Несколько сотен домов снесут на улице Кирова в Новосибирске — на их месте появится ЖК комфорт класса

Как объяснила начальник отдела градостроительных программ Ольга Чичкань, торги будут проходить в формате конкурса, для будущих застройщиков будет пять критериев. Первый — установить объем инвестиций в развитие территории, по подсчетам специалистов это около 34 миллиарда рублей, в эту сумму входит расселение и строительство. Второй — предоставить справку о наличии денежных средств на эскроу-счете, чтобы подтвердить возможность строительства. Третий — застройщику необходимо построить в этой локации жилой комплекс класса комфорт, средняя площадь квартир должна быть не менее 49 кв. м.