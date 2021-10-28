Названы участки Вокзальной магистрали, где запретят парковку. Показываем на карте

В Новосибирске назвали дату закрытия парковок на Вокзальной магистрали
Парковаться на двух участках Вокзальной магистрали запретят с 11 ноября — после окончания дорожного ремонта.
— На Вокзальной магистрали будут введены ограничения стоянки транспортных средств, чтобы увеличить пропускную способность, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
Знаки о запрете остановки и работе эвакуатора установят на участке от Вокзальной магистрали,16 до улицы Советской на четной стороне, а также с обеих сторон от проспекта Димитрова до улицы Ленина.
Работы по реконструкции Вокзальной магистрали выполняет ООО «Роад», их цена составила 121,4 миллиона рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ
О том, что на Вокзальной магистрали уберут парковки, стало известно летом. НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям. Сейчас на тротуаре рядом с ЦУМом разломали асфальт и начали укладывать новое покрытие, к концу октября там появится велодорожка.