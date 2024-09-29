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Авто Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Берегите природу, мать вашу»: водители убили зелёную зону в Новосибирске — антиэкологичная парковка

«Берегите природу, мать вашу»: водители убили зелёную зону в Новосибирске — антиэкологичная парковка

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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43 комментария

Природа не выдерживает желания автомобилистов припарковаться поближе к месту назначения

Новая неделя — новые автохамы. Знакомим вас с теми, кто не бережёт природу, наплевательски относится к пешеходам и нарушает правила дорожного движения. Подробности — в нашем регулярном и самом непредвзятом обзоре.

Поставить машину на место, которое некогда было газоном, уже незазорно

Автор снимка не указал, где именно сделаны фото, но в необдуманности поступка автомобилистов сомневаться не приходится. Водители сделали из зелёной зоны, где когда-то росла трава, парковку.

— Берегите природу, мать вашу, — гневно прокомментировал ситуацию автор снимка.

Разглядеть номера удалось только на двух автомобилях, которые оказались расположены ближе всех к объективу. Черная Subaru зарегистрирована на 39-летнего Олега Олеговича К. Судя по тегам в сервисе GetContact, мужчина надзирает за строительством крупных объектов недвижимости.

Белая Skoda оформлена на 50-летнюю Ольгу Алексеевну М. Её имя связывают с детской школой искусств в Мошковском районе.

Любовь к бездорожью — не повод для хамских поступков

Водитель джипа Nissan, похоже, спутал тротуар с бездорожьем. Водитель, не сомневаясь, загнал внедорожник на пешеходную зону и перекрыл проход.

Автомобиль может принадлежать 40-летнему Александру Олеговичу Х. По крайней мере, он один из последних оформлял на авто полис ОСАГО. Мужчина ведет бизнес как индивидуальный предприниматель: он занимается электромонтажными работами.

По-хамски можно парковаться и на проезжей части

Водитель Subaru Forester бросил машину на проезде у дома Шамшурина, 55 и спокойно удалился по своим делам. Как проехать? Не спрашивайте.

Машина зарегистрирована на 64-летнюю пенсионерку Галину Витальевну К. Некогда она руководила школой в одном из сёл Чулымского района. Страхует автомобиль другая женщина — 39-летняя Надежда Александровна К. О ней известно только то, что некоторое время она жила в городе Тула. Какая связь между ними, остается только гадать.

Уютно, но не по правилам

Этот чудак припарковался давно и скорее годится в рубрику «Подснежники». Впрочем, стоит отметить творческий подход владельца к вопросу парковки.

По полученной информации, последним собственником Оки может являться 39-летняя Юлия Сергеевна С.

Перепутал дорогу с тротуаром

Наконец, владелец новенькой Kia Sportage, похоже, спутал проезжую часть с пешеходной дорожкой. Иначе, как объяснить его поведение?

Выяснить, кому принадлежит авто не удалось. Известно только, что его владельцу 45 лет.

В прошлый раз мы выяснили, кого из автохамов зовут «Дядя Лёня» и «Ольга Оружие». Их объединяет желание нарушать ПДД.

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Комментарии
43
204650333
1 час
Улица Аэропорт 1а, клиенты фитнес клуба Panatta Sport заботясь о своем здоровье ежедневно, переломав поребрики паркуют авто на газоне между деревьями. При этом в 100 метрах огромная привокзальная площадь где не запрещена парковка.
Zemb
2 часа
нужно восстанавливать пионерскую организацию. и выдавать тимуровцам гвозди.
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