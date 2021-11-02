2 ноября вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 71.09
eur 82.17
Тема дняО новых запретах и QR-кодах. Большое интервью
Все новости
Все новости

«Мы что, допрос будем вести?»: чиновники мэрии встретились с бизнесменами перед зданием ТЦ на Вокзальной

Предприниматели требуют показать проект и хотят идти в суд, чтобы отстоять право на парковочные места

1 940
17Обсудить

Поделиться

Представители мэрии встретились с предпринимателями на ремонтируемой улице, чтобы посмотреть недостатки

Представители мэрии встретились с предпринимателями на ремонтируемой улице, чтобы посмотреть недостатки

Поделиться

Собственник ТЦ на Вокзальной магистрали подаст в суд на мэрию Новосибирска

Предприниматели, которые работают в ТЦ на Вокзальной магистрали, встретились с представителями двух департаментов мэрии перед зданиями своих магазинов — бизнесмены требуют предоставить проект ремонта улицы и хотят идти в суд, чтобы отстоять право на парковки.

Почти стихийная встреча (во всяком случае, так ее охарактеризовал собственник ТЦ «Бонанза») состоялась 2 ноября перед зданием галереи «Максима» на Вокзальной магистрали. Представитель собственника ТЦ «Бонанза» Юрий Быков, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев и глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин прошли по ремонтируемой улице, чтобы прояснить ряд вопросов.

Предприниматели хотят посмотреть проект ремонта, но пока им не отвечают

Предприниматели хотят посмотреть проект ремонта, но пока им не отвечают

Поделиться

В частности, речь шла про организацию пожарного проезда, разгрузку/погрузку товара, которую невозможно проводить на полосе для обещественного транспорта. Представитель собственника ТЦ попросил предоставить проект ремонта Вокзальной магистрали и спросил, видел ли его, например, замглавы администрации района.

— Мы что, допрос будем вести, я не понимаю? Видел, не видел, — ответил ему начальник департамента транспорта. — Департамент работает согласно данному проекту. Какие могут быть вопросы?!

Встреча закончилась на традиционной ноте — решили провести очередное совещание, только уже в здании: «Посмотреть, где есть пожарный проезд, где нет, что соответствует, что не соответствует, а потом соберемся в зале и проговорим». Представители мэрии напомнили, что при сдаче проекта учитываются все недостатки, если что не так, виновные будут переделывать, есть комиссия.

— Я знаю, как это всё происходит. Проекта мы до сих пор не получили, — сказал Юрий Быков представителям городской администрации и сообщил, что была «встреча с представителями силовых структур, готовится иск».

Позже он пояснил НГС, что речь идет о том, что общество инвалидов написало в прокуратуру о нарушении своих прав — проект не мог пройти экспертизу с нарушением нормативов для маломобильных групп населения. К тому же работы, которые проводили на Вокзальной магистрали, не могли пройти экспертизу, потому что попадают под реконструкцию, а не под ремонт.

По словам предпринимателя, совещания с мэрией у них проходят регулярно, но особого результата эти встречи не приносят.

— В рамках ремонта есть тендер на производство работ на улице Вокзальная магистраль. Там написано — ремонт парковки, а то, что было сделано с ликвидацией парковок, они по законодательству не могли проводить ремонт. Это реконструкция, — отметил Юрий Быков. По этому поводу собственники бизнеса написали письмо в мэрию, но ответа не получили.

— Мы не можем ни разгрузиться, ни погрузиться. На протяжении одного километра у нас подъезда к зданию нет. Раньше были парковочные карманы, туда можно было заехать, поставить машину. Сейчас там выделенная полоса и правилами дорожного движения запрещено останавливаться на этой полосе для погрузки, разгрузки, — перечислил основные претензии предпринимателей к мэрии Юрий Быков. — Второе — газоны. По ним нельзя ходить, их просто убьют, и это запрещено вообще. Здесь есть больницы, медицинские центры, которые жалуются на то, что пациенты, которые проходят реабилитацию, теперь не могут до них добраться.

По его словам, из-за ликвидации парковок из торгового центра уходят арендаторы, сейчас около 70% площадей уже пустуют.

Окончательно запретить парковки мэрия планирует 11 ноября. Предприниматели констатируют, что так и будет.

— Это всё уже решено за нас, но мы с этим не миримся, продолжаем бороться. Открыто нас послать они не могут. А как дальше? Мы теперь хотим через суд добиваться, чтобы вернули, потому что всё это незаконно, — пояснил представитель ТЦ.

Также он рассказал, что еще до начала ремонта магистрали, предприниматели ходили к вице-мэру и предлагали за свой счет сделать платное парковочное пространство, были готовы вложить свои 10 миллионов, чтобы сделать парковку с георешетками. Интереса проект не вызвал.

— Когда мы строили это здание, нам были выданы разрешения, документы на эти парковки. Мы за свои деньги сделали благоустройство. В проекте всё это есть, подписано Городецким. Мы вложились, хотели вложиться еще раз, но вот так с нами поступают, — подытожил представитель собственника.

Слайд проекта с георешетками, который предлагали предприниматели

Слайд проекта с георешетками, который предлагали предприниматели

Поделиться

Редакция НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить, почему предприниматели не могут увидеть проект ремонта улицы и почему инициатива бизнесмена сделать платное парковочное пространство не получила одобрение.

В сентябре стало известно, что мэрия убирает парковки с Вокзальной магистрали в пользу выделенной полосы общественного транспорта. Тогда сказали, что решение может показаться для кого-то неудобным, но так будет меньше пробок. Потом были разговоры о том, чтобы оставить часть парковок, затем решили, что их должно быть минимум. Секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев считает, что это вообще незаконно. Ремонт на Вокзальной магистрали почти закончили, недавно корреспондент НГС посмотрел, как выглядит улица после ремонта.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дорогиобщественный транспортпарковки на Вокзальной магистрали
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...