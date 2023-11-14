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Мэрия Новосибирска решила снести дом на Расточке — квартиры местных выкупят

На участке планируют КРТ

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У жителей дома на Мира, 11 выкупят квартиры

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Мэрия Новосибирска решила снести дом в микрорайоне Расточка. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Как указано в документе, многоквартирный дом на улице Мира, 11 признали аварийным и подлежащим сносу. Мэр Анатолий Локоть постановил изъять земельный участок, выкупив доли собственников квартир. Всего в доме выкупят 18 квартир, в некоторых из них у новосибирцев есть только доли или комнаты.

НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать что может появиться на участке, за сколько выкупили квартиры у жителей и сколько еще домов хотят снести. На участке планируют комплексное развитие территории (КРТ), также в микрорайоне Расточка планируют застроить и другие участки.

Под КРТ решили отдать территорию на улице Мира

Под КРТ решили отдать территорию на улице Мира

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Недавно НГС побывал на сносе дома в квартале улиц Игарской и Фадеева, по КРТ вместо ветхих домов там появится «миниполис» со зданиями высотой 16–18 этажей класса комфорт-плюс.

Ранее НГС подготовил большой репортаж о Расточке. В этом районе много зданий, признанных аварийными. Дома постепенно сносят и заменяют современными строениями. Посмотрите, что еще сохранилось.

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