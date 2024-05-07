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Город «От голода он разорвал пакет с лапшой»: новосибирец заявил о коте, который мучается взаперти — НГС проверил заброшенный киоск

«От голода он разорвал пакет с лапшой»: новосибирец заявил о коте, который мучается взаперти — НГС проверил заброшенный киоск

Корреспондент также обратилась в несколько спецслужб, чтобы помочь животному

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Местные жители говорят, что киоск закрыт уже давно

НГС откликнулся на письмо из редакционной почты, которое прислал обеспокоенный читатель. Новосибирец заявил, что в киоске в Ленинском районе неделю взаперти сидит кот.

— Доброе утро. Помогите спасти животное. В продуктовом магазине на трамвайной остановке уже больше недели сидит взаперти кот. Сидит видимо без еды и воды... На прошлой неделе после праздников его было не видно, я уж понадеялся, что его забрали, но нет, вчера увидел его снова. От голода он уже разорвал какой-то пакет с лапшой и пытается ее есть. Может вы сможете найти хозяина этого ларька, чтобы освободить кота, или передадите информацию тому, кто может помочь. Помогите пожалуйста, очень жалко кота, — написал новосибирец. Мужчина также указал точный адрес места, где страдает котик.

Наш корреспондент Елизавета Шаталова написала читателю ответное письмо, чтобы связаться с ним, но мужчина не ответил. После этого Елизавета отправилась на место, чтобы проверить информацию из письма. Оказалось, что на трамвайной остановке действительно находится запертый киоск, оттуда исходит неприятный запах.

Сквозь окна можно разглядеть, что внутри действительно лежит порванная пачка с лапшой.

Елизавета Шаталова попыталась дозвониться в полицию Ленинского района, но там не взяли трубку. Также она обратилась в службу 112, оттуда ее отправили в городскую диспетчерскую мэрии по номеру 051. А там ей посоветовали обратиться в центр по проблемам домашних животных Новосибирска. Сотрудники этого учреждения в свою очередь заявили, что не вскрывают здания, а отлавливают животных на улице и отправили корреспондента в полицию. Елизавета обратилась в пресс-службу МВД по НСО.

Если вам известны владельцы киоска или вы знаете что-то о судьбе кота, обратитесь в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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