Битва за Вокзальную магистраль: кто до сих пор борется за парковки и с чем разбирается прокуратура

Убрали парковки

Ремонт Вокзальной магистрали начался летом прошлого года — на нескольких участках улицы убрали парковочные карманы и сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Инициатива властей вызвала бурю негодования у части горожан, которые уверены, что это принесет больше вреда, чем пользы. С другой стороны, вряд ли кто-то против красивого проекта пешеходной зоны и возможности проехать без пробок на общественном транспорте.

Пока шел ремонт, количество разрешенных мест для парковок менялось, также как и количество дорожных знаков — их то вешали, то убирали. Зимой, когда не видно дорожной разметки, автомобилисты немного запутались и часто на свой страх и риск паркуются там, где увидят свободное место. В итоге стоящих на магистрали машин стало меньше, но кажется, ненамного.

Пока Вокзальная магистраль — это хлебное место для эвакуаторов, в обед там полно спецмашин, которые ловко увозят нарушителей.

В начале ремонта мэрия объявила, что парковки уберут по всей Вокзальной магистрали по двум сторонам улицы от проспекта Димитрова в сторону ж/д вокзала, а также на четной стороне на участке от Вокзальной магистрали,16 до улицы Советской.