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Михаил Мезенцев

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Михаил Мезенцев

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«Это проблема тех, кто их убрал»: почему снос парковок на Вокзальной магистрали незаконен — 3 аргумента

Общественник Михаил Мезенцев привел целый список возможных нарушений. Обсудим их?

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Не у всех решение мэрии о сносе парковок на Вокзальной магистрали вызвало восторг

Не у всех решение мэрии о сносе парковок на Вокзальной магистрали вызвало восторг

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Парковки с Вокзальной магистрали убирают незаконно

С главных новосибирских дорог активно убирают парковочные карманы. На Вокзальной магистрали решили сделать выделенную полосу для общественного транспорта, но не у всех такое решение вызвало радость. Особенно недовольны бизнесмены, которые заявили о колоссальных потерях из-за такого решения. А секретарь Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО Михаил Мезенцев убежден, что решение о сносе парковок было не только незаконным, но еще и уничтожило инфраструктуру, которой пользовались инвалиды. Далее — от первого лица.

В Новосибирске под эгидой заботы о людях убирают парковки с Вокзальной магистрали, Титова, Станиславского. Обещают, что сделают выделенную полосу для общественного транспорта — и все сразу станут счастливыми и довольными. Убирают быстро и не слушая никого. А ведь эти работы проводятся за средства федерального проекта «Безопасные качественные дороги». И один из основных критериев при его реализации — повышение удовлетворенности населения качеством автодорог. А как о ней говорить, если такие решения мало того, что вызывают только негатив со стороны населения, так еще и незаконны?

Во-первых, в проекте никто не учитывал обязательные требования по числу машино-мест для стоянок, которые должны быть на дорогах. Они прописаны в Решении совета депутатов Новосибирска. Это не просто бумажка, а правила, которые обязательны к исполнению. Но их игнорируют.

Во-вторых, ФЗ № 257 «Об автомобильных дорогах» четко говорит, что ремонт дороги — это лишь ее восстановление. На Вокзальной магистрали, на Титова, на Станиславского не производится ни реконструкции, ни строительства новой дороги, а выполняется ремонт. В рамках ремонта владелец дороги (мэрия) была обязана сохранить и восстановить при необходимости все параметры дорожного полотна и элементов обустройства. В рамках ремонта, даже капитального, нельзя менять конструкцию, то есть убирать элементы дороги, в том числе парковки.

В-третьих, грубо нарушается ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» . Государство обязано обеспечивать доступную среду. Но в очередной раз про тех, кто вынужден передвигаться на колясках, костылях, имеет какие-то проблемы со здоровьем, все забыли.

В своде правил о доступности зданий для инвалидов говорится, что места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание — не далее 100 м.

В мэрии ссылаются на некий свод правил, в котором написано, что при обустройстве выделенной полосы для общественного транспорта парковки размещать запрещено. При этом про свод правил, говорящий о доступности зданий для инвалидов, они в принципе забыли и еще не учли один важный момент: запрет размещения парковок при наличии выделенной полосы распространяется только на строительство новых дорог либо на реконструкцию существующих, да и то этот норматив носит рекомендательный характер. А у нас, напомню, производится ремонт. Вопиющая некомпетентность.

У нас под ремонтом фактически взяли и реконструировали дорогу. А это на самом деле наказуемо: приказ № 402 Министерства транспорта «О классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» четко говорит об этом. И исполнение его требований должно контролироваться соответствующими органами. И раз эти работы производятся за федеральные деньги, то региональный Минтранс должен подключиться к ситуации. По крайней мере, я очень на это надеюсь.

Дурная голова обычно рукам-ногам покоя не дает. И возвращение по закону парковок — это проблема тех, кто их убрал. Почему те, кто занимает должность и обязан проверить соответствие решений нормативным документам, этого не делают?

Сейчас можно остановить всё, внести изменения, опираясь на нормативную базу, и продолжить работы. За чей счет эти переделки? Можно за счет того, кто принял решение. А обычно за это расплачивается бюджет, то есть мы с вами. У нас весь город переделывается постоянно, и никого это уже не удивляет, и пока не будет реальной ответственности за подобные действия, так «не удивляться» нам предстоит постоянно.

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Вокзальная магистральремонт дорог
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