freedom
Реклама
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 90.89
eur 97.94
СрочноБизнесмен в бегах — об уголовном деле и взятках
Все новости
Все новости
Проблема

КРТ любой ценой: застройщик решил снести дома на двух улицах в Заельцовском районе — жители заявили о ложной экспертизе

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а девелопер считает, что против КРТ выступают те, кто хочет много денег

2 228

На улицах 1-й и 2-й Шевцовой стоят такие типовые двухэтажки постройки конца 60-х

Поделиться

Жители микрорайона Аэропорт узнали, что их дома признали аварийными, а значит, подлежащими расселению. Решение это вынесли на основе заключения экспертной организации из другого региона. Собственники жилья заказали свою экспертизу, которая полностью опровергла первую. И обратились в Следственный комитет. В результате силовики возбудили и расследуют уголовное дело о предположительно подложной экспертизе, а жители тем временем оспаривают аварийность своих домов. Корреспондент НГС Виктор Бобровников разобрался в запутанной истории и выслушал мнения всех сторон, в том числе застройщика окрестностей — депутата и девелопера Илью Полякова.

«Чистой воды фикция»

Пошел шестнадцатый год, как Лариса Воеводина поселилась в двухэтажке на 1-й Шевцовой. Женщине сразу полюбился тихий микрорайон Аэропорт, среди соседей она нашла настоящих друзей. Прошлой весной привычную для жителей нескольких улиц дневную тишину нарушили строители — СЗ «Первый» приступил к возведению высотки с подземной автостоянкой. Вскоре после начала работ жителей окрестностей пригласили на собрание.

Прошлой весной в Аэропорту началось строительство ЖК «Новаторы»

Прошлой весной в Аэропорту началось строительство ЖК «Новаторы»

Поделиться

ООО «Специализированный застройщик "Первый"» входит в Группу компаний «Поляков», гендиректор обеих организаций — Илья Поляков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

— Собрание организовал помощник нашего депутата-застройщика Ильи Полякова, на нем нам рассказывали о том, что наш район попал в зону КРТ, о компенсации всем собственникам, у которых будет выкупаться жилье, — вспоминает Воеводина. — А от стройки у нас люстры тогда начали «ходить» по потолку.

Женщине с боевой фамилией новость о КРТ сразу не понравилась. Первым делом она подбила соседей заказать экспертизу технического состояния дома: на случай, если строительство высотки повредит двухэтажке постройки конца 60-х годов прошлого столетия. Воеводина сейчас называет это решение «единственно правильным». К зиме 2023 года на двери подъезда ее дома появилась табличка, что дом признан аварийным, а значит, подлежит сносу и расселению.

Елена Белянцева и Оксана Воеводина возглавили группу противников КРТ, подбив соседей заказать экспертизы состояния домов

Елена Белянцева и Оксана Воеводина возглавили группу противников КРТ, подбив соседей заказать экспертизы состояния домов

Поделиться

— Дело было так: человек из строительной компании Полякова купил у нас квартиру, после чего сразу же обратился в мэрию с заявлением о признании дома аварийным. Решение вынесли на основании экспертизы организации из города Магнитогорск Челябинской области. Мы тут этих экспертов в глаза не видели, — говорит соседка Воеводиной Елена Белянцева. Она указывает на квартиру № 6, покупатель которой добивался признания дома аварийным. Я стучусь в дверь, но в квартире никого нет.

Самого покупателя квартиры соседи не видят. Говорят, он сдает ее своим сотрудникам строителям

Самого покупателя квартиры соседи не видят. Говорят, он сдает ее своим сотрудникам строителям

Поделиться

Покупателем квартиры № 6 в договоре от 27 марта 2023 года значится Михаил Александрович Шашков. Его полный тезка — директор ООО «СЗ Мера Новосибирск», учредитель которой — Илья Поляков.

— К тому времени пришли результаты нашей экспертизы. Кстати, нашему примеру последовали жители нескольких домов по соседству. Во всех случаях заказанная нами экспертиза признала дома ограниченно работоспособными со степенью износа менее 50%. Мы эти результаты приложили к коллективному заявлению в СК о фальсификации, — говорит Воеводина.

