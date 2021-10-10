«Это проблема тех, кто их убрал»: почему снос парковок на Вокзальной магистрали незаконен — 3 аргумента

В Новосибирске под эгидой заботы о людях убирают парковки с Вокзальной магистрали, Титова, Станиславского. Обещают, что сделают выделенную полосу для общественного транспорта — и все сразу станут счастливыми и довольными. Убирают быстро и не слушая никого. А ведь эти работы проводятся за средства федерального проекта «Безопасные качественные дороги». И один из основных критериев при его реализации — повышение удовлетворенности населения качеством автодорог. А как о ней говорить, если такие решения мало того, что вызывают только негатив со стороны населения, так еще и незаконны?

Во-первых, в проекте никто не учитывал обязательные требования по числу машино-мест для стоянок, которые должны быть на дорогах. Они прописаны в Решении совета депутатов Новосибирска. Это не просто бумажка, а правила, которые обязательны к исполнению. Но их игнорируют.