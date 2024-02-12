КРТ любой ценой: застройщик решил снести дома на двух улицах в Заельцовском районе — жители заявили о ложной экспертизе

ООО «Специализированный застройщик "Первый"» входит в Группу компаний «Поляков», гендиректор обеих организаций — Илья Поляков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.



— Собрание организовал помощник нашего депутата-застройщика Ильи Полякова, на нем нам рассказывали о том, что наш район попал в зону КРТ, о компенсации всем собственникам, у которых будет выкупаться жилье, — вспоминает Воеводина. — А от стройки у нас люстры тогда начали «ходить» по потолку.

