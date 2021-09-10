На Вокзальной магистрали появятся велодорожки: они стали актуальными из-за развития электросамокатов

В Новосибирске на Вокзальной магистрали появятся велодорожки
В Новосибирске на Вокзальной магистрали решили сделать велодорожки — они появятся там в рамках подготовки к МЧМ-2023.
— Актуальность оформления велодорожек в городе повысилась, после того как у нас стали работать два крупных оператора электросамокатов в Новосибирске, — отметил сегодня, 10 сентября, Анатолий Локоть во время совещания в мэрии.
По словам заместителя мэра Олега Клемешова, дорожки организуют на тротуарной части Вокзальной магистрали.
— Опыт эксплуатации электросамокатов и индивидуальных средств передвижения постоянно расширяется. Нужно создавать инфраструктуру для этого вида индивидуального транспорта, — отметил Олег Клемешов.
Кроме того, во время подготовки к МЧМ-2023 на Вокзальной магистрали планируют привести в порядок проезжие части, тротуары, зеленые насаждения. Также мэр отметил, что на Вокзальной магистрали намерены бороться с рекламным шумом и решать вопрос с общественным транспортом.
— Отдельная тема — рекламный шум. Не всегда, если встанешь со стороны площади Ленина, увидишь вокзал именно из-за наличия плакатов, которые в три ряда и в три яруса загораживают весь вид. Еще один вопрос — движение общественного транспорта. Мы приобретаем автобусы и будем приобретать троллейбусы. Мы наводим порядок в нашем общественном и муниципальном транспорте. Нам надо будет как-то перевозить пассажиров, не только болельщиков и команды, но и жителей. Поэтому комплексный подход необходим. В среду, 8 сентября, в Москве мы подписали рамочное соглашение с КАМАЗом. Мы получили от них 40 автобусов НЕФАЗ по программе БКД. Планируем в дальнейшем закупки еще 100 автобусов, — добавил мэр.
Вокзальная магистраль — одна из центральных улиц Новосибирска, которая, по словам мэра, «обозначена номером 1 в гостевых маршрутах».
— Это одна из улиц, на которую мы должны обратить особое внимание во время подготовки к МЧМ в 2023 году. Когда мы рассматривали планы дорожного ремонта в этом году, я ставил задачу разработать комплексный план благоустройства всей магистрали. Сегодня работы в разгаре. Мы приступили к ремонту дорожного полотна: на участке от Советской до проспекта Димитрова уложены выравнивающие слои асфальтобетона. Это позволит уйти от ограждений второго типа, соответственно, будет обеспечена безопасность пешехода и внешний эстетический облик магистрали, — добавил мэр.
В мае этого года новосибирское отделение «Городских проектов» направило в мэрию письмо с подробным объяснением, как планы по возведению велоинфраструктуры могут помочь Новосибирску. Однако тогда мэрия с предложениями не согласилась. НГС разбирался почему.
В сентябре прошлого года в Новосибирске на Владимировской появилась странная велодорожка: где-то была плохо нанесена разметка, а где-то дорожка просто прерывалась на внезапную лестницу.