Мэрия Новосибирска решила снести дом на Расточке — квартиры местных выкупят

Мэрия Новосибирска решила снести дом в микрорайоне Расточка. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте городской администрации.



Как указано в документе, многоквартирный дом на улице Мира, 11 признали аварийным и подлежащим сносу. Мэр Анатолий Локоть постановил изъять земельный участок, выкупив доли собственников квартир. Всего в доме выкупят 18 квартир, в некоторых из них у новосибирцев есть только доли или комнаты.