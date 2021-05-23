В Новосибирске предложили организовать велодорожки, но мэрия не согласилась. Разбираемся почему

С появлением и резким ростом популярности электросамокатов в Новосибирске появилась и масса проблем. Горожанам не всегда помогают даже правила пользования новыми средствами передвижения. Месяц назад новосибирское отделение «Городских проектов» направило в мэрию письмо с подробным объяснением, как планы по возведению велоинфраструктуры могут помочь Новосибирску. Однако мэрия с предложениями не согласилась. Разбираемся почему.
Что предложили «Городские проекты»
Команда новосибирского отделения «Городских проектов» написала письмо Анатолию Локтю с предложением сократить время возведения велоинфраструктуры с десяти лет, как планировалось изначально, до пяти. Также она объяснила, зачем это нужно городу.
По мнению сторонников проекта, выбор велосипеда или электросамоката «положительно сказывается как на дорожной ситуации в городе, так и на экологии». В разговоре с корреспондентом НГС глава новосибирского отделения «Городских проектов» Сергей Косов сообщил, что проект в большей степени нацелен на возведение велодорожек на проезжей части.
— Даже у нас в России это обычная практика. В Москве и Санкт-Петербурге есть новые проекты — там делают временные велодорожки обычной разметкой. Мы хотим, чтобы в Новосибирске разметку делали именно на дорогах — для пешеходов в городе и так мало места, — пояснил он.
В письме мэру сторонники проекта отметили, что «возведение велодорожной сети с нуля стоит дешевле, чем строительство автомобильной дороги» и «если на существующих проезжих частях выделять велополосы разметкой, то это будет дешевле общественного транспорта».
Сейчас мэрия планирует организовать велодорожки общей протяженностью в 170 километров до 2030 года. Но, по мнению новосибирского отделения проекта, эти сроки можно значительно сократить.
— Нецелесообразно растягивать создание 170 километров велодорожек на 10 лет. Наше предложение заключается в том, что необходимо выделить улицы, на которых можно обойтись разметкой, и сделать их уже в 2021 году. Придется незначительно изменить организацию дорожного движения на выбранных улицах и разметить не так, как обычно, но по окончании работ повысится безопасность улиц и их провозная способность, — написано в письме мэру.
Часть улиц, где нужно будет возводить полноценную велодорожку отдельно от проезжей части, предложили включить в программу «Безопасные и качественные дороги».
Что ответили в мэрии
В мэрии отметили, что идея возведения обособленных от проезжей части велодорожек будет рассмотрена только в
Другие же идеи местного отделения «Городских проектов» не поддержали.
— Организовать велодорожки на улично-дорожной сети при помощи разметки без потерь для пропускной способности улиц, снизившейся из-за работ по строительству 4-го моста, и с обеспечением должного уровня безопасности в этих условиях самих велосипедистов не представляется возможным, — сообщили в мэрии.
Также в мэрии сослались на пункт 18.2. ПДД, согласно которому «на полосах для маршрутных транспортных средств разрешено движение велосипедистов в случае, если такая полоса располагается справа»:
— На Красном проспекте (участок от ул. Писарева до ул. Колыванской) и на ул. Восход (участок от ул. Восход до ул. Зыряновской) обеспечены необходимые условия по контролю над соблюдением водителями транспортных средств Правил дорожного движения в части, касающейся полос для маршрутных транспортных средств. На этих участках возможно велосипедное движение с приемлемым уровнем безопасности.
Вместе с популярностью среди новосибирцев электросамокатов стремительно растет недовольство: регулировать их движение сложно и они постоянно оказываются участниками ДТП. НГС в карточках ответил на самые важные вопросы об электросамокатах в городе.