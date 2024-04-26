«Подрастают и быстро набирают вес»: милых щенков спаниелей продают в Новосибирске — за них просят 100 тысяч

Щенков миниатюрных спаниелей продают в Новосибирске. За каждого их них просят по 100 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
Как говорится в объявлении, щенки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель появились на свет 3 апреля 2024 года. Цвет окраса щенков — черно-коричневый и бело-коричневый. Сейчас щенки находятся рядом с родителями.
— Щенки подрастают, стремительно набирают вес и уже открыли глазки, — говорится в объявлении.
Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенков новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.