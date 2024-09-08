НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 751мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Новосибирские власти просят у области деньги на школу

Крутой бизнес России
Странная пятидневка
Обзор хороших детсадов
Почему нападают на квадроберов
Успеть на работу
Разборки в фитнесе
Опасные QR-коды
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Авто Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Нужно что-то делать»: кучу брошенных самокатов нашли на тротуаре у «Меги» — у автохамов появились конкуренты

«Нужно что-то делать»: кучу брошенных самокатов нашли на тротуаре у «Меги» — у автохамов появились конкуренты

Необычная подборка наглецов за минувшую неделю

2 366
23 комментария

Не пройти, не проехать

Автохамы не единственные, кто осложняет жизнь пешеходов. Самокатчики не только угрожают врезаться в мирно идущих людей, но ещё и бросают арендованные средства передвижения, где им заблагорассудится. В сегодняшней подборке хамов — яркий пример наплевательского отношения к окружающим и ставшие традиционными нарушители правил парковки.

Самокаты, как препятствия на тротуаре

Самокаты давно набили оскомину горожанам. К безрассудным заездам теперь добавились не менее безрассудные парковки на тротуарах.

— Нужно что-то делать. Снято на остановке ТЦ «МЕГА» на улице Ватутина, у соборной мечети, — пояснил автор фото.

Выяснить, кто именно так бездумно оставил самокаты на пешеходной дорожке, разумеется, нам не удалось. Надеяться на благоразумие самокатчиков, к сожалению, тоже не приходится.

Поставщики магазина по продаже мяса не задумываются об адекватной парковке

Жители дома №20 по улице Богдана Хмельницкого обеспокоены отношением водителей к газону. С появлением в здании магазина по продаже мяса зелёная зона может прийти в ужасное состояние — на ней начали оставлять машины.

— Работники магазина и их разгрузка ездят по газону, даже если рядом есть место. Газон постепенно превращается в грязевую кашу. Почему нельзя остановиться рядом на асфальте — непонятно, — негодует автор фото.

Красный «Ниссан» зарегистрирован на 24-летнего Михаила Андреевича Б. Его связывают со строительной компанией из Бурятии. Известно, что за рулём может находиться 51-летняя Наталья Геннадьевна Б. — однофамилица Михаила. Автор снимка уверяет, что на «Ниссане» ездит «сотрудница магазина».

Водитель «Лексуса» лишил пешеходов даже узенькой дорожки

Фото сделано в одном из дворов в Центральном районе, где для передвижения пешеходов оставили узкий тротуар. Даже его водитель «Лексуса» занял, чтобы припарковать джип максимально удобно для себя.

Машина зарегистрирована на 49-летнего Максима Михайловича Б. Он — предприниматель, занимается бизнесом в сфере строительства.

Любитель бездорожья, не видящий границ для себя

Поклонника офф-роуд заездов запечатлели на газоне у дома№20 по улице Мичурина.

— Свинья везде грязь найдёт. Любитель бездорожья может парковаться на асфальте, — отметил автор снимка.

Машина зарегистрирована на 59-летнего Юрия Константиновича А. Мужчина занимается бизнесом в сфере архитектуры, инженерных изысканий и т. д. Также у предпринимателя есть собственное инвестиционное агентство.

Оригинальное решение оставить машину посреди Красного проспекта

Водитель небольшого джипа решил не утруждать себя поисками посреди центральной улицы Новосибирска и буквально заехал на аллею на Красном проспекте. Комментарии излишни.

Определить владельца авто не удалось из-за загрязненных госномеров.

В прошлый раз мы попытались рассекретить владельца «Тойоты Камри» с номерами «ННН», который едва не заехал в здание «Ростелекома» на площади Ленина.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Самокат Самокаты Автохам Новосибирск Нарушение правил парковки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Долой мракобесие
8 сентября 2024, 09:07
Эти самокаты можно эвакуировать на штрафстоянку тоннами, выписывать жирные штрафы хозяевам проката, максимально мурыжить процесс возврата- денег будет куча. У городских властей деньги буквально под ногами валяются, а они ленятся.
Гость
8 сентября 2024, 08:11
Я не против самокатов, но если нет для этого инфраструктуры в большинстве городов РФ, то и не стоит это развивать! Реально немного страшно уже по тротуару ходить - носятся как умалишенные эти самокатчики. Неожиданно слышишь сигнал за спиной, а чаще вообще без сигналов обгоняет какой-то очередной Шумахер...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,43

Интересная Любовь,41

Olya,28

Алла,42

Татьяна,44

Елена,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление