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«Богатый — значит всё можно?»: авто за 18 миллионов бросили на проезде — на чем зарабатывает его владелец

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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28 комментариев
Водители немецких машин без зазрения совести бросили свои машины посреди пешеходной дорожки

Достаток не причина нарушать правила дорожного движения в угоду своему комфорту, полагают жители Новосибирска. Если у тебя есть возможность оплатить любой штраф, это не значит, что можно свысока смотреть на остальных, продолжают они. Новая подборка автохамов ярко иллюстрирует обратное положение дел, которое сегодня можно наблюдать в центре города. Надеемся, что пока.

Чтобы заехать на тротуар, водителю BMW пришлось пересечь полосу для движения автобусов

Место у популярного общепита в районе дома на Красном проспекте, 50 — очень популярное у автохамов. Репортажи о нарушении ПДД оттуда можно делать хоть каждый день. Странно, что сотрудников ГАИ там встретишь нечасто. Водитель BMW мало того что припарковал авто на тротуаре — чтобы заехать на пешеходную дорожку, он еще и проехал по полосе для общественного транспорта.

— Богатый — значит всё можно? — негодует автор снимка.

Машина зарегистрирована на 38-летнего предпринимателя Кирилла Викторовича Т. Он является владельцем, соучредителем и руководителем нескольких коммерческих организаций. Область его интересов широка: он продает моторное масло, занимается неспециализированной оптовой торговлей и строительным бизнесом. Примечательно, что, согласно официальным данным, ни одна из компаний не приносит ему существенного дохода.

Это уже не тротуар, а целая парковка

Рядом с BMW расположился престижный кроссовер Mercedes, водитель которого, очевидно, спутал тротуар со стоянкой. Учитывая, что заведения вдоль проспекта обзавелись летними верандами, то пешеходам остается совсем немного места для прохода. Еще вспомним мамочек с колясками.

Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию «Восток-Сервис-Амур», которая занимается продажей одежды. Директор и совладелец — Андрей Владимирович Н. В отличие от предыдущего предпринимателя, финансовые успехи Андрея Владимировича налицо: по итогам прошлого года его компания заработала 32,7 миллиона рублей чистой прибыли.

Ни туда ни сюда — местных жителей раздражает такой способ парковки

Красная спортивная BMW взбесила жителей по улице Горького. Водитель припарковал авто на проезде, не задумываясь, что вообще-то создает неудобства при въезде-выезде во двор.

— «Бэха» блатная часа два уже стоит в проезде, — пояснил автор снимка.

Красная BMW c номерами «777» уже становилась героем нашей рубрики. В мае прошлого года эту машину откровенно бросили посреди улицы Ленина. Неосмотрительный поступок, учитывая, что ее цена на то время варьировалась от 16 до 18 миллионов рублей. Сегодня, может быть, дороже.

Машина зарегистрирована на 39-летнюю Ирину Владимировну И. Ее полная тезка занимается предпринимательством: несколько лет назад была учредителем компании «ТомскМеталлСнаб», затем переключилась на сделки с недвижимостью. Один из ее аккаунтов в соцсетях посвящен сдаче коммерческих помещений в аренду в бизнес-центре «Адриатика».

Серому авто не удалось слиться с серым городом

Серый Porsche оказался припаркован в пешеходной зоне в прямой близости от площади Ленина. Может быть, водитель подумал, что если там стоит огромное количество самокатов, то и автомобилю можно?

Машина зарегистрирована на 40-летнего бизнесмена Сергея Сергеевича И. Он развернул обширную предпринимательскую деятельность: занимается неспециализированной торговлей, проводит научные исследования, но деньги зарабатывает на выращивании зерновых культур в Ордынском районе.

Устал в пробке?

Водитель черного BMW припарковал машину на тротуаре на улице Большевистской, чуть-чуть не доехав до Речного вокзала. Смелый поступок, если учесть, что в нескольких десятках метров обычно дежурит экипаж ДПС.

Выяснить, кому принадлежит машина, к сожалению, не удалось.

В прошлый раз мы рассказывали об автохаме-рецидивисте, который паркует свой Mercedes на тротуаре у детского сада и при этом скрывает госномера.

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Автохам Автохамка Автохамство Нарушение правил парковки Новосибирск
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Комментарии
29
lubovv
28 июля 2024, 08:54
ГАИ в этом городе работает напоказ только при приезде Мишустина. На Красном проспекте,50 ужасное состояние плитки,там тот ещё квест пройти пешеходам,так что очередной автохам - не самое главное там. Они там постоянно стоят.
Grape Reflection 🍇
28 июля 2024, 08:17
Родственики депутатов?
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