Стало известно, на каком участке Вокзальной магистрали обустроят велодорожку

Новая велодорожка на Вокзальной магистрали будет длиной около 535 метров. Работы планируют закончить в октябре.

— Велодорожка пройдет от проспекта Димитрова до улицы Сибирской со стороны ЦУМа. Думаю, основные работы будут выполнены до 29 октября, — рассказал НГС Андрей Бондырев, главный инженер компании «Роад», которая выиграла подряд на реконструкцию Вокзальной магистрали.

