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Развлечения «Был влюблен в классную руководительницу»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о школьных годах

«Был влюблен в классную руководительницу»: Митя Фомин поделился воспоминаниями о школьных годах

Он учился в Новосибирске

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3 комментария

Артист признался, что ему нравилась школа

Певец Митя Фомин поделился воспоминаниями о школьных годах в Новосибирске. Он сообщил, что был влюблен в свою классную руководительницу — об этом он рассказал на радио «Юмор FM».

Вопрос о детстве сибиряка задал к 1 Сентября в прямом эфире один из слушателей. Артист признался, что ему нравилась школа.

— Школьные воспоминания у меня достаточно яркие. Я любил школу, учился в Новосибирске. Я помню, что был влюблен в свою классную руководительницу — Ольгу Николаевну, — сказал певец. — Вообще настолько, что это была какая-то такая, очень красивая, юношеская… мне кажется, детская, конечно же, любовь.

Митя Фомин объяснил, что он и преподаватель ходили друг к другу в гости — классный руководитель помогал готовить домашнее задание, а также угощал едой.

— Угощала меня оладушками и еще что-то. И у меня остались самые что ни на есть такие, сладкие воспоминания об этих трех классах, — сказал Митя Фомин.

В середине лета артист прогулялся по Новосибирску. Митя Фомин, в частности, посетил ж/д вокзал Новосибирск-Главный.

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Митя Фомин Новосибирск Школа 1 Сентября Певец
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Комментарии
3
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
2 сентября 2024, 01:38
То есть, он решил осесть в Новосибирске, потому убеждает всех в правильности привода?
Директор Завода (Ржака)
2 сентября 2024, 01:42
привод задни
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