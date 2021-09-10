Живая изгородь, новые остановки и демонтаж киосков — что еще ждет Вокзальную магистраль во время реконструкции

Новые деревья посадят весной

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, Вокзальная магистраль — самая широкая улица в городе. На ней планируют создать основу для озеленения и высадить растения, которые помогут защитить улицу от пыли и шума. Также на участке появятся цветы.

— Мы соединяем в единую систему разрозненные зеленые насаждения. Мы делаем практически непрерывный ряд вдоль четной стороны и симметрично на нечетной стороне переходим от отдельно стоящих деревьев к линейному открытому озеленению, — рассказала Анна Терешкова.



Землю для посадок подготовят в этом году. Для этого специалисты уберут строительный мусор и старые деревья. На их месте весной посадят мелколистные липы и живую изгородь из сибирского боярышника. Под цветочное оформление выделят полосу в 1,5 м .

Половину рекламы демонтируют

На Вокзальной магистрали находилось 27 рекламных конструкций, количество планируют сократить до 14. 5 из них, которые мешали ремонту, уже демонтировали. Также с начала года убрали 36 вывесок, которые незаконно находились на фасадах.