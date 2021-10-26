Стало известно, на каком участке Вокзальной магистрали обустроят велодорожку

У ЦУМа в Новосибирске сделают велодорожку
Новая велодорожка на Вокзальной магистрали будет длиной около 535 метров. Работы планируют закончить в октябре.
— Велодорожка пройдет от проспекта Димитрова до улицы Сибирской со стороны ЦУМа. Думаю, основные работы будут выполнены до 29 октября, — рассказал НГС Андрей Бондырев, главный инженер компании «Роад», которая выиграла подряд на реконструкцию Вокзальной магистрали.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Роад» зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ
По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина участка составляет 535 метров.
В мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году на Вокзальной магистрали уложили выравнивающий слой асфальта, установили бордюры, отремонтировали тротуары.
— От пересечения Вокзальной магистрали с проспектом Димитрова в сторону железнодорожного вокзала выполняются работы по ремонту тротуара. Ведутся работы по вывозу строительного мусора. На участке от проспекта Димитрова до улицы Сибирской будут обустроены тротуар из плитки и велодорожка, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Стоимость работ по реконструкции составила 121,4 миллиона рублей.
Во время реконструкции Вокзальной магистрали вдоль дороги планируют посадить живую изгородь, демонтировать киоски и убрать часть парковочных мест. Ранее НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям.