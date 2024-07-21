«Автохамы вышли на новый уровень»: водители паркуются где попало, самый наглый скрыл госномера

Автохамы создают помехи для пешеходов Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте», читатель НГС











Минувшая неделя в Новосибирске выдалась насыщенной на приключения автохамов. В эту подборку попали любители парковки в неположенных местах и мастер объезда пробок по тротуару. Рассказываем подробности.



Нашу рубрику открывает автохам-рецидивист, скрывающий госномера своего Mercedes. Читатели не в первый раз обращают на него внимание редакции и надеются, что этим водителем заинтересуются и правоохранители.

— Здравствуйте. Автомобиль так и продолжает парковаться на пешеходном тротуаре возле детского сада № 84. Пешеходам приходится его обходить. Плюс к этому частично скрыт номерной знак, — пишет автор фотографии.

Водитель оставляет свое авто в Ленинском районе Источник: читатель НГС











Следующий герой подборки — водитель автомобиля Honda, который оставил машину на тротуаре на улице Ленина.



Предполагаемый владелец Honda CR-V — 49-летний Алексей Л. В отношении его полного тезки открыты исполнительные производства в Санкт-Петербурге из-за неуплаты налогов и коммунальных платежей. Алексей не ответил на звонки журналиста NGS.RU. В реестре предпринимателей и руководителей коммерческих организаций мужчина не фигурирует.



Этот автомобиль припарковал на тротуаре в центре Новосибирска Источник: читатель НГС











На автомобиль любителя парковки на газоне внимание обратил подписчик городского паблика «АСТ-54». Возможный владелец Lada Kalina — 49-летний Сергей Т. Мужчина жил в Воркуте, город указан в его профиле в «Одноклассниках». Сергей не ответил на звонки журналиста NGS.RU.

Автомобиль оставили на газоне напротив «Арсенала» Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











Водитель седана 16 июля решил не стоять в пробке на Димитровском мосту и проехался по тротуару. Его маневр попал на видеорегистратор.



За этого лихача вступился вероятный владелец автомобиля Источник: читатель НГС

По данным НГС, автомобиль принадлежит 30-летнему Александру Валерьевичу Д. В разговоре с журналистом мужчина заявил, что седан не его, но он поддерживает действия водителя.



— Люди пошли нежные — любят постучать. А я считаю: нужно меньше физиономией щелкать и быть быстрее черепахи после инсульта. Большинство водителей своей медлительностью сами создают пробки. На том же Димитровском мосту можно намного быстрее двигаться, чем это у нас происходит. Поэтому я действия водителя не осуждаю, а поддерживаю, — заявил НГС Александр.

Неделей ранее мы показали, как автохамы уродуют газоны и тротуарную плитку и просто портят общее впечатление от города. Нам даже удалось найти машину, которая пыталась притвориться самокатом.

