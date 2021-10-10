«Это проблема тех, кто их убрал»: почему снос парковок на Вокзальной магистрали незаконен — 3 аргумента

Парковки с Вокзальной магистрали убирают незаконно
С главных новосибирских дорог активно убирают парковочные карманы. На Вокзальной магистрали решили сделать выделенную полосу для общественного транспорта, но не у всех такое решение вызвало радость. Особенно недовольны бизнесмены, которые заявили о колоссальных потерях из-за такого решения. А секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев убежден, что решение о сносе парковок было не только незаконным, но еще и уничтожило инфраструктуру, которой пользовались инвалиды. Далее — от первого лица.
В Новосибирске под эгидой заботы о людях убирают парковки с Вокзальной магистрали, Титова, Станиславского. Обещают, что сделают выделенную полосу для общественного транспорта — и все сразу станут счастливыми и довольными. Убирают быстро и не слушая никого. А ведь эти работы проводятся за средства федерального проекта «Безопасные качественные дороги». И один из основных критериев при его реализации — повышение удовлетворенности населения качеством автодорог. А как о ней говорить, если такие решения мало того, что вызывают только негатив со стороны населения, так еще и незаконны?
Во-первых, в проекте никто не учитывал обязательные требования по числу машино-мест для стоянок, которые должны быть на дорогах. Они прописаны в Решении совета депутатов Новосибирска. Это не просто бумажка, а правила, которые обязательны к исполнению. Но их игнорируют.
Во-вторых, ФЗ
В-третьих, грубо нарушается ФЗ
В своде правил о доступности зданий для инвалидов говорится, что места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание — не далее 100 м.
В мэрии ссылаются на некий свод правил, в котором написано, что при обустройстве выделенной полосы для общественного транспорта парковки размещать запрещено. При этом про свод правил, говорящий о доступности зданий для инвалидов, они в принципе забыли и еще не учли один важный момент: запрет размещения парковок при наличии выделенной полосы распространяется только на строительство новых дорог либо на реконструкцию существующих, да и то этот норматив носит рекомендательный характер. А у нас, напомню, производится ремонт. Вопиющая некомпетентность.
У нас под ремонтом фактически взяли и реконструировали дорогу. А это на самом деле наказуемо: приказ
Дурная голова обычно рукам-ногам покоя не дает. И возвращение по закону парковок — это проблема тех, кто их убрал. Почему те, кто занимает должность и обязан проверить соответствие решений нормативным документам, этого не делают?
Сейчас можно остановить всё, внести изменения, опираясь на нормативную базу, и продолжить работы. За чей счет эти переделки? Можно за счет того, кто принял решение. А обычно за это расплачивается бюджет, то есть мы с вами. У нас весь город переделывается постоянно, и никого это уже не удивляет, и пока не будет реальной ответственности за подобные действия, так «не удивляться» нам предстоит постоянно.
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