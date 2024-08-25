«К искусству поближе»: помощник режиссёра «Красного факела» едва не въехала в театр на машине — зрители в бешенстве

Каждый из нас, приезжая на работу, старается припарковаться максимально близко ко входу, но далеко не каждый может себе это позволить. У сотрудников «Красного факела», похоже, есть особая прерогатива, раз машины появляются на пешеходной зоне у самого крыльца. Это и другие нарушения правил парковки — в недельном обзоре НГС.
Водитель автомобиля Hyundai проехал несколько десятков метров, перед тем как припарковаться у крыльца «Красного факела». По тротуарной плитке, возможно, виляя между пешеходами. Ради чего?
— Я в бешенстве, честно говоря. На что только не готов человек, чтобы быть поближе к искусству, — отметил автор снимка.
Машина зарегистрирована на 55-летнюю Наталью Александровну Я. Её полная тёзка работает в театре помощником режиссёра.
Это фото сделано в районе площади Маркса у остановки «Кристалл». Водитель BMW X3 без зазрения совести аккуратно заехал на тротуар, закрыл машину и удалился по своим делам как ни в чем не бывало.
Автомобиль зарегистрирован на 50-летнего Вячеслава Николаевича Ф. Он — предприниматель, владелец компании по продаже пищевых продуктов.
Любителя парковаться на «зебре» запечатлели в Пашино. Водитель малолитражки не стал утруждать себя поисками парковочного места и бросил машину прямо на пешеходном переходе.
Жаль, что выяснить, кто способен на такое хамское отношение к пешеходам, корреспонденту НГС не удалось.
Инкогнито остался и владелец китайского кроссовера, который припарковал свою машину рядом с домом №3 по Вокзальной магистрали. Место, где он бросил свой автомобиль, — единственный проход для пешеходов, которым не оставляют вариантов, кроме как пролезать под шлагбаумом.
Наконец, жители дома по улице Овражной обеспокоены ситуацией со стихийной парковкой на проезде. Водители массово бросают свои машины в месте, который специально предусмотрен для подъезда спецтранспорта.
— Похоже водители готовы на руках проносить спецмашины в экстренных случаях, — недоумевает автор снимка.
Яркий пример — водитель кроссовера Toyota. Машина зарегистрирована на 42-летнюю Марию Андреевну М. Женщина работает юристом в коммерческой компании.
В прошлый раз читатели НГС засекли водителя Infiniti, который стёр номера, чтобы ему не приходили штрафы с камер, и оставил машину в месте для инвалидов. Мы выяснили, что автомобиль зарегистрирован на 90-летнюю пенсионерку.
Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.