Водители заявили, что получили штраф из-за требований ГАИ: их заставили остановиться на автобусной полосе

Мужчины считают, что камеры не учли обстоятельства занятиями ими полосы для общественного транспортак Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











Новосибирские водители заявили, что не согласны с полученным штрафом за парковку на автобусной полосе на Вокзальной магистрали, 16. Они пожаловались паблику «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», отметив, что они выполняли требование автоинспекторов. НГС спросил у полиции и адвоката, как быть в такой ситуации.

— Даже если на автобусной полосе потребовали остановиться сотрудники ГАИ, то штраф все равно придёт. Так случилось с несколькими водителями около дома №16 на Вокзальной магистрали, — резюмировал «АСТ-54» на основе рассказов водителей.



В областном главке полиции на вопрос НГС сообщили, что нужно более детально рассматривать обстоятельства и причины остановки, так как правонарушения могут быть разные.



— При этом, в случае несогласия с действиями сотрудников ГАИ при осуществлении производства по делу об административном правонарушении, а также с вынесенными процессуальными документами, они могут быть обжалованы при рассмотрении дела об административном правонарушении, а также в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ при обжаловании постановления по делу об административном правонарушении, — добавили в ГУ МВД НСО.



По мнению адвоката Дениса Садовского, если водители заняли автобусную полосу именно из-за остановки по требованию, штраф за это обжаловать вполне реально.



— Для этого нужно будет доказать, что их остановил патруль как раз в этот момент. Это будет являться основанием для отмены постановления об административном правонарушении. Обжаловать его можно как непосредственно в ГАИ, так и в суде, — объяснил НГС Садовский.



С 9 июля в Новосибирске один из комплексов фотовидеофиксации начал выявлять новый вид нарушения. Такой функцией оснастили камеры на площади Карла Маркса, 6/1.

