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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак обзор «ГАИ, права у них заберите»: «Ольга Оружие» и «Дядя Лёня» — автохамы взбесили новосибирцев наглой парковкой

«ГАИ, права у них заберите»: «Ольга Оружие» и «Дядя Лёня» — автохамы взбесили новосибирцев наглой парковкой

Очередная подборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

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Нарушениям все гендеры покорны

Пожалуй, самая важная причина продолжать рубрику «Я паркуюсь как чудак» — обращения жителей Новосибирска. Неравнодушные горожане всерьез переживают за культуру парковки на родных улицах, которые, по их мнению, могут выглядеть более опрятно без машин, брошенных на тротуарах и газонах. Поэтому продолжаем.

Повернул на встречку

Перекрёсток улиц Ленина и Урицкого. Водитель «Тойоты», будто не зная, что движение справа одностороннее, фактически выехал на встречную полосу и бросил машину на полосе движения.

— ГАИ, заберите права у этого маргинала, — прокомментировал ситуацию возмущенный автор снимка.

Машина зарегистрирована на женщину — 51-летнюю Ольгу Геральдовну Б. Род деятельности автомобилистки выяснить не удалось, но теги на её номер в приложении GetContact заставляют задуматься: «Ольга Молоко» и «Ольга Оружие».

Тротуар как альтернатива парковке

Симпатичный Range Rover, но совсем не симпатичный поступок. Улица Чаплыгина. Понятно, что найти свободную парковку посреди рабочего дня там сродни фантастической удаче, но это же не повод.

Автомобиль зарегистрирован на 60-летнего Алексея Владимировича М. Когда-то у него было ИП, но закрылось, ещё он имел отношение к федерации гребного спорта. Чем занимается сейчас, выяснить не удалось.

Размер штрафа для владельца «Лексуса» — не деньги

Пересечение Ленина и Советской уже стало притчей во языцех у наших читателей. Очередной автохам, перепутавший тротуар с парковкой.

Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию, которая занимается грузоперевозками. Очевидно, что кататься на «Лексусе» рядовой сотрудник себе позволить не может, поэтому руководству стоит присмотреться к своему топ-менеджменту.

Нарушение в прямом эфире

Видео в нашей рубрике редкость, но и такое бывает. Возмущенный автор ролика снял на видео водителя Toyota RAV4, который за несколько секунд до начала съёмки прокатился по тротуару и припарковался тут же.

Автомобиль зарегистрирован на 69-летнего Алексея Алексеевича Ш. Очевидно, что водитель гораздо моложе. Учитывая, что у кого-то в телефоне собственник машины записан, как «Дядя Лёня», может, племянник?

Не развращайте чистую детскую психику хамским поведением

Наконец, настоящий автохам, бросивший машину на газоне детского сада «Теремок» на улице Челюскинцев. Так и хочется воскликнуть: «Какой пример вы подаёте детям?»

Владельцу авто 58 лет — это всё, что удалось о нём узнать. Делаем скидку на возраст? Нет. Перед ПДД все должны быть равны.

В прошлый раз мы выяснили, что конкуренцию автохамам по наглости вполне могут составить самокатчики. Кучу брошенных самокатов читатели НГС недавно обнаружили на тротуаре в районе ТЦ «Мега».

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Автохам Автохамка Автохамство Нарушение правил дорожного движения Новосибирск
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Комментарии
10
Гость
15 сентября 2024, 08:07
На пересечении Ленина и Советской эвакуатор поставьте❗
Гость
15 сентября 2024, 08:08
А где переименованное ГАИ? Вывески сменили, а все осталось 💩
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