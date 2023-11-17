Несколько сотен домов снесут на улице Кирова в Новосибирске — на их месте появится ЖК комфорт класса

В Новосибирске приняли проект комплексного развития территории (КРТ) по улице Кирова, там на месте примерно 350 частных домов построят жилой комплекс комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги. Об этом стало известно после заседания комиссии по КРТ в мэрии, на котором побывал НГС.
Как выберут застройщика
Сегодня, 17 ноября, члены комиссии по КРТ установили условия для заключения контракта на изменение участка, ограниченного улицами Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города. Общая площадь территории — 21,6 га.
Как объяснила начальник отдела градостроительных программ Ольга Чичкань, торги будут проходить в формате конкурса, для будущих застройщиков будет пять критериев. Первый — установить объем инвестиций в развитие территории, по подсчетам специалистов это около 34 миллиарда рублей, в эту сумму входит расселение и строительство. Второй — предоставить справку о наличии денежных средств на эскроу-счете, чтобы подтвердить возможность строительства. Третий — застройщику необходимо построить в этой локации жилой комплекс класса комфорт, средняя площадь квартир должна быть не менее 49 кв. м.
— Чем больше квартиры, тем меньше проблем с социальными объектами и парковкой, — отметил главный архитектор города Александр Ложкин.
Следующий критерий — предельный срок выполнения работ, сейчас он установлен на 19 лет, то есть полностью изменить территорию должны к 2042 году, но застройщик может установить и другие сроки, не более 19 лет. Также комиссия включила в список размер детского сада, который должен будет застройщик передать городу, площадь социального объекта не должна быть меньше 1100 кв. м.
За перевыполнение усредненных параметров застройщики будут получать баллы, после чего определят того, кто сможет строить комплекс на территории.
Что построят на участке
Комиссия решила строго исключить строительство панельных домов на территории и потребовала сохранить объект культурного наследия регионального назначения — водонапорную башню.
По договору КРТ, необходимо будет расселить и снести около 350 домов, освободить участки предназначенные для строительства школы на 1100 мест, детского сада на 320 мест, территорию для обслуживания помещений встроенно-пристроенного детского сада на 100 мест, место для поликлиники на 200 посещений в смену и участки для строительства дорог.
Застройщик должен будет построить и передать городу помещения детского сада до 2028 года вместе с землей для обслуживания, выполнить проектирование школы, второго детского сада и передать городу до 2031 года, очистить участок под поликлинику до 2035 года и также передать городу.
Кроме того, необходимо спроектировать участок дороги на улице III Интернационала от улицы Грибоедова до улицы Коммунстроевской до 2028 года, второй участок до улицы Автогенной до 2033 года. Компания, заключившая договор, должна будет спроектировать и построить дорогу по улице Автогенной до 2033 года, а на оставшемся участке Коммунстроевской освободить территорию и спроектировать дорогу до 2031 года.
Комиссия решила единогласно принять проект, а глава департамента строительства Алексей Кондратьев предложил немного доработать формат: если кто-то из будущих застройщиков не вписывается даже в крайние параметры, то на конкурс его лучше не допускать. Скоро территорию должны выставить на аукцион.
Недавно НГС побывал в Калининском районе, где начали сносить ветхие дома, построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов. На их месте по КРТ появится «миниполис» с домами высотой 16–18 этажей класса комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом.