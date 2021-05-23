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В Новосибирске предложили организовать велодорожки, но мэрия не согласилась. Разбираемся почему

Авторы идеи отметили, что вопрос особенно актуален с ростом популярности электросамокатов

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С предложением выступили сторонники «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца»<i class="_"> </i>

С предложением выступили сторонники «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца»

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С появлением и резким ростом популярности электросамокатов в Новосибирске появилась и масса проблем. Горожанам не всегда помогают даже правила пользования новыми средствами передвижения. Месяц назад новосибирское отделение «Городских проектов» направило в мэрию письмо с подробным объяснением, как планы по возведению велоинфраструктуры могут помочь Новосибирску. Однако мэрия с предложениями не согласилась. Разбираемся почему.

Что предложили «Городские проекты»

Команда новосибирского отделения «Городских проектов» написала письмо Анатолию Локтю с предложением сократить время возведения велоинфраструктуры с десяти лет, как планировалось изначально, до пяти. Также она объяснила, зачем это нужно городу.

Команда «Городских проектов» рассчитала примерную стоимость дорожной разметки на основе уже существующих велодорожек

Команда «Городских проектов» рассчитала примерную стоимость дорожной разметки на основе уже существующих велодорожек

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По мнению сторонников проекта, выбор велосипеда или электросамоката «положительно сказывается как на дорожной ситуации в городе, так и на экологии». В разговоре с корреспондентом НГС глава новосибирского отделения «Городских проектов» Сергей Косов сообщил, что проект в большей степени нацелен на возведение велодорожек на проезжей части.

— Даже у нас в России это обычная практика. В Москве и Санкт-Петербурге есть новые проекты — там делают временные велодорожки обычной разметкой. Мы хотим, чтобы в Новосибирске разметку делали именно на дорогах — для пешеходов в городе и так мало места, — пояснил он.

Всего в обосновании проект предоставил четыре предложения по обустройству городских велодорожек

Всего в обосновании проект предоставил четыре предложения по обустройству городских велодорожек

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В письме мэру сторонники проекта отметили, что «возведение велодорожной сети с нуля стоит дешевле, чем строительство автомобильной дороги» и «если на существующих проезжих частях выделять велополосы разметкой, то это будет дешевле общественного транспорта».

Особое внимание предложили уделить центру города, где наиболее сильные пробки в час пик

Особое внимание предложили уделить центру города, где наиболее сильные пробки в час пик

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Сейчас мэрия планирует организовать велодорожки общей протяженностью в 170 километров до 2030 года. Но, по мнению новосибирского отделения проекта, эти сроки можно значительно сократить.

— Нецелесообразно растягивать создание 170 километров велодорожек на 10 лет. Наше предложение заключается в том, что необходимо выделить улицы, на которых можно обойтись разметкой, и сделать их уже в 2021 году. Придется незначительно изменить организацию дорожного движения на выбранных улицах и разметить не так, как обычно, но по окончании работ повысится безопасность улиц и их провозная способность, — написано в письме мэру.

Также из-за пробок предложили обратить особое внимание на левый берег

Также из-за пробок предложили обратить особое внимание на левый берег

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Часть улиц, где нужно будет возводить полноценную велодорожку отдельно от проезжей части, предложили включить в программу «Безопасные и качественные дороги».

Еще одно «слабое место» в Новосибирске — Заельцовский парк и соседние улицы

Еще одно «слабое место» в Новосибирске — Заельцовский парк и соседние улицы

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Что ответили в мэрии

В мэрии отметили, что идея возведения обособленных от проезжей части велодорожек будет рассмотрена только в 2022–2024 годах с учетом технических возможностей и финансирования.

Другие же идеи местного отделения «Городских проектов» не поддержали.

— Организовать велодорожки на улично-дорожной сети при помощи разметки без потерь для пропускной способности улиц, снизившейся из-за работ по строительству 4-го моста, и с обеспечением должного уровня безопасности в этих условиях самих велосипедистов не представляется возможным, — сообщили в мэрии.

Также в мэрии сослались на пункт 18.2. ПДД, согласно которому «на полосах для маршрутных транспортных средств разрешено движение велосипедистов в случае, если такая полоса располагается справа»:

— На Красном проспекте (участок от ул. Писарева до ул. Колыванской) и на ул. Восход (участок от ул. Восход до ул. Зыряновской) обеспечены необходимые условия по контролю над соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения в части, касающейся полос для маршрутных транспортных средств. На этих участках возможно велосипедное движение с приемлемым уровнем безопасности.

Вместе с популярностью среди новосибирцев электросамокатов стремительно растет недовольство: регулировать их движение сложно и они постоянно оказываются участниками ДТП. НГС в карточках ответил на самые важные вопросы об электросамокатах в городе.

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обустройство велодорожкимэрияэлектросамокаты
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