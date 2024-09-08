«Нужно что-то делать»: кучу брошенных самокатов нашли на тротуаре у «Меги» — у автохамов появились конкуренты

Автохамы не единственные, кто осложняет жизнь пешеходов. Самокатчики не только угрожают врезаться в мирно идущих людей, но ещё и бросают арендованные средства передвижения, где им заблагорассудится. В сегодняшней подборке хамов — яркий пример наплевательского отношения к окружающим и ставшие традиционными нарушители правил парковки.
Самокаты давно набили оскомину горожанам. К безрассудным заездам теперь добавились не менее безрассудные парковки на тротуарах.
— Нужно что-то делать. Снято на остановке ТЦ «МЕГА» на улице Ватутина, у соборной мечети, — пояснил автор фото.
Выяснить, кто именно так бездумно оставил самокаты на пешеходной дорожке, разумеется, нам не удалось. Надеяться на благоразумие самокатчиков, к сожалению, тоже не приходится.
Жители дома №20 по улице Богдана Хмельницкого обеспокоены отношением водителей к газону. С появлением в здании магазина по продаже мяса зелёная зона может прийти в ужасное состояние — на ней начали оставлять машины.
— Работники магазина и их разгрузка ездят по газону, даже если рядом есть место. Газон постепенно превращается в грязевую кашу. Почему нельзя остановиться рядом на асфальте — непонятно, — негодует автор фото.
Красный «Ниссан» зарегистрирован на 24-летнего Михаила Андреевича Б. Его связывают со строительной компанией из Бурятии. Известно, что за рулём может находиться 51-летняя Наталья Геннадьевна Б. — однофамилица Михаила. Автор снимка уверяет, что на «Ниссане» ездит «сотрудница магазина».
Фото сделано в одном из дворов в Центральном районе, где для передвижения пешеходов оставили узкий тротуар. Даже его водитель «Лексуса» занял, чтобы припарковать джип максимально удобно для себя.
Машина зарегистрирована на 49-летнего Максима Михайловича Б. Он — предприниматель, занимается бизнесом в сфере строительства.
Поклонника офф-роуд заездов запечатлели на газоне у дома№20 по улице Мичурина.
— Свинья везде грязь найдёт. Любитель бездорожья может парковаться на асфальте, — отметил автор снимка.
Машина зарегистрирована на 59-летнего Юрия Константиновича А. Мужчина занимается бизнесом в сфере архитектуры, инженерных изысканий и т. д. Также у предпринимателя есть собственное инвестиционное агентство.
Водитель небольшого джипа решил не утруждать себя поисками посреди центральной улицы Новосибирска и буквально заехал на аллею на Красном проспекте. Комментарии излишни.
Определить владельца авто не удалось из-за загрязненных госномеров.
В прошлый раз мы попытались рассекретить владельца «Тойоты Камри» с номерами «ННН», который едва не заехал в здание «Ростелекома» на площади Ленина.