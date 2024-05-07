«От голода он разорвал пакет с лапшой»: новосибирец заявил о коте, который мучается взаперти — НГС проверил заброшенный киоск

Местные жители говорят, что киоск закрыт уже давно Источник: Елизавета Шаталова











НГС откликнулся на письмо из редакционной почты, которое прислал обеспокоенный читатель. Новосибирец заявил, что в киоске в Ленинском районе неделю взаперти сидит кот.

— Доброе утро. Помогите спасти животное. В продуктовом магазине на трамвайной остановке уже больше недели сидит взаперти кот. Сидит видимо без еды и воды... На прошлой неделе после праздников его было не видно, я уж понадеялся, что его забрали, но нет, вчера увидел его снова. От голода он уже разорвал какой-то пакет с лапшой и пытается ее есть. Может вы сможете найти хозяина этого ларька, чтобы освободить кота, или передадите информацию тому, кто может помочь. Помогите пожалуйста, очень жалко кота, — написал новосибирец. Мужчина также указал точный адрес места, где страдает котик.



Наш корреспондент Елизавета Шаталова написала читателю ответное письмо, чтобы связаться с ним, но мужчина не ответил. После этого Елизавета отправилась на место, чтобы проверить информацию из письма. Оказалось, что на трамвайной остановке действительно находится запертый киоск, оттуда исходит неприятный запах.

Сквозь окна можно разглядеть, что внутри действительно лежит порванная пачка с лапшой. Источник: Елизавета Шаталова