11 января 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам заведомо ложного заключения эксперта в отношении не установленных лиц из ООО «АлексГрупп» — магнитогорской компании, сделавшей заключение о признании четырех домов на улицах 1-й и 2-й Шевцовой аварийными. В постановлении отмечается, что выводы «АлексГрупп» опровергнуты новосибирскими экспертами ООО «Мэлвуд».

Три дома на улице 2-й Шевцовой были признаны аварийными на основании экспертиз «АлексГрупп». Теперь в корректности этих заключений разбирается следствие

Три дома на улице 2-й Шевцовой были признаны аварийными на основании экспертиз «АлексГрупп». Теперь в корректности этих заключений разбирается следствие

Поделиться

— Мы провели обследование четырех зданий на этих двух улицах. В целом несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии и пригодны для круглогодичного проживания граждан. Безусловно, были выявлены дефекты, но они не свидетельствуют о снижении несущей способности всего конструктива зданий: всё находится в работоспособном состоянии. Также был произведен расчет физического износа зданий, который также свидетельствует об их работоспособности, — рассказала НГС ведущий эксперт ООО «Мэлвуд» Дарья Фатихина.

Признание дома аварийным стало для большинства его жителей неожиданностью, сейчас это решение оспаривается в суде

Признание дома аварийным стало для большинства его жителей неожиданностью, сейчас это решение оспаривается в суде

Поделиться

ООО «АлексГрупп» не ответили на запрос НГС на момент публикации материала. При этом в телефонном разговоре с журналистом НГС представитель фирмы выразил несогласие с выводами экспертов «Мэлвуд», назвав их «чистой воды фикцией».

Инициативная группа жителей нескольких домов на Шевцовой постановления об аварийности оспаривает в суде. На момент публикации судом назначена третья экспертиза, на ее основе и будет выноситься окончательное решение.

Оксану Воеводину не устроил размер предполагаемой компенсации, озвученный застройщиком

Оксану Воеводину не устроил размер предполагаемой компенсации, озвученный застройщиком

Поделиться

— Перед новым годом мы ходили на прием к застройщику, чтобы узнать о размере компенсаций за возможное изъятие нашего жилья. Нам дали понять, что больше ста тысяч за квадрат мы не выручим. Нам не хватит даже на однокомнатную квартиру в ЖК «Новаторы», который депутат возводит за моим окном, — говорит Воеводина.

«Возмутители спокойствия»

Гендиректор «ГК Поляков» Илья Поляков подробно ответил на вопросы НГС о КРТ в микрорайоне Аэропорт. По его словам, жители ул. 1-й и 2-й Шевцовой сами обратились к нему, как к депутату Заксобрания и застройщику за помощью в решении жилищного вопроса.

Изучая проблему, мы с коллегами-депутатами и представителями мэрии пришли к выводу, что единственный путь для расселения массива старых двухэтажных домов — это механизм комплексного развития территорий (КРТ). В июне 2021 года Совет депутатов Новосибирска своим решением включил локацию, ограниченную улицами Аэропорт, 1-й Шевцовой и Колонды в карту границ территорий, предусматривающих осуществление КРТ. В марте 2023 года состоялась встреча с жителями улиц Шевцовой и Аэропорт, на которой было подробно рассказано про возможности и условия расселения в рамках КРТ. Присутствовало около 60 человек: были вопросы от жителей, явных возражений не было, — сказал Поляков.

Компания Полякова ООО СЗ «Первый» заключала договор для оценки износа домов с ООО «АлексГрупп», «чтобы ускорить процесс в интересах жителей». По словам Полякова, экспертную организацию выбирали на основе анализа официального портала госзакупок, как наиболее подходящую.

Поляков также объяснил покупку аффилированными лицами квартир в расселяемых домах.

— Часть собственников квартир в домах по улицам 1-й и 2-й Шевцовой не хотели дожидаться КРТ и настаивали на срочном решении жилищного вопроса. Мы с партнерами пошли навстречу, задействовав собственные ресурсы. Кто-то из собственников квартир получил деньги, кому-то по их желанию дополнительно подбирали взамен более комфортное жилье. Юридические лица, входящие в ГК «Поляков», это строительные компании, работающие на основе проектного финансирования. Возможностей отвлекать средства на выкуп квартир у них нет. Поэтому покупки осуществлялись через физических лиц, — пояснил депутат.

По словам депутата, большинство жителей микрорайона Аэропорт согласны с реализацией КРТ, а недовольных — единицы

По словам депутата, большинство жителей микрорайона Аэропорт согласны с реализацией КРТ, а недовольных — единицы

Поделиться

Дома по ул. 1-й и 2-й Шевцовой застройщик назвал ветхими строениями, которые вряд ли простоят долго, а противников КРТ — возмутителями спокойствия.

— Подоплека тут простая: возмутители спокойствия хотят за свою недвижимость большие деньги, назначая цену выше, чем сейчас в той локации продаются элитные новостройки. Они в открытую говорят: снимем все претензии, как только с вами договоримся. Но условия неадекватные. Отсюда и скандал, который, по моим ощущениям, подогревают наши политические и строительные конкуренты. Бузотёры будоражат жителей территории, пытаются настроить их против нас, против самой идеи КРТ, в конечном счете, настраивая против перспективы расселения. Но права собственников и нанимателей жилья гарантированы законом, а желаемую географию расселения можно зафиксировать в условиях проекта, — подытожил Поляков.

КРТ в Новосибирске

Механизм комплексного развития территорий введен в России ФЗ № 494 от 2020 года в качестве инструмента реновации (комплексного обновления) территорий крупных городов «в целях их развития и эффективного использования». В рамках КРТ малоэтажные и индивидуальные жилые дома замещаются многоэтажной застройкой при условии обеспечения ее всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Регламент такой: мэрия по ходатайству застройщика (победившего в проведенных ранее торгах) принимает решение об изъятии земельных участков и недвижимости на них для муниципальных нужд. Застройщик-победитель производит оценку рыночной стоимости недвижимости и направляет владельцам трехстороннее соглашение о выплате компенсации за изымаемое. В мэрии объяснили НГС порядок действий в случае, если жители не согласны с предложенной им суммой.

— В случае неподписания проекта соглашения осуществляется предъявление искового заявления в целях принудительного изъятия. Застройщику (победителю торгов) необходимо выплатить собственникам объектов недвижимости возмещение в соответствии с соглашением об изъятии или решением суда о принудительном изъятии для муниципальных нужд с соблюдением конституционных гарантий прав собственников имущества и возмещением убытков, — следует из ответа мэрии на запрос НГС.

По данным муниципалитета, на момент публикации этого материала в Новосибирске заключено семь договоров о комплексном развитии территории общей площадью 21,27 га. Например, проект площадью 49,77 га недалеко от улицы Никитина в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением до улицы Доватора. На месте примерно 350 частных домов по ул. Кирова построят жилой комплекс комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги. Под КРТ решили отдать территорию на улице Мира.

Количество участков в Новосибирске, где планируется КРТ. Договоры заключены пока только по семи из них, то есть большинство — лишь проект

Количество участков в Новосибирске, где планируется КРТ. Договоры заключены пока только по семи из них, то есть большинство — лишь проект

Поделиться

Если же взглянуть на планы городских властей комплексно развивать городские территории, становится ясно: КРТ в обозримой перспективе затронет все районы Новосибирска. В нашей инфографике на основе утвержденной горсоветом карты КРТ отмечены 173 зоны, которым предстоит испытать на себе реновацию.

Ранее жители карьера Мочище обратились к Путину и Бастрыкину в формате видео из-за страха потерять свои дома из-за нарушений при реализации КРТ.

По теме

КРТИлья ПоляковКомплексное развитие территорийРасселение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter