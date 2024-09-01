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Наглый водитель Toyota припарковался на тротуаре в центре

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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Наглость 80 уровня»: «Тойоту Камри» с номерами ННН нагло припарковали на тротуаре в самом центре Новосибирска — пешеходы в шоке

«Наглость 80 уровня»: «Тойоту Камри» с номерами ННН нагло припарковали на тротуаре в самом центре Новосибирска — пешеходы в шоке

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

1 870
10 комментариев

Автомобиль запечатлели у сквера S7 в самом центре города

Парковка на тротуарах в центре Новосибирска — проблема, явно требующая решения. Площадь Ленина — лицо города, которое может быть обезображено автомобилями в пешеходной зоне. Что подумают о нас наши гости? Сегодня в выпуске водитель белой «Камри» с номерами ННН, который полагает, что ему всё дозволено, джиппер, спутавший газон с бездорожьем, автомобилисты, устроившие болото на улице Костычева, и другие.

Номера ННН у многих вызывают ассоциацию с чиновниками, но это совсем не так

Парковкой у здания «Ростелекома» на площади Ленина уже никого не удивишь, но водитель белоснежной Toyota Camry, пожалуй, смог поразить пешеходов. Человек за рулем японского седана остановился на тротуарной плитке между входом в офисы и сквером S7.

— Наглость 80 уровня, — прокомментировал поступок водителя автор снимка.

Кому принадлежит эта машина, со 100-процентной уверенностью мы утверждать не беремся, но всего пару лет назад номер был закреплен за «Камри» в старом кузове. Машиной владела 46-летняя Наталья Александровна П. Женщина раньше была директором компании, которая оптом торговала соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Также у нее есть связь с депутатом одного из отдаленных районов области, который, кроме всего прочего, возглавляет «Объединение русско-азербайджанской молодежи».

Перепутал газон с бездорожьем

Водитель джипа Toyota Land Cruiser, чтобы не мешать выезду из двора, решил заехать двумя колесами на газон и удалился по своим делам. Да так торопился, что забыл выключить фары. Где уж тут искать адекватное место для парковки.

Автомобиль зарегистрирован на 42-летнюю Ирину Олеговну К., но скорее всего, за рулем ездит её однофамилец — 45-летний Роман Андреевич К. Он страхует джип. Мужчина раньше занимался грузоперевозками через ИП, но бизнес ему пришлось закрыть.

Автомобилисты развозили болото на газоне, где могла расти трава

На улице Костычева водители в поисках парковки практически уничтожили газон. Там впору уже испытывать навыки езды по бездорожью, что совсем не радует новосибирцев.

Lexus, запечатленный на фото, зарегистрирован на 33-летнюю Елену Дмитриевну Ш. Женщина занимается бизнесом, у неё ИП по комплексному обслуживанию помещений.

Дурной пример заразителен

Если кому-то можно, то почему мне нельзя? Наверное, так подумал водитель Toyota Probox, тоже припарковавший свой универсал в зелёной зоне.

Машина зарегистрирована на 46-летнего Абдуманона Умарбоевича В.

Безусловный победитель сегодняшней номинации «Я паркуюсь как чудак»

Более безрассудной парковки и представить сложно. Водитель Nissan мало того, что бросил машину на полосе для движения, на пешеходном переходе, так ещё и убежал, оставив окно открытым.

Выяснить, кому принадлежит авто, невозможно, поскольку автор снимка не запечатлел госномер. В прошлый раз на том же самом переходе попалась малолитражка.

В прошлый раз мы также выяснили, кому принадлежит автомобиль, водитель которого едва не заехал в театр «Красный факел», припарковав машину прямо у центрального крыльца. Заядлые театралы были в бешенстве.

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Комментарии
10
Drakonn
1 сентября 2024, 08:22
на фото вижу только автомобили "баря" и " быдланов"... так с ними бороться бессмысленно и бесполезно...
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 сентября 2024, 08:47
Косуха с кучей стальной фурнитуры в помощь.
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