

Артист признался, что ему нравилась школа Источник: Елена Веснина / NGS.RU











Певец Митя Фомин поделился воспоминаниями о школьных годах в Новосибирске. Он сообщил, что был влюблен в свою классную руководительницу — об этом он рассказал на радио «Юмор FM».

Вопрос о детстве сибиряка задал к 1 Сентября в прямом эфире один из слушателей. Артист признался, что ему нравилась школа.

— Школьные воспоминания у меня достаточно яркие. Я любил школу, учился в Новосибирске. Я помню, что был влюблен в свою классную руководительницу — Ольгу Николаевну, — сказал певец. — Вообще настолько, что это была какая-то такая, очень красивая, юношеская… мне кажется, детская, конечно же, любовь.

Митя Фомин объяснил, что он и преподаватель ходили друг к другу в гости — классный руководитель помогал готовить домашнее задание, а также угощал едой.

— Угощала меня оладушками и еще что-то. И у меня остались самые что ни на есть такие, сладкие воспоминания об этих трех классах, — сказал Митя Фомин.