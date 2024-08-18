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Авто обзор «Специально затёр»: владелец Infiniti нашёл способ парковаться где попало — машиной владеет 90-летняя пенсионерка

«Специально затёр»: владелец Infiniti нашёл способ парковаться где попало — машиной владеет 90-летняя пенсионерка

Очередная подборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

2 007
16 комментариев
Сколько времени потратил человек, чтобы стереть номера?

На какие только ухищрения не идут водители, чтобы камеры не фиксировали нарушения. Госномера закрывают листочками, компакт-дисками, замазывают грязью, ставят переворачивающиеся рамки и т.д. На этой неделе нам прислали фото Infiniti, у которого госномера оказались просто стёрты. По словам автора снимка, водитель регулярно нарушает правила парковки, поэтому сегодняшнюю рубрику начинаем с него.

«Инфинити» зарегистрирован на женщину в очень преклонном возрасте

Белый кроссовер Infiniti QX70 внимательный читатель заприметил на парковке около стадиона «Спартак» по адресу Мичурина,10. По его словам, на машине, оставленной на месте для инвалидов, не было соответствующей наклейки. И вообще он сомневается, что у водителя или пассажира возможности ограничены.

— Постоянно паркуется на месте для инвалидов, при этом на авто нечитаемые государственные знаки — специально затертые, чтобы не штрафовали, — отметил автор снимка.

По его словам, автомобилем управляет видный представитель всем известной политической партии. По данным НГС, машина зарегистрирована на Зою Андреевну Р. Ей 90 лет, тем не менее её имя фигурирует как в графе владельца авто, так и страхователя. Бойкая пенсионерка.

Клумба? Не, не слышал

Более хамского поступка пойди поищи. Водитель Toyota Camry заехал на клумбу у школы №27 на улице Плахотного, подавив колесами цветы.

— Цветы посадили, чтобы не парковались. Но кому-то все равно, — пояснил автор фото.

По машине есть вопросы. По последним данным, номера «М154СН54» должны висеть на Lexus LX570, но они почему-то размещены на Camry. Несколько месяцев назад Toyota попала в ДТП, за рулем авто тогда сидел 53-летний Фариз Камыл Д. Возможно наезд на клумбу — его рук дело.

Тротуар широкий, обойдёте

Водитель Volkswagen бросил машину на проезде через тротуар на Вокзальной магистрали. Широкий проход для пешеходов сузился до узкой дорожки благодаря автохаму.

— Когда научимся думать не только о себе? — негодует автор фото.

Машина зарегистрирована на Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края. За рулём авто, скорее всего, передвигается 63-летний Владимир Анатольевич С., род занятий которого остался для нас тайной.

Не тротуар, стоянка

Как по заказу Вокзальная магистраль на этой неделе оказалась забита ушлыми автолюбителями, которые, возможно, приняли тротуар за бесплатную и удобную парковку.

«Газель» зарегистрирована на 35-летнего Антона Валентиновича Е. Мужчина предсказуемо занимается грузоперевозками.

Целый ряд нарушителей

Если водителя «Газели» можно оправдать необходимостью погрузки или разгрузки, то какая причина заезда на тротуар у водителя престижного кроссовера Mercedes? Он еще и аварийную сигнализацию включил.

Машина зарегистрирована на 49-летнего Андрея Анатольевича А. В недалеком прошлом он числился соучредителем белгородской коллегии адвокатов. Сегодня род его деятельности неизвестен.

Ранее мы рассекретили, кто бросил в проезде машину за 18 миллионов. Новосибирцы негодовали, мол, если богатый, то всё можно?

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Комментарии
16
Татьяна 53
18 августа 2024, 08:37
Сколько негодования и что дальше??
Alx_nsk
18 августа 2024, 08:59
полно таких в городе - с намеренно затертыми номерами! Порядка на дорогах нет!
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