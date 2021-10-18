На Вокзальной магистрали возле ЦУМа разломали тротуар — фото с места

В Новосибирске перекопали участок тротуара на Вокзальной магистрали от пересечения с проспектом Димитрова в сторону вокзала «Новосибирск-Главный».

Асфальт на участке разломали с двух сторон дороги на прошедших выходных, 16–17 октября. Обломки находятся на месте. Поврежденный участок отгородили лентой.