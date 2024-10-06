«Перекрыла проезд трамваям»: новосибирскую чиновницу из Минприроды записали в автохамы

Машина оформлена на женщину, которая возглавляла управление в министерстве природы, либо же на её полную тёзку Источник: читатель НГС











Люди, не умеющие нормально парковаться, вызывают у сибиряков бурные эмоции. Действия автохамов не только приводят к повреждению газонов и тротуарной плитки, но создают неудобства для пешеходов и автолюбителей. В такие моменты многие новосибирцы берут в руки смартфоны и фиксируют происходящее на фото. Публикуем очередную подборку отличившихся на этой неделе.

Читатель НГС прислал в редакцию фотографию Honda CR-V, которая очень неудачно припарковалась рядом с трамвайными путями. Почему водитель решил оставить авто именно здесь – непонятно.

— На Маркса машина перекрыла проезд всем трамваям. Многие опоздали на работу. Мы толпой автомобиль раскачали и оттащили от путей, — рассказал НГС новосибирец.

Машину оттаскивали с путей разгневанные пассажиры трамвая Источник: читатель НГС











«Японец» 2003 года выпуска зарегистрирован на 46-летнюю Марину Владимировну Ф., которая зарегистрирована в Новосибирской области. Полная тёзка женщины в 2023 году работала начальником одного из управлений Минприроды Новосибирской области. Корреспонденту НГС удалось дозвониться до сибирячки, но она отказалась разговаривать.

Еще одна необычная парковка была зафиксирована 1 октября на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Чехова — автомобиль завис посреди дороги на «зебре».

— Мамочка так торопилась отвести своё чадо в школу, что бросила машину прямо посреди дороги, — говорит читатель НГС.

Видно, что за рулём находилась женщина Источник: читатель НГС











Кому принадлежит указанный автомобиль – узнать не удалось.

Еще один любитель парковаться на дороге был замечен новосибирцами возле остановки «Бурлинская». Владелец Toyota, по каким-то причинам, решил, что оставить машину чуть ли не по середине проезжей части — хорошая идея. Горожане так не считают.

— Хамло на остановке «Бурлинская», — коротко написал подписчик НГС.

В связи с чем было выбрано такое странное место парковки — непонятно Источник: читатель НГС











Toyota Land Cruiser Prado 2004 года выпуска зарегистрирована в Новосибирской области, последняя смена владельца произошла в декабре 2023 года. Кому именно сейчас принадлежит автомобиль — выяснить не удалось.

Очень оригинально 4 октября припарковался владелец Renault Duster на улице Ленина. Такое ощущение, что водителю было очень тесно и он отважился заехать колесами на бордюр. Мотивация такой парковки не совсем понятна, учитывая, что до ближайшего автомобиля еще есть довольно приличное пространство.

Машина заехала одним колесом на бордюр Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Автомобиль 2020 года выпуска зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Владельцем машины является АО «Институт „Стройпроект“. По данным сервиса „RusProfile“, компания занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования.

Читатели НГС прислали в редакцию фото автомобиля, водитель которого в первую очередь думал о себе, а не о пешеходах. «Крузак» 2013 года выпуска припарковался так, что перекрыл людям половину прохода по тротуару. Почему он решил сделать именно так — не совсем понятно.

Владелец автомобиля — предприниматель и учредитель нескольких компаний Источник: читатель НГС











Иномарка принадлежит 57-летнему Александру Александровичу Р. По данным сервиса «RusProfile», полный тёзка мужчины является учредителем нескольких компаний, правда из большинства он уже вышел. Кроме того, сибиряк оформлен, как индивидуальный предприниматель — занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.