НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 741мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Самые убитые дороги
Кто делит прибыль с букмекерами
Выгодно ли платить по QR-коду
Авария посреди пробки
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак обзор «К искусству поближе»: помощник режиссёра «Красного факела» едва не въехала в театр на машине — зрители в бешенстве

«К искусству поближе»: помощник режиссёра «Красного факела» едва не въехала в театр на машине — зрители в бешенстве

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

726
4 комментария

Парковка у центрального входа в театр выглядит опрометчивым поступком

Каждый из нас, приезжая на работу, старается припарковаться максимально близко ко входу, но далеко не каждый может себе это позволить. У сотрудников «Красного факела», похоже, есть особая прерогатива, раз машины появляются на пешеходной зоне у самого крыльца. Это и другие нарушения правил парковки — в недельном обзоре НГС.

Такая себе презентация театра перед гостями города

Водитель автомобиля Hyundai проехал несколько десятков метров, перед тем как припарковаться у крыльца «Красного факела». По тротуарной плитке, возможно, виляя между пешеходами. Ради чего?

— Я в бешенстве, честно говоря. На что только не готов человек, чтобы быть поближе к искусству, — отметил автор снимка.

Машина зарегистрирована на 55-летнюю Наталью Александровну Я. Её полная тёзка работает в театре помощником режиссёра.

Действие знака на это нарушение не распространяется

Это фото сделано в районе площади Маркса у остановки «Кристалл». Водитель BMW X3 без зазрения совести аккуратно заехал на тротуар, закрыл машину и удалился по своим делам как ни в чем не бывало.

Автомобиль зарегистрирован на 50-летнего Вячеслава Николаевича Ф. Он — предприниматель, владелец компании по продаже пищевых продуктов.

Если нет места на парковке, встанем на пешеходный переход

Любителя парковаться на «зебре» запечатлели в Пашино. Водитель малолитражки не стал утруждать себя поисками парковочного места и бросил машину прямо на пешеходном переходе.

Жаль, что выяснить, кто способен на такое хамское отношение к пешеходам, корреспонденту НГС не удалось.

Эх, не протиснуться!

Инкогнито остался и владелец китайского кроссовера, который припарковал свою машину рядом с домом №3 по Вокзальной магистрали. Место, где он бросил свой автомобиль, — единственный проход для пешеходов, которым не оставляют вариантов, кроме как пролезать под шлагбаумом.

И одного проезда хватит, полагает водитель

Наконец, жители дома по улице Овражной обеспокоены ситуацией со стихийной парковкой на проезде. Водители массово бросают свои машины в месте, который специально предусмотрен для подъезда спецтранспорта.

— Похоже водители готовы на руках проносить спецмашины в экстренных случаях, — недоумевает автор снимка.

Яркий пример — водитель кроссовера Toyota. Машина зарегистрирована на 42-летнюю Марию Андреевну М. Женщина работает юристом в коммерческой компании.

В прошлый раз читатели НГС засекли водителя Infiniti, который стёр номера, чтобы ему не приходили штрафы с камер, и оставил машину в месте для инвалидов. Мы выяснили, что автомобиль зарегистрирован на 90-летнюю пенсионерку.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Автохам Автохамка Автохамство Нарушение правил парковки Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
25 августа 2024, 08:05
это инвалиды, таких нужно обязать возить мед.справку и комиссию проходить раз в полгода..явно проблемы с головой
Гость
25 августа 2024, 08:09
Ну так на то она и помощник, чтобы въезжать на театр в бешенстве.)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Выжить или остаться без подвески»: кемеровчанка провела отпуск в Новосибирске — что ее разочаровало
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Лена,35

Ин,34

Ласковый,35

Рита,30

Дарья,49

Костя,24

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление