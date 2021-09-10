На Вокзальной магистрали появятся велодорожки: они стали актуальными из-за развития электросамокатов

В Новосибирске на Вокзальной магистрали решили сделать велодорожки — они появятся там в рамках подготовки к МЧМ-2023.



— Актуальность оформления велодорожек в городе повысилась, после того как у нас стали работать два крупных оператора электросамокатов в Новосибирске, — отметил сегодня, 10 сентября, Анатолий Локоть во время совещания в мэрии.

По словам заместителя мэра Олега Клемешова, дорожки организуют на тротуарной части Вокзальной магистрали.

— Опыт эксплуатации электросамокатов и индивидуальных средств передвижения постоянно расширяется. Нужно создавать инфраструктуру для этого вида индивидуального транспорта, — отметил Олег Клемешов.