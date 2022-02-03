Битва за Вокзальную магистраль: кто до сих пор борется за парковки и с чем разбирается прокуратура

В прошлом году реконструкция Вокзальной магистрали стала одной из главных городских тем. В бой вступили автомобилисты и урбанисты, которые до сих пор забрасывают друг друга аргументами в пользу своего мнения: оставить или убрать парковки для выделенной полосы движения транспорта. Недовольными остались магазины, у которых теперь нет парковок и страдает торговля. Предприниматели подали заявления в прокуратуру, но результатов проверки пока нет. Летом на Вокзальной магистрали хотят посадить деревья и сделать велодорожки, а сейчас там паркуются на тротуарах. Как выглядит Вокзальная магистраль и что с ней будет — в материале НГС.
Убрали парковки
Ремонт Вокзальной магистрали начался летом прошлого года — на нескольких участках улицы убрали парковочные карманы и сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Инициатива властей вызвала бурю негодования у части горожан, которые уверены, что это принесет больше вреда, чем пользы. С другой стороны, вряд ли кто-то против красивого проекта пешеходной зоны и возможности проехать без пробок на общественном транспорте.
Пока шел ремонт, количество разрешенных мест для парковок менялось, также как и количество дорожных знаков — их то вешали, то убирали. Зимой, когда не видно дорожной разметки, автомобилисты немного запутались и часто на свой страх и риск паркуются там, где увидят свободное место. В итоге стоящих на магистрали машин стало меньше, но кажется, ненамного.
Пока Вокзальная магистраль — это хлебное место для эвакуаторов, в обед там полно спецмашин, которые ловко увозят нарушителей.
В начале ремонта мэрия объявила, что парковки уберут по всей Вокзальной магистрали по двум сторонам улицы от проспекта Димитрова в сторону ж/д вокзала, а также на четной стороне на участке от Вокзальной магистрали,16 до улицы Советской.
Как сейчас выглядит улица
Сейчас на участке Вокзальной магистрали у площади Ленина парковка есть у Болгарского дома. Припарковаться можно в карманах, но их как обычно мало, поэтому зимой машины заезжают на тротуары и чуть ли не на остановку. Часто закрывают карманы вторым рядом, если нужно ненадолго забежать в какой-нибудь банкомат.
Если двигаться по Вокзальной магистрали через Советскую, по нечетной стороне вдоль улицы много припаркованных машин — зимой дорожная разметка под снегом, а ограничительных знаков сейчас нет. Возможно, о выделенке кто-то просто не знает.
В процессе ремонта магистрали дорожники сначала решили оставить несколько парковок — возле бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 и напротив здания по адресу: Вокзальная магистраль, 13. Но через некоторое время в мэрии сказали, что в очередную схему парковок не вписался странный парковочный карман возле дома № 13, неподалеку от ресторана «Коляда». Сейчас там знак выделенной полосы и нет карманов. Тем не менее автомобилисты смело паркуются у домов № 13 и № 15.
От ЦУМа в сторону железнодорожного вокзала висит и знак выделенки, и запрет на парковку со значками работающего эвакуатора. Но припаркованных машин тоже много, в том числе на тротуарах. Хотя зимой, может, кто-то думает, что это карман.
Если ехать от ж/д вокзала в сторону площади Ленина до проспекта Димитрова, — чисто. Автобусы смело разгоняются, и становится сразу понятно, зачем нужна выделенка. Здесь висит знак выделенной полосы и работы эвакуатора. Но автомобилисты нашли выход, например у Вокзальной магистрали, 8А машины заезжают на тротуар и паркуются еще ближе к зданию — там, где по идее должны быть скамейки. Вряд ли туда заедет эвакуатор.
После пересечения с проспектом Димитрова ограничительных знаков нет, поэтому мы снова в мире машин.
У здания управления РЖД висят знаки, разрешающие парковку. За ними выстроилась вереница автомобилей вдоль улицы. Транспортный коллапс получается у Вокзальной магистрали, 16. В час пик здесь парковка чуть ли не в три ряда, поэтому для общественного транспорта, который едет с вокзала, снова затор.
По данным мэрии, ремонтные работы по организации движения транспорта уже закончили, проект сдан. Однако с ним не согласны предприниматели, которые работают в торговых центрах на Вокзальной магистрали.
Обращения в прокуратуру
Собственник ТЦ «Бонанза» Юрий Быков рассказал НГС, что по-прежнему пытается отстоять свое право на парковки возле своего здания. Сейчас этим делом занимается прокуратура, и скоро им озвучат итоги проверки. Он говорит, что именно на участке перед «Бонанзой» бордюры сделали не по нормативу. И даже в нарушение правил туда не заедет ни одна машина. А дороги в этом году чистят изумительно, говорит бизнесмен, и даже нет никакого наката.
— До нас — да, машины паркуются, заезжают, бордюр позволяет это сделать. А почему-то именно у нас сделали вот так, не понимаем, почему, — удивляется Юрий Быков. — У нас там чудесным образом появляется снег — мы один раз вывезли, но огромные кучи сюда все сваливают. Мы уже писали письма, жалобы неоднократно. Кучи снега загораживают витрины.
По словам предпринимателя, пока они ждут результатов проверки, торговля идет ко дну — около 60% площади освободилось еще летом, сейчас лежат еще два договора о расторжении. И связано это не только с тем, что к магазину трудно подъехать покупателям, но и из-за того, что нет возможности выгрузить товар для интернет-магазинов, которые работают в торговом центре.
Юрий Быков предполагает, что после проверки мэрия может сказать, что с работами не справился подрядчик и будет какое-то устранение недостатков. Но пока этот вопрос открыт.
Работы по реконструкции Вокзальной магистрали выполняет ООО «Роад», их цена составила 121,4 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ № 1 за 23 миллиона рублей, ремонт улицы Титова по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дороги 104-й км а/д Р-256 — Сузун в Черепановском районе. Общая сумма заключенных контрактов ООО «Роад» — 733,2 миллиона рублей.
Новосибирец Михаил Коваль написал обращение в районную прокуратуру по поводу отсутствия парковок для инвалидов, следовательно нарушении его законных прав.
— Меня как инвалида вообще не интересуют парковки в принципе. Меня интересуют парковки для инвалидов, — подчеркнул Михаил Коваль и напомнил про статью 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов». — Я написал от себя лично, как гражданин. Мои права нарушены. На Вокзальной магистрали, кроме множества интересных магазинов, есть еще «ОРТЕКА» — специализированный для инвалидов магазин. Если магазин для инвалидов есть, а попасть туда он не может, это безобразие, о чем, собственно, и было заявлено в письме.
НГС направил запрос в областную прокуратуру с просьбой озвучить результаты проверки обращения горожан и предпринимателей. А также спросил мэрию, будут ли дорожники проводить еще какие-то работы на Вокзальной магистрали.
Пешеходные зоны и велодорожки
Пока точно известно, что в этом году на Вокзальной магистрали начнут облагораживать пешеходные зоны. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что все работы начнутся с мая — будут высаживать деревья, устанавливать урны и лавочки. Где и в каком количестве, пока неизвестно, потому что проект еще дорабатывается.
В октябре на Вокзальной магистрали начали делать велодорожку длиной около 535 метров. Она пройдет от проспекта Димитрова до улицы Сибирской со стороны ЦУМа. Проект реконструкции пешеходной зоны разработало новосибирское бюро Buslaev Architects. Посмотрите, как она может выглядеть.