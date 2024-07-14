«Я встал на пять минут»: куда спешил новосибирец, который бросил свой внедорожник на газоне, — подборка автохамов

Автохамы у многих вызывают сильные эмоции. Нарушители уродуют газоны и тротуарную плитку, мешают пройти по тротуару и просто портят общее впечатление от города. Некоторые горожане в этот момент берут смартфон и делают фотографию. В этой подборке мы собрали самых наглых чудаков и даже нашли машину, которая пыталась притвориться самокатом.
Читательница НГС Ксения обратила внимание на массовое нарушение правил на улице Жуковского. Напротив зоопарка автохамы полюбили стоять на тротуаре. А ИЖ-2126 даже заехал на газон.
— Всё это безобразие на тротуаре напротив зоопарка. Такое хамство происходит практически каждый день. Почему никто не наказывает? — задает вопрос жительница Новосибирска.
Еще одним нарушителем на Жуковского стал Hyundai Solaris. Владеет автомобилем 28-летняя Сима М.
Водитель Mercedes-Benz решил притвориться самокатом и встал рядом, но его, к сожалению, заметили. Автомобиль зарегистрирован в Кемеровской области, но владельца узнать не удалось.
Водитель УАЗ Patriot решил остановиться посреди перекрестка возле Сбербанка и театра «Глобус». Видимо, куда-то из этих мест очень спешил владелец автомобиля 34-летний Дмитрий П.
Прямо посреди тротуара встал Volkswagen Passat возле дома на Толстого, 5.
— Машина стоит у центра логопедии и психологии для детей, вероятно, какой-то родитель привез ребенка, — предполагает читательница НГС.
Автомобиль зарегистрирован на 69-летнего Сергея У., который прописан в Астрахани.
А вот как пройти пешеходам на «Чистой Слободе», непонятно. Возле детского сада № 84, как передает читатель НГС, тротуар заняли два автомобиля.
Еще один УАЗ Patriot в нашей подборке, и еще один любитель заехать на газон. 33-летний Станислав Л., который занимается ремонтом техники, остановился у дома на улице Дуси Ковальчук, 250. У Сергея свой зарегистрированный ИП.
— Там каждый день в кармане для общественного транспорта стоят машины, этим уже не удивишь, но этот товарищ выбил страйк — и остановочный карман, и газон, — написал читатель НГС.
Корреспондент НГС связалась с владельцем автомобиля, и он объяснил, что там недалеко были парковки, но он подъехал ненадолго передать диск.
— Я встал на пять минут. Там еще просто администратор опоздал, — объяснил Станислав и признал, что он неправильно поступил.
Владельцы красивых номеров — частые гости в подборках рубрики «Я паркуюсь как чудак». В этот раз в список попал Lexus LX с номером О111ОО. Автомобиль заметили на тротуаре на улице Лермонтова.
Владеет автомобилем 37-летний Сергей Я. — генеральный директор производственной компании «Максимум». Мужчина также владеет 50% компании. По данным сервиса «Контур.Фокус», «Максимум» занимается производством пластмассовых изделий и строительных конструкций. На конец 2023 года выручка компании — 103,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 430 тысяч.
Ранее новосибирские водители заявили, что не согласны с полученным штрафом за парковку на автобусной полосе на Вокзальной магистрали, 16. По словам водителей, они выполняли требование автоинспекторов. НГС спросил у полиции и адвоката, как быть в такой ситуации.
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