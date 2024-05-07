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Город Полуостров у Бугринского моста планируют застроить многоэтажками — что еще там появится

Полуостров у Бугринского моста планируют застроить многоэтажками — что еще там появится

По планам застройщика на инженерную и транспортную инфраструктуру уйдет 15 миллиардов рублей

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Сейчас к мирорайону ведет единственная дорога в две полосы, а ближайшие объекты социальной инфраструктуры расположены по другую сторону Большевистской

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области рассказало о планах по застройке полуострова, образованного в слиянии рек Иня и Обь. О том, что земли на границе Первомайского и Октябрьского района планируют застроить многоэтажками, жители расположенного там микрорайона «Заречный» узнали в начале апреля 2024 года.

По данным агентства, по новому плану КРТ развивать планируют незастроенную часть полуострова. До 2035 года там построят многоквартирные дома общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров, а также две школы почти на 3 тысячи мест, 3 детских сада и поликлинику.

— Сейчас мы готовим документацию по планировке территории, в том числе в целях образования земельных участков, свободных от застройки и пригодных для осуществления строительства, схемы инженерного обеспечения территории и заключаем договоры технологического присоединения к централизованным сетям инженерного обеспечения на весь объем будущей застройки. По предварительным расчетам АО «АРСЖ НСО» затраты на инженерную и транспортную инфраструктуру составят более 15 млрд руб. Этот проект КРТ мы планируем реализовать за счет продажи прав на землю, подлежащую застройке, — без привлечения бюджетных средств, — рассказал генеральный директор агентства Ашот Рафаелян

По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности АО АРЖС является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор — Ашот Рафаелян. По состоянию на конец 2023 года компания заработала 2,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 1,5 миллиарда рублей.

Также застройщик планирует укрепить берега Ини и Оби, чтобы защитить участок от паводка, построить 2 моста через Иню и новую дорогу, также в планах рассмотрение возможности строительства платформы пригородных поездов.

В апреле 2024 года жители уже расположенного на полуострове микрорайона «Заречный» обеспокоились тем, что вся прилегающая к их поселку территория — зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. В пределах полуострова находится водозабор.

— На всем нашем полуострове отсутствует центральная канализация. Это источник повышенной опасности загрязнения для любых источников водоснабжения, — объясняла тогда ситуацию местная жительница Анна Боровкова. — Согласно СНиП и СТО по канализации, трубы должны быть удалены от водоохранной зоны на дистанцию более 250 м, что здесь невозможно сделать: вся застройка на планируемом участке от берега Оби и до нашего поселка — всего 200 метров.

В АРЖС уверены, что это не проблема:

— АО АРЖС НСО уже получено техническое решение от Горводоканала на водоснабжение и водоотведение, — сообщили в агентстве.

Также представители застройщика ответили, что новые дома не перекроют свет существующим коттеджам, а при укреплении берегов, вода не будет литься на существующие участки.

Ранее НГС писал о том, как застройщик решил снести два дома в Заельцовском районе на основании результатов экспертизы. Их жители сочли выводы экспертов неправдой.

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КРТ Комплексное развитие территорий Микрорайон Заречный
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