«Мы что, допрос будем вести?»: чиновники мэрии встретились с бизнесменами перед зданием ТЦ на Вокзальной

Собственник ТЦ на Вокзальной магистрали подаст в суд на мэрию Новосибирска
Предприниматели, которые работают в ТЦ на Вокзальной магистрали, встретились с представителями двух департаментов мэрии перед зданиями своих магазинов — бизнесмены требуют предоставить проект ремонта улицы и хотят идти в суд, чтобы отстоять право на парковки.
Почти стихийная встреча (во всяком случае, так ее охарактеризовал собственник ТЦ «Бонанза») состоялась 2 ноября перед зданием галереи «Максима» на Вокзальной магистрали. Представитель собственника ТЦ «Бонанза» Юрий Быков, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев и глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин прошли по ремонтируемой улице, чтобы прояснить ряд вопросов.
В частности, речь шла про организацию пожарного проезда, разгрузку/погрузку товара, которую невозможно проводить на полосе для обещественного транспорта. Представитель собственника ТЦ попросил предоставить проект ремонта Вокзальной магистрали и спросил, видел ли его, например, замглавы администрации района.
— Мы что, допрос будем вести, я не понимаю? Видел, не видел, — ответил ему начальник департамента транспорта. — Департамент работает согласно данному проекту. Какие могут быть вопросы?!
Встреча закончилась на традиционной ноте — решили провести очередное совещание, только уже в здании: «Посмотреть, где есть пожарный проезд, где нет, что соответствует, что не соответствует, а потом соберемся в зале и проговорим». Представители мэрии напомнили, что при сдаче проекта учитываются все недостатки, если что не так, виновные будут переделывать, есть комиссия.
— Я знаю, как это всё происходит. Проекта мы до сих пор не получили, — сказал Юрий Быков представителям городской администрации и сообщил, что была «встреча с представителями силовых структур, готовится иск».
Позже он пояснил НГС, что речь идет о том, что общество инвалидов написало в прокуратуру о нарушении своих прав — проект не мог пройти экспертизу с нарушением нормативов для маломобильных групп населения. К тому же работы, которые проводили на Вокзальной магистрали, не могли пройти экспертизу, потому что попадают под реконструкцию, а не под ремонт.
По словам предпринимателя, совещания с мэрией у них проходят регулярно, но особого результата эти встречи не приносят.
— В рамках ремонта есть тендер на производство работ на улице Вокзальная магистраль. Там написано — ремонт парковки, а то, что было сделано с ликвидацией парковок, они по законодательству не могли проводить ремонт. Это реконструкция, — отметил Юрий Быков. По этому поводу собственники бизнеса написали письмо в мэрию, но ответа не получили.
— Мы не можем ни разгрузиться, ни погрузиться. На протяжении одного километра у нас подъезда к зданию нет. Раньше были парковочные карманы, туда можно было заехать, поставить машину. Сейчас там выделенная полоса и правилами дорожного движения запрещено останавливаться на этой полосе для погрузки, разгрузки, — перечислил основные претензии предпринимателей к мэрии Юрий Быков. — Второе — газоны. По ним нельзя ходить, их просто убьют, и это запрещено вообще. Здесь есть больницы, медицинские центры, которые жалуются на то, что пациенты, которые проходят реабилитацию, теперь не могут до них добраться.
По его словам, из-за ликвидации парковок из торгового центра уходят арендаторы, сейчас около 70% площадей уже пустуют.
Окончательно запретить парковки мэрия планирует 11 ноября. Предприниматели констатируют, что так и будет.
— Это всё уже решено за нас, но мы с этим не миримся, продолжаем бороться. Открыто нас послать они не могут. А как дальше? Мы теперь хотим через суд добиваться, чтобы вернули, потому что всё это незаконно, — пояснил представитель ТЦ.
Также он рассказал, что еще до начала ремонта магистрали, предприниматели ходили к вице-мэру и предлагали за свой счет сделать платное парковочное пространство, были готовы вложить свои
— Когда мы строили это здание, нам были выданы разрешения, документы на эти парковки. Мы за свои деньги сделали благоустройство. В проекте всё это есть, подписано Городецким. Мы вложились, хотели вложиться еще раз, но вот так с нами поступают, — подытожил представитель собственника.
Редакция НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить, почему предприниматели не могут увидеть проект ремонта улицы и почему инициатива бизнесмена сделать платное парковочное пространство не получила одобрение.
В сентябре стало известно, что мэрия убирает парковки с Вокзальной магистрали в пользу выделенной полосы общественного транспорта. Тогда сказали, что решение может показаться для кого-то неудобным, но так будет меньше пробок. Потом были разговоры о том, чтобы оставить часть парковок, затем решили, что их должно быть минимум. Секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев считает, что это вообще незаконно. Ремонт на Вокзальной магистрали почти закончили, недавно корреспондент НГС посмотрел, как выглядит улица после ремонта.