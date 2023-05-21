«Верх наглости»: кто бросил спортивный BMW за 18 млн посреди дороги в центре Новосибирска

Причуды сибирской парковки в самом безрассудном их проявлении. Сегодня в выпуске: брошенное посреди улицы Ленина шикарное спортивное купе, «Крузер-200», вставший поперек центральной магистрали, «Киа», припарковавшаяся на встречке, и другие.
Это спортивное купе BMW 850i часто можно встретить в районе перекрестка Ленина и Советской. Машина неизменно по несколько часов стоит около кофейни, при этом водитель не утруждает себя поиском свободной парковки: смело оставляет авто на аварийках вторым рядом. Иногда, когда крайний правый ряд освобождается, а водитель BMW продолжает заниматься своими делами, купе оказывается посреди дороги.
— Верх наглости, — прокомментировал ситуацию читатель НГС, приславший фото.
Машина зарегистрирована на
Новосибирцы помнят, каких усилий стоило в прошлом году отучить автомобилистов парковаться на полосе для автобусов на Вокзальной Магистрали. Сегодня некоторые водители еще рискуют нарваться на эвакуатор, бросая свои машины у дома
Автомобиль зарегистрирован на
Сегодня Михаил Бахитжанович занимается сдачей легковых автомобилей в аренду.
Это снова улица Ленина. Обычно люди паркуются здесь вдоль тротуара, но не водитель Toyota Land Cruiser 200. Он попытался впихнуть свой джип в маленькое окошко между легковушками. Получилась максимально уродливая парковка, когда задняя часть внедорожника перекрывает полосу для движения.
Машина зарегистрирована на
Угол Ленина и Советской, похоже, одно из самых популярных мест для парковки на тротуаре. На днях там был замечен Volkswagen Touareg c номерами «111». Водитель поставил машину поближе к билборду, будто пытаясь спрятать нарушение за рекламой яркой женской одежды.
Volkswagen зарегистрирован на
Водитель Skoda просто оставил машину на выезде со двора, заставив остальных объезжать авто. Фото безрассудной парковки сделано на улице 1905 года в районе дома
— Дама оставила авто и ушла в садик за ребенком. Погуляла с ним еще на улице, перед тем как идти убирать машину. На просьбу больше так не закрывать проезд — огрызалась, — написал читатель.
Выяснить, кому принадлежит машина, не удалось.
В прошлом выпуске мы рассказывали о «мажоре», который на своем спортивном купе Infiniti атаковал новосибирские тротуары.