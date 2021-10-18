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На Вокзальной магистрали возле ЦУМа разломали тротуар — фото с места

Переходить дорогу на пересечении с проспектом Димитрова приходится по обломкам

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Пройти у ЦУМа сейчас можно по узкому участку

Пройти у ЦУМа сейчас можно по узкому участку

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В Новосибирске разломали асфальт на тротуаре возле ЦУМа

В Новосибирске перекопали участок тротуара на Вокзальной магистрали от пересечения с проспектом Димитрова в сторону вокзала «Новосибирск-Главный».

Асфальт на участке разломали с двух сторон дороги на прошедших выходных, 16–17 октября. Обломки находятся на месте. Поврежденный участок отгородили лентой.

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что работы на Вокзальной магистрали выполняет ООО «Роад». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 млн рублей, чистая прибыль — 17,8 млн рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ № 1 за 23 млн рублей, ремонт улицы Титова по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дороги 104-й км а/д Р-256 — Сузун в Черепановском районе. Общая сумма заключенных контрактов ООО «Роад» — 733,2 млн рублей.

— Там будет укладываться новая тротуарная плитка, работы ведутся. До конца месяца должны положить, — пояснил НГС руководитель ООО «Роад» Сергей Котенко.

На противоположной стороне от ЦУМа, в сторону Красного проспекта, уже лежит новая плитка

На противоположной стороне от ЦУМа, в сторону Красного проспекта, уже лежит новая плитка

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Территория у пешеходного перехода засыпана песком

Территория у пешеходного перехода засыпана песком

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Реконструкцию вокзальной магистрали проводят для подготовки к Молодежному чемпионату Мира по хоккею в 2023 году. На дороге планируют убрать часть парковочных мест, демонтировать рекламные вывески и нестационарные объекты.

Новую тротуарную плитку уже привезли

Новую тротуарную плитку уже привезли

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НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему тротуар начали укладывать осенью, когда вывезут разрушенный асфальт и завершат всю реконструкцию Вокзальной магистрали.

Работы должны завершить в конце октября

Работы должны завершить в конце октября

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В начале сентября эксперт НГС Илья Калинин поговорил с сотрудниками торговых точек, которые работают на Вокзальной магистрали. Они рассказали, как решение о сносе парковочных карманов сказывается на бизнесе. Читайте их мнение в нашем материале.

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