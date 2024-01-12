В Новосибирске выставили на продажу участок на улице Кирова — на месте частного сектора появится ЖК комфорт-класса

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на комплексное развитие территории (КРТ) по улице Кирова. Там на месте примерно 350 частных домов построят жилой комплекс комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги. Документ о будущей застройке 21,5 га появился на сайте городской администрации.
Согласно постановлению мэрии, новый район будут отстраивать на участке в Октябрьском районе ограниченном улицами Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала. Минимальны объем инвестиций в расселение, снос и застройку составит 30 миллиардов рублей. Цена самого договора — более 76 миллионов рублей.
Застройку участка обсуждали в ноябре прошлого года, тогда комиссия решила строго исключить строительство панельных домов на территории и потребовала сохранить объект культурного наследия регионального назначения — водонапорную башню.
По договору КРТ, необходимо будет расселить и снести около 350 домов, освободить участки, предназначенные для строительства школы на 1100 мест, детского сада на 320 мест, территорию для обслуживания помещений встроенно-пристроенного детского сада на 100 мест, место для поликлиники на 200 посещений в смену и участки для строительства дорог.
Застройщик должен будет построить и передать городу помещения детского сада до 2028 года вместе с землей для обслуживания, выполнить проектирование школы, второго детского сада и передать городу до 2031 года, очистить участок под поликлинику до 2035 года и также передать городу.
Средняя площадь квартир в новом районе должна быть не менее 49 кв. м. Реализовать проект должны до 2042 года.
Недавно новосибирские власти одобрили проект КРТ площадью 49,77 га недалеко от улицы Никитина в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением до улицы Доватора. Кроме жилья там хотят построить детские сады, школу, больницу, торговый центр и большой парк. Проект развития новой территории представила компания бывшего депутата Госдумы от КПРФ.