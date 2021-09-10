Живая изгородь, новые остановки и демонтаж киосков — что еще ждет Вокзальную магистраль во время реконструкции

На Вокзальной магистрали в два раза сократят рекламные конструкции
Сегодня, 10 сентября, в мэрии Новосибирска прошло совещание о благоустройстве Вокзальной магистрали. На нем власти рассказали, как улица изменится после реконструкции. Там появятся велосипедные дорожки и новое озеленение, а половину рекламных конструкций уберут. Рассказываем, что еще известно о работах, которые нужны для подготовки города к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что работы на Вокзальной магистрали выполняет ООО «Роад». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей.
Новые деревья посадят весной
По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, Вокзальная магистраль — самая широкая улица в городе. На ней планируют создать основу для озеленения и высадить растения, которые помогут защитить улицу от пыли и шума. Также на участке появятся цветы.
— Мы соединяем в единую систему разрозненные зеленые насаждения. Мы делаем практически непрерывный ряд вдоль четной стороны и симметрично на нечетной стороне переходим от отдельно стоящих деревьев к линейному открытому озеленению, — рассказала Анна Терешкова.
Землю для посадок подготовят в этом году. Для этого специалисты уберут строительный мусор и старые деревья. На их месте весной посадят мелколистные липы и живую изгородь из сибирского боярышника. Под цветочное оформление выделят полосу в
Половину рекламы демонтируют
На Вокзальной магистрали находилось 27 рекламных конструкций, количество планируют сократить до 14. 5 из них, которые мешали ремонту, уже демонтировали. Также с начала года убрали 36 вывесок, которые незаконно находились на фасадах.
— Улица должна быть приведена в соответствие с архитектурным регламентом, — заявил Олег Хорошунов, председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска.
Также на Вокзальной магистрали стоят конструкции, на размещение которых заключен договор на 10 лет. Власти планируют вести переговоры об их демонтаже.
Что будет с торговлей?
На участке от Советской до Привокзальной площади стоит десять нестационарных торговых объектов. С владельцами четырех договоры продлены на неопределенный срок. Мэрия планирует направить уведомления о расторжении, что разрешено законом. С тремя объектами соглашение действует до 2023 года.
— Три объекта располагаются на территории многоквартирных домов и ЦУМа, с ними можно провести работу. Всего десять нестационарных объектов, с каждым работаем, — рассказал Виталий Витухин, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства.
Также вдоль магистрали находятся 5 торговых центров и 103 предприятия. Ранее НГС опубликовал репортаж с реконструкции Вокзальной магистрали, улиц Станиславского и Титова. Корреспондент Илья Калинин поговорил с представителями бизнеса, который работает на этих улицах — они объяснили, как относятся к переменам.
— Наверное, действительно, для работников и посетителей этих предприятий будет не глобальной проблемой избавление улицы от парковочных карманов. Однако есть проблема, которую мы обязательно будем решать с предпринимателями — это касается доставки и разгрузки товаров. Мы предусмотрим возможность в ночное время разгрузки и выгрузки товара, — отметил Виталий Витухин.
Он добавил, что власти предусмотрят возможность разгрузки днем, если это будут позволять правила.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что нужно проработать возможность перехода с проезжей части на пешеходную. Также на магистрали поставят новые остановочные павильоны.
Кроме того, сегодня уже стало известно, что на Вокзальной магистрали появятся велосипедные дорожки. Их необходимость связывают с тем, что в последнее время в городе стали популярны электросамокаты.