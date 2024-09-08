«Нужно что-то делать»: кучу брошенных самокатов нашли на тротуаре у «Меги» — у автохамов появились конкуренты

Не пройти, не проехать Источник: читатель НГС / Ольга Бурлакова / NGS.ru











Автохамы не единственные, кто осложняет жизнь пешеходов. Самокатчики не только угрожают врезаться в мирно идущих людей, но ещё и бросают арендованные средства передвижения, где им заблагорассудится. В сегодняшней подборке хамов — яркий пример наплевательского отношения к окружающим и ставшие традиционными нарушители правил парковки.

Самокаты, как препятствия на тротуаре Источник: Читатель НГС











Самокаты давно набили оскомину горожанам. К безрассудным заездам теперь добавились не менее безрассудные парковки на тротуарах.

— Нужно что-то делать. Снято на остановке ТЦ «МЕГА» на улице Ватутина, у соборной мечети, — пояснил автор фото.

Выяснить, кто именно так бездумно оставил самокаты на пешеходной дорожке, разумеется, нам не удалось. Надеяться на благоразумие самокатчиков, к сожалению, тоже не приходится.

Поставщики магазина по продаже мяса не задумываются об адекватной парковке Источник: читатель НГС











Жители дома №20 по улице Богдана Хмельницкого обеспокоены отношением водителей к газону. С появлением в здании магазина по продаже мяса зелёная зона может прийти в ужасное состояние — на ней начали оставлять машины.

— Работники магазина и их разгрузка ездят по газону, даже если рядом есть место. Газон постепенно превращается в грязевую кашу. Почему нельзя остановиться рядом на асфальте — непонятно, — негодует автор фото.

Красный «Ниссан» зарегистрирован на 24-летнего Михаила Андреевича Б. Его связывают со строительной компанией из Бурятии. Известно, что за рулём может находиться 51-летняя Наталья Геннадьевна Б. — однофамилица Михаила. Автор снимка уверяет, что на «Ниссане» ездит «сотрудница магазина».

Водитель «Лексуса» лишил пешеходов даже узенькой дорожки Источник: Читатель НГС











Фото сделано в одном из дворов в Центральном районе, где для передвижения пешеходов оставили узкий тротуар. Даже его водитель «Лексуса» занял, чтобы припарковать джип максимально удобно для себя.

Машина зарегистрирована на 49-летнего Максима Михайловича Б. Он — предприниматель, занимается бизнесом в сфере строительства.

Любитель бездорожья, не видящий границ для себя Источник: читатель НГС











Поклонника офф-роуд заездов запечатлели на газоне у дома№20 по улице Мичурина.

— Свинья везде грязь найдёт. Любитель бездорожья может парковаться на асфальте, — отметил автор снимка.

Машина зарегистрирована на 59-летнего Юрия Константиновича А. Мужчина занимается бизнесом в сфере архитектуры, инженерных изысканий и т. д. Также у предпринимателя есть собственное инвестиционное агентство.

Оригинальное решение оставить машину посреди Красного проспекта Источник: читатель НГС











Водитель небольшого джипа решил не утруждать себя поисками посреди центральной улицы Новосибирска и буквально заехал на аллею на Красном проспекте. Комментарии излишни.

Определить владельца авто не удалось из-за загрязненных госномеров.