«Верх наглости»: кто бросил спортивный BMW за 18 млн посреди дороги в центре Новосибирска

Новосибирцы помнят, каких усилий стоило в прошлом году отучить автомобилистов парковаться на полосе для автобусов на Вокзальной Магистрали. Сегодня некоторые водители еще рискуют нарваться на эвакуатор, бросая свои машины у дома № 16 , но такой маневр встретишь нечасто. Водитель KIA K5 просто припарковался на встречной для себя полосе.

Автомобиль зарегистрирован на 46-летнего Михаила Бахитжановича. Его полный тезка давно занимается машинами: у него было СТО, компания по продаже автозапчастей и т. д. Несколько лет назад он был соучредителем службы такси «Глобакси». Среди его бывших партнеров есть однофамилец депутата Законодательного собрания НСО Валерия Ильенко — Павел Валерьевич.