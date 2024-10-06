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Авто Я паркуюсь как чудак «Перекрыла проезд трамваям»: новосибирскую чиновницу из Минприроды записали в автохамы

«Перекрыла проезд трамваям»: новосибирскую чиновницу из Минприроды записали в автохамы

Очередная подборка автохамов за прошедшую неделю

673
2 комментария

Машина оформлена на женщину, которая возглавляла управление в министерстве природы, либо же на её полную тёзку

Люди, не умеющие нормально парковаться, вызывают у сибиряков бурные эмоции. Действия автохамов не только приводят к повреждению газонов и тротуарной плитки, но создают неудобства для пешеходов и автолюбителей. В такие моменты многие новосибирцы берут в руки смартфоны и фиксируют происходящее на фото. Публикуем очередную подборку отличившихся на этой неделе.

Читатель НГС прислал в редакцию фотографию Honda CR-V, которая очень неудачно припарковалась рядом с трамвайными путями. Почему водитель решил оставить авто именно здесь – непонятно.

— На Маркса машина перекрыла проезд всем трамваям. Многие опоздали на работу. Мы толпой автомобиль раскачали и оттащили от путей, — рассказал НГС новосибирец.

Машину оттаскивали с путей разгневанные пассажиры трамвая

«Японец» 2003 года выпуска зарегистрирован на 46-летнюю Марину Владимировну Ф., которая зарегистрирована в Новосибирской области. Полная тёзка женщины в 2023 году работала начальником одного из управлений Минприроды Новосибирской области. Корреспонденту НГС удалось дозвониться до сибирячки, но она отказалась разговаривать.

Еще одна необычная парковка была зафиксирована 1 октября на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Чехова — автомобиль завис посреди дороги на «зебре».

— Мамочка так торопилась отвести своё чадо в школу, что бросила машину прямо посреди дороги, — говорит читатель НГС.

Видно, что за рулём находилась женщина

Кому принадлежит указанный автомобиль – узнать не удалось.

Еще один любитель парковаться на дороге был замечен новосибирцами возле остановки «Бурлинская». Владелец Toyota, по каким-то причинам, решил, что оставить машину чуть ли не по середине проезжей части — хорошая идея. Горожане так не считают.

— Хамло на остановке «Бурлинская», — коротко написал подписчик НГС.

В связи с чем было выбрано такое странное место парковки — непонятно

Toyota Land Cruiser Prado 2004 года выпуска зарегистрирована в Новосибирской области, последняя смена владельца произошла в декабре 2023 года. Кому именно сейчас принадлежит автомобиль — выяснить не удалось.

Очень оригинально 4 октября припарковался владелец Renault Duster на улице Ленина. Такое ощущение, что водителю было очень тесно и он отважился заехать колесами на бордюр. Мотивация такой парковки не совсем понятна, учитывая, что до ближайшего автомобиля еще есть довольно приличное пространство.

Машина заехала одним колесом на бордюр

Автомобиль 2020 года выпуска зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Владельцем машины является АО «Институт „Стройпроект“. По данным сервиса „RusProfile“, компания занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования.

Читатели НГС прислали в редакцию фото автомобиля, водитель которого в первую очередь думал о себе, а не о пешеходах. «Крузак» 2013 года выпуска припарковался так, что перекрыл людям половину прохода по тротуару. Почему он решил сделать именно так — не совсем понятно.

Владелец автомобиля — предприниматель и учредитель нескольких компаний

Иномарка принадлежит 57-летнему Александру Александровичу Р. По данным сервиса «RusProfile», полный тёзка мужчины является учредителем нескольких компаний, правда из большинства он уже вышел. Кроме того, сибиряк оформлен, как индивидуальный предприниматель — занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Ранее НГС писал о том, как водители убили зелёную зону в Новосибирске.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
Едрошница? Уволить и отправить трамваи мыть перед рейсом...
Гость
2 минуты
💩💩💩чева...
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