В Новосибирске предложили организовать велодорожки, но мэрия не согласилась. Разбираемся почему

С появлением и резким ростом популярности электросамокатов в Новосибирске появилась и масса проблем. Горожанам не всегда помогают даже правила пользования новыми средствами передвижения. Месяц назад новосибирское отделение «Городских проектов» направило в мэрию письмо с подробным объяснением, как планы по возведению велоинфраструктуры могут помочь Новосибирску. Однако мэрия с предложениями не согласилась. Разбираемся почему.

Что предложили «Городские проекты»

Команда новосибирского отделения «Городских проектов» написала письмо Анатолию Локтю с предложением сократить время возведения велоинфраструктуры с десяти лет, как планировалось изначально, до пяти. Также она объяснила, зачем это нужно городу.