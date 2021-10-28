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Названы участки Вокзальной магистрали, где запретят парковку. Показываем на карте

Ограничения затронут два участка

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Парковки запретят, чтобы увеличить пропускную способность дороги

Парковки запретят, чтобы увеличить пропускную способность дороги

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В Новосибирске назвали дату закрытия парковок на Вокзальной магистрали

Парковаться на двух участках Вокзальной магистрали запретят с 11 ноября — после окончания дорожного ремонта.

— На Вокзальной магистрали будут введены ограничения стоянки транспортных средств, чтобы увеличить пропускную способность, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

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Знаки о запрете остановки и работе эвакуатора установят на участке от Вокзальной магистрали,16 до улицы Советской на четной стороне, а также с обеих сторон от проспекта Димитрова до улицы Ленина.

Работы по реконструкции Вокзальной магистрали выполняет ООО «Роад», их цена составила 121,4 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ № 1 за 23 миллиона рублей, ремонт улицы Титова по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дороги 104-й км а/д Р-256 — Сузун в Черепановском районе. Общая сумма заключенных контрактов ООО «Роад» — 733,2 миллиона рублей.

О том, что на Вокзальной магистрали уберут парковки, стало известно летом. НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям. Сейчас на тротуаре рядом с ЦУМом разломали асфальт и начали укладывать новое покрытие, к концу октября там появится велодорожка.

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