freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняКак живет Первомайка
Все новости
Все новости
Я паркуюсь как чудакНомерок блатнойЭксклюзив

«Верх наглости»: кто бросил спортивный BMW за 18 млн посреди дороги в центре Новосибирска

Очередная подборка рассекреченных автохамов

1 943

Машина оказалась брошенной посреди улицы Ленина, а хозяин отправился по своим делам

Поделиться

Причуды сибирской парковки в самом безрассудном их проявлении. Сегодня в выпуске: брошенное посреди улицы Ленина шикарное спортивное купе, «Крузер-200», вставший поперек центральной магистрали, «Киа», припарковавшаяся на встречке, и другие.

Рестайлинговую модель BMW 850i можно приобрести в таком цвете только под заказ за <nobr class="_">18,5 миллиона</nobr> рублей

Рестайлинговую модель BMW 850i можно приобрести в таком цвете только под заказ за 18,5 миллиона рублей

Поделиться

Это спортивное купе BMW 850i часто можно встретить в районе перекрестка Ленина и Советской. Машина неизменно по несколько часов стоит около кофейни, при этом водитель не утруждает себя поиском свободной парковки: смело оставляет авто на аварийках вторым рядом. Иногда, когда крайний правый ряд освобождается, а водитель BMW продолжает заниматься своими делами, купе оказывается посреди дороги.

— Верх наглости, — прокомментировал ситуацию читатель НГС, приславший фото.

Машина зарегистрирована на 38-летнюю Ирину Владимировну И. Ее полная тезка занимается предпринимательством: несколько лет назад была учредителем компании «ТомскМеталлСнаб», затем переключилась на сделки с недвижимостью. Один из ее аккаунтов в соцсетях посвящен сдаче коммерческих помещений в аренду в бизнес-центре «Адриатика».

Автобусы упирались в лоб брошенной на полосе для общественного транспорта KIA

Автобусы упирались в лоб брошенной на полосе для общественного транспорта KIA

Поделиться

Новосибирцы помнят, каких усилий стоило в прошлом году отучить автомобилистов парковаться на полосе для автобусов на Вокзальной Магистрали. Сегодня некоторые водители еще рискуют нарваться на эвакуатор, бросая свои машины у дома № 16, но такой маневр встретишь нечасто. Водитель KIA K5 просто припарковался на встречной для себя полосе.

Автомобиль зарегистрирован на 46-летнего Михаила Бахитжановича. Его полный тезка давно занимается машинами: у него было СТО, компания по продаже автозапчастей и т. д. Несколько лет назад он был соучредителем службы такси «Глобакси». Среди его бывших партнеров есть однофамилец депутата Законодательного собрания НСО Валерия Ильенко — Павел Валерьевич.

Сегодня Михаил Бахитжанович занимается сдачей легковых автомобилей в аренду.

Большие джипы очень сложно припарковать на Ленина, поэтому встречаются такие экземпляры

Большие джипы очень сложно припарковать на Ленина, поэтому встречаются такие экземпляры

Поделиться

Это снова улица Ленина. Обычно люди паркуются здесь вдоль тротуара, но не водитель Toyota Land Cruiser 200. Он попытался впихнуть свой джип в маленькое окошко между легковушками. Получилась максимально уродливая парковка, когда задняя часть внедорожника перекрывает полосу для движения.

Машина зарегистрирована на 54-летнего Сергея Анатольевича З. Мужчина увлекается хоккеем, активно ведет соцсети, сыплет многозначительными фразами типа: «Вчера — это завтра позавчерашнего дня», любит путешествовать по Алтаю. Его полный тезка — предприниматель. В Новосибирске у него есть ИП, который занимается строительными и отделочными работами.

Свято место пусто не бывает

Свято место пусто не бывает

Поделиться

Угол Ленина и Советской, похоже, одно из самых популярных мест для парковки на тротуаре. На днях там был замечен Volkswagen Touareg c номерами «111». Водитель поставил машину поближе к билборду, будто пытаясь спрятать нарушение за рекламой яркой женской одежды.

Volkswagen зарегистрирован на 70-летнего Сергея Алексеевича Н. Пенсионер, похоже, находится на заслуженном отдыхе, поскольку информации о его деятельности собрать не удалось. Есть только одна подробность — его полный тезка в 2017 году участвовал в ликвидации новосибирской строительной компании «Вектор». Фирма существовала с 1993 года.

Претензии к парковке авто вывели водителя на агрессию

Претензии к парковке авто вывели водителя на агрессию

Поделиться

Водитель Skoda просто оставил машину на выезде со двора, заставив остальных объезжать авто. Фото безрассудной парковки сделано на улице 1905 года в районе дома № 59.

— Дама оставила авто и ушла в садик за ребенком. Погуляла с ним еще на улице, перед тем как идти убирать машину. На просьбу больше так не закрывать проезд — огрызалась, — написал читатель.

Выяснить, кому принадлежит машина, не удалось.

В прошлом выпуске мы рассказывали о «мажоре», который на своем спортивном купе Infiniti атаковал новосибирские тротуары.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

Нарушение правил парковкиПарковкаАвтохамАвтохамыАвтохамство
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter