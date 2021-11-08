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Флоренция умирает в Новосибирске. Фоторепортаж из одного из самых красивых, но разрушающихся городских районов

Девятнадцать домов Расточки должны быть снесены, и часть из них — в течение двух лет

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Микрорайон Расточка называют новосибирской Флоренцией

Микрорайон Расточка называют новосибирской Флоренцией

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В Новосибирске есть место, которое своей архитектурой напоминает Флоренцию. Правда, этот район уже много лет медленно умирает. И здания его — невысокие, с широкими дворами, красивыми арками и множеством фонтанов — постепенно сносят как аварийные, заменяя на современные строения без души и без той самой едва уловимой теплоты. Корреспондент НГС Илья Калинин прогулялся по одному из самых красивых мест Новосибирска в последние теплые дни октября и увидел, какие дома должны быть снесены в рамках региональной и муниципальной программ по расселению жильцов из аварийного жилья.

Одна из местных достопримечательностей — монументальный ДК им. Ефремова

Одна из местных достопримечательностей — монументальный ДК им. Ефремова

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Одно из самых красивых мест Новосибирска в плане архитектуры — это Расточка. Его часто называют новосибирской Флоренцией. Расположено это место в Кировском районе рядом с площадью Сибиряков-Гвардейцев и улицей Ватутина. В зону Расточки попадают улицы Мира, Бурденко, Горбаня, Бебеля и другие.

Здесь даже обветшалые здания не перестают выглядеть как-то не по-новосибирски изысканно

Здесь даже обветшалые здания не перестают выглядеть как-то не по-новосибирски изысканно

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В свое время архитектор Сергей Баландин в своей книге «Новосибирск: история градостроительства 1945–1965 гг.» сравнил архитектуру этого района с флорентийским Ренессансом. Об этом автору напоминали «устройство по торцам домов перекрытых террас, открытых карнизов со значительным выносом, силуэтная пластика зданий и ее формообразующее богатство».

А некоторые дворики Расточки совсем словно зарубежные

А некоторые дворики Расточки совсем словно зарубежные

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«Почти все здания соединялись между собой стенами-ограждениями квартала с устроенными в них арочными или портальными проездами и пешеходными проходами. Это обеспечивало застройке некоторую замкнутость, "глухость" уличной композиции, визуальную скрытность внутриквартальных пространств», — писал в своей книге архитектор Баландин.

По покраске видно, что перемычки с арками не все дома воспринимают как собственные

По покраске видно, что перемычки с арками не все дома воспринимают как собственные

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Большая часть домов здесь построена пленными немцами после войны. Местные жители говорят, что отдельные здания строили вообще непонятно из чего. Несмотря на это, строения на Расточке точно дадут фору по внешнему виду многим современным коробкам из бетона и стекла. Конечно, если привести в порядок внешний вид здешних зданий.

Красивые дома постепенно ветшают и разрушаются

Красивые дома постепенно ветшают и разрушаются

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Название этого микрорайона пошло от завода «Тяжстанкогидропресс», который тоже умирает вместе с Расточкой. Завод появился в 1939 году и назывался Завод расточных станков. Вслед за крупным предприятием стал появляться и жилой массив: проект застройки разработал архитектор В. Майков, а окончательно сформировался этот район в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

Под снос на Расточке пока попали дома вот такого типа

Под снос на Расточке пока попали дома вот такого типа

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Как мы ни старались найти полное имя архитектора Майкова, к сожалению, сделать это не удалось. Во всех публикациях СМИ о Расточке, где встречается имя этого архитектора, и даже в книге Сергея Баландина — везде указано: В. Майков. Не могли подсказать его полное имя и новосибирские архитекторы с краеведами.

Может, такие дома и не особо жалко, если бы они не создавали архитектурный ансамбль, ведь неизвестно, что появится на месте снесенных двух-трехэтажек

Может, такие дома и не особо жалко, если бы они не создавали архитектурный ансамбль, ведь неизвестно, что появится на месте снесенных двух-трехэтажек

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Расточку в последние годы потихоньку сносят. В мэрии рассказали, что в рамках реализации федерального закона «О Фонде содействия реформирования ЖКХ» аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2017 года, планируется расселить до 1 сентября 2025 года. На территории Расточки аварийными и подлежащими сносу признаны 19 многоквартирных домов. Как правило, все они небольшие — двух-, трехэтажные. Здесь вообще высоких домов почти и нет.

Расточка — удивительное место: здесь встречаются люди, которые спокойно прогуливаются возле домов в домашних халатах, курят или разговаривают по телефону. Это был уже второй мужчина в халате

Расточка — удивительное место: здесь встречаются люди, которые спокойно прогуливаются возле домов в домашних халатах, курят или разговаривают по телефону. Это был уже второй мужчина в халате

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Для расселения ветхого жилья на территории Новосибирска действует целых две программы: региональная адресная и муниципальная. В рамках региональной программы до 31 декабря 2022 года на Расточке планируют расселить дом № 24 по улице 2-й Бурденко, а до 31 декабря 2023 года — дом № 3 по переулку 2-м Мира, дома с номерами 18 и 20 по улице 2-й Бурденко и дом № 5 по улице 2-й Ольховской. Многоквартирный дом № 11 по улице Мира и дома с номерами 10 и 39 по улице Бурденко планируют расселить по муниципальной программе. Срок расселения этих домов в мэрии не уточнили.

У этого странного вертикального строения есть даже один маленький балкон

У этого странного вертикального строения есть даже один маленький балкон

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Расселение других домов, признанных аварийными, как отметили в мэрии, возможно только в рамках следующих программ по ветхому жилью.

В отдельных местах этого красивого микрорайона можно снимать кино про Великую Отечественную войну

В отдельных местах этого красивого микрорайона можно снимать кино про Великую Отечественную войну

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Галине Владимировне Важениной 77 лет. В доме № 4 по 2-му переулку Мира она живет с самого рождения. Ее дом считается «итальянским двориком» и под снос не попадает. А вот дом напротив — № 3 — в числе тех, что надо сносить.

Галина Владимировна Важенина живет на Расточке с самого рождения — 77 лет

Галина Владимировна Важенина живет на Расточке с самого рождения — 77 лет

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— Потому что под ним вода постоянно — под полом. У них нет подвала. И вообще говорили, что те дома, у которых нет подвалов, будут сносить. У нас на 2023 год — капремонт, так что, думаю, мы будем стоять. Какие-то островки такой старой постройки надо сохранять, я думаю. У нас вот прекрасный был дворик, ухоженный. Сейчас всё это, извините, засрали… ТСЖ убирает в своих границах, а вот тут, на муниципальной территории между домами, уже никто лет десять не убирал. Такого никогда раньше не было: всегда был чистый район, по три раза в день мыли асфальт. А сейчас — пылища, — заметила пожилая женщина.

Так называемый «итальянский дворик» с фонтаном — такие дворы здесь встречаются часто

Так называемый «итальянский дворик» с фонтаном — такие дворы здесь встречаются часто

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Галина Владимировна работала чертежницей с 16 до 22 лет на Заводе расточных станков. Потом отучилась в институте и ушла в местный отдел Министерства труда РСФСР. Вспоминая о той Расточке, говорит, изменилась она сильно.

Расточка — район фонтанов, арок и междворовых кирпичных ограждений

Расточка — район фонтанов, арок и междворовых кирпичных ограждений

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— У нас между домами были ворота кованые, чугунные, красивые такие, узорчатые. Всё поснесли, ничего нет. Вот этот район (дом № 3 по 2-му переулку Мира и другие дома за ним. — Прим. ред.) назывался «Западный Берлин», потому что там жили украинские немцы — переселенцы с Поволжья. Их перевезли сюда, на завод, как рабочую силу. Так вот мы были русские, а они — фрицы. И бои между детьми прям смертельные были. Дрались на территории между нашими дворами: нам туда нельзя было, а им — сюда. Драться-то дрались, а потом нам в школу нужно было идти через их дворы, и тогда они ловили нас и колошматили там. И тогда мы окружным путем через Бетонную ходили. Дрались смертным боем — кирпичами даже. Как-то оттуда тетка приводит к нам домой своего ребенка. Вот, мол, посмотрите, ваша Галька дерется. А мама выводит меня из комнаты, а я вся поколоченная, побитая. И мама говорит: «Вот, пожалуйста, тоже побитая. Кто ее бил? Они завтра будут все вместе играть снова, а мы с вами будем врагами. Так что давайте как-то не влазить в это дело». Ну, и так и дрались дальше, — со смехом вспоминает детство Галина Важенина.

Необычная церковь, которая, судя по всему, перестроена из обычного жилого дома

Необычная церковь, которая, судя по всему, перестроена из обычного жилого дома

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Потом наступили другие времена, продолжает Галина Владимировна, переселенцам разрешили возвращаться к себе на родину. И стали уезжать отсюда целыми семьями: порой по тридцать семей в месяц уезжало. И тут местное начальство схватилось за голову, так как уходили с завода немцы, которые были ответственными трудягами…

Вывески на магазинах и барах этого микрорайона словно пришли из прошлого: здесь можно увидеть магазин с вывеской «Продукты» или вот бар с вывеской «Кафе-бар»

Вывески на магазинах и барах этого микрорайона словно пришли из прошлого: здесь можно увидеть магазин с вывеской «Продукты» или вот бар с вывеской «Кафе-бар»

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В 1990-е слава у Расточки была в основном криминальная: бандиты, уличая шпана, наркоманы, алкоголики. Знакомый корреспондента НГС, проживавший тогда в этих краях, описывал как-то живописную картину. Идет он вечером по району, еще было достаточно светло, и видит: возле одного из старых уличных чугунных фонарей копошатся двое мужичков бомжеватого вида. «Подхожу я ближе и вижу, что мужики столб пилят. Спрашиваю, что делаете? А те невозмутимо: мол, сейчас спилим и сдадим на металл», — рассказывает знакомый.

Но криминальная слава Расточки — это уже больше дела минувших дней

Но криминальная слава Расточки — это уже больше дела минувших дней

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Сейчас этот район уже не обладает тем страшным криминальным флером. Закончились «герои 90-х»: одних убили и посадили, другие спились да и скололись. Если кто и остался на Расточке из числа асоциальных элементов, так это тихо пьющие пенсионеры, доживающие свой век в разваливающихся восьмидесятилетних бараках.

Одна из загадок Расточки — кто и для чего здесь повесил лопату...

Одна из загадок Расточки — кто и для чего здесь повесил лопату...

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Дом № 10 на улице Бурденко, наверное, один из самых многострадальных. Это дом барачного типа: общий длинный коридор с комнатами, общий туалет и умывальник. Горячей воды в доме никогