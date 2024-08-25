«К искусству поближе»: помощник режиссёра «Красного факела» едва не въехала в театр на машине — зрители в бешенстве

Парковка у центрального входа в театр выглядит опрометчивым поступком Источник: читатель НГС











Каждый из нас, приезжая на работу, старается припарковаться максимально близко ко входу, но далеко не каждый может себе это позволить. У сотрудников «Красного факела», похоже, есть особая прерогатива, раз машины появляются на пешеходной зоне у самого крыльца. Это и другие нарушения правил парковки — в недельном обзоре НГС.

Такая себе презентация театра перед гостями города Источник: читатель НГС











Водитель автомобиля Hyundai проехал несколько десятков метров, перед тем как припарковаться у крыльца «Красного факела». По тротуарной плитке, возможно, виляя между пешеходами. Ради чего?

— Я в бешенстве, честно говоря. На что только не готов человек, чтобы быть поближе к искусству, — отметил автор снимка.

Машина зарегистрирована на 55-летнюю Наталью Александровну Я. Её полная тёзка работает в театре помощником режиссёра.

Действие знака на это нарушение не распространяется Источник: читатель НГС











Это фото сделано в районе площади Маркса у остановки «Кристалл». Водитель BMW X3 без зазрения совести аккуратно заехал на тротуар, закрыл машину и удалился по своим делам как ни в чем не бывало.

Автомобиль зарегистрирован на 50-летнего Вячеслава Николаевича Ф. Он — предприниматель, владелец компании по продаже пищевых продуктов.

Если нет места на парковке, встанем на пешеходный переход Источник: читатель НГС











Любителя парковаться на «зебре» запечатлели в Пашино. Водитель малолитражки не стал утруждать себя поисками парковочного места и бросил машину прямо на пешеходном переходе.

Жаль, что выяснить, кто способен на такое хамское отношение к пешеходам, корреспонденту НГС не удалось.

Эх, не протиснуться! Источник: читатель НГС











Инкогнито остался и владелец китайского кроссовера, который припарковал свою машину рядом с домом №3 по Вокзальной магистрали. Место, где он бросил свой автомобиль, — единственный проход для пешеходов, которым не оставляют вариантов, кроме как пролезать под шлагбаумом.

И одного проезда хватит, полагает водитель Источник: читатель НГС











Наконец, жители дома по улице Овражной обеспокоены ситуацией со стихийной парковкой на проезде. Водители массово бросают свои машины в месте, который специально предусмотрен для подъезда спецтранспорта.

— Похоже водители готовы на руках проносить спецмашины в экстренных случаях, — недоумевает автор снимка.

Яркий пример — водитель кроссовера Toyota. Машина зарегистрирована на 42-летнюю Марию Андреевну М. Женщина работает юристом в коммерческой компании.

В прошлый раз читатели НГС засекли водителя Infiniti, который стёр номера, чтобы ему не приходили штрафы с камер, и оставил машину в месте для инвалидов. Мы выяснили, что автомобиль зарегистрирован на 90-летнюю пенсионерку.