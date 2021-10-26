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Стало известно, на каком участке Вокзальной магистрали обустроят велодорожку

Там уже сняли асфальт и укладывают плитку

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Работы ведут неподалеку от ЦУМа, рядом с пешеходным переходом лежит строительный мусор

Работы ведут неподалеку от ЦУМа, рядом с пешеходным переходом лежит строительный мусор

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У ЦУМа в Новосибирске сделают велодорожку

Новая велодорожка на Вокзальной магистрали будет длиной около 535 метров. Работы планируют закончить в октябре.

— Велодорожка пройдет от проспекта Димитрова до улицы Сибирской со стороны ЦУМа. Думаю, основные работы будут выполнены до 29 октября, — рассказал НГС Андрей Бондырев, главный инженер компании «Роад», которая выиграла подряд на реконструкцию Вокзальной магистрали.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Роад» зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ № 1 за 23 миллиона рублей, ремонт улицы Титова по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дороги 104-й км а/д Р-256 — Сузун в Черепановском районе. Общая сумма заключенных контрактов ООО «Роад» — 733,2 миллиона рублей.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина участка составляет 535 метров.

В мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году на Вокзальной магистрали уложили выравнивающий слой асфальта, установили бордюры, отремонтировали тротуары.

— От пересечения Вокзальной магистрали с проспектом Димитрова в сторону железнодорожного вокзала выполняются работы по ремонту тротуара. Ведутся работы по вывозу строительного мусора. На участке от проспекта Димитрова до улицы Сибирской будут обустроены тротуар из плитки и велодорожка, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Стоимость работ по реконструкции составила 121,4 миллиона рублей.

Во время реконструкции Вокзальной магистрали вдоль дороги планируют посадить живую изгородь, демонтировать киоски и убрать часть парковочных мест. Ранее НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям.

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Вокзальная магистральремонт дорогвелосипедная дорожка
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