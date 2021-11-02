«Мы что, допрос будем вести?»: чиновники мэрии встретились с бизнесменами перед зданием ТЦ на Вокзальной

В частности, речь шла про организацию пожарного проезда, разгрузку/погрузку товара, которую невозможно проводить на полосе для обещественного транспорта. Представитель собственника ТЦ попросил предоставить проект ремонта Вокзальной магистрали и спросил, видел ли его, например, замглавы администрации района.



— Мы что, допрос будем вести, я не понимаю? Видел, не видел, — ответил ему начальник департамента транспорта. — Департамент работает согласно данному проекту. Какие могут быть вопросы?!

Встреча закончилась на традиционной ноте — решили провести очередное совещание, только уже в здании: «Посмотреть, где есть пожарный проезд, где нет, что соответствует, что не соответствует, а потом соберемся в зале и проговорим». Представители мэрии напомнили, что при сдаче проекта учитываются все недостатки, если что не так, виновные будут переделывать, есть комиссия.

— Я знаю, как это всё происходит. Проекта мы до сих пор не получили, — сказал Юрий Быков представителям городской администрации и сообщил, что была «встреча с представителями силовых структур, готовится иск».