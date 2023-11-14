Мэрия Новосибирска решила снести дом на Расточке — квартиры местных выкупят

Мэрия Новосибирска решила снести дом в микрорайоне Расточка. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Как указано в документе, многоквартирный дом на улице Мира, 11 признали аварийным и подлежащим сносу. Мэр Анатолий Локоть постановил изъять земельный участок, выкупив доли собственников квартир. Всего в доме выкупят 18 квартир, в некоторых из них у новосибирцев есть только доли или комнаты.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать что может появиться на участке, за сколько выкупили квартиры у жителей и сколько еще домов хотят снести. На участке планируют комплексное развитие территории (КРТ), также в микрорайоне Расточка планируют застроить и другие участки.
Недавно НГС побывал на сносе дома в квартале улиц Игарской и Фадеева, по КРТ вместо ветхих домов там появится «миниполис» со зданиями высотой 16–18 этажей класса комфорт-плюс.
Ранее НГС подготовил большой репортаж о Расточке. В этом районе много зданий, признанных аварийными. Дома постепенно сносят и заменяют современными строениями. Посмотрите, что еще сохранилось.