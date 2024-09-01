«Наглость 80 уровня»: «Тойоту Камри» с номерами ННН нагло припарковали на тротуаре в самом центре Новосибирска — пешеходы в шоке

Автомобиль запечатлели у сквера S7 в самом центре города Источник: читатель НГС











Парковка на тротуарах в центре Новосибирска — проблема, явно требующая решения. Площадь Ленина — лицо города, которое может быть обезображено автомобилями в пешеходной зоне. Что подумают о нас наши гости? Сегодня в выпуске водитель белой «Камри» с номерами ННН, который полагает, что ему всё дозволено, джиппер, спутавший газон с бездорожьем, автомобилисты, устроившие болото на улице Костычева, и другие.

Номера ННН у многих вызывают ассоциацию с чиновниками, но это совсем не так Источник: читатель НГС











Парковкой у здания «Ростелекома» на площади Ленина уже никого не удивишь, но водитель белоснежной Toyota Camry, пожалуй, смог поразить пешеходов. Человек за рулем японского седана остановился на тротуарной плитке между входом в офисы и сквером S7.

— Наглость 80 уровня, — прокомментировал поступок водителя автор снимка.

Кому принадлежит эта машина, со 100-процентной уверенностью мы утверждать не беремся, но всего пару лет назад номер был закреплен за «Камри» в старом кузове. Машиной владела 46-летняя Наталья Александровна П. Женщина раньше была директором компании, которая оптом торговала соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Также у нее есть связь с депутатом одного из отдаленных районов области, который, кроме всего прочего, возглавляет «Объединение русско-азербайджанской молодежи».

Перепутал газон с бездорожьем Источник: читатель НГС











Водитель джипа Toyota Land Cruiser, чтобы не мешать выезду из двора, решил заехать двумя колесами на газон и удалился по своим делам. Да так торопился, что забыл выключить фары. Где уж тут искать адекватное место для парковки.

Автомобиль зарегистрирован на 42-летнюю Ирину Олеговну К., но скорее всего, за рулем ездит её однофамилец — 45-летний Роман Андреевич К. Он страхует джип. Мужчина раньше занимался грузоперевозками через ИП, но бизнес ему пришлось закрыть.

Автомобилисты развозили болото на газоне, где могла расти трава Источник: читатель НГС











На улице Костычева водители в поисках парковки практически уничтожили газон. Там впору уже испытывать навыки езды по бездорожью, что совсем не радует новосибирцев.

Lexus, запечатленный на фото, зарегистрирован на 33-летнюю Елену Дмитриевну Ш. Женщина занимается бизнесом, у неё ИП по комплексному обслуживанию помещений.

Дурной пример заразителен Источник: читатель НГС











Если кому-то можно, то почему мне нельзя? Наверное, так подумал водитель Toyota Probox, тоже припарковавший свой универсал в зелёной зоне.

Машина зарегистрирована на 46-летнего Абдуманона Умарбоевича В.

Безусловный победитель сегодняшней номинации «Я паркуюсь как чудак» Источник: читатель НГС











Более безрассудной парковки и представить сложно. Водитель Nissan мало того, что бросил машину на полосе для движения, на пешеходном переходе, так ещё и убежал, оставив окно открытым.

Выяснить, кому принадлежит авто, невозможно, поскольку автор снимка не запечатлел госномер. В прошлый раз на том же самом переходе попалась малолитражка.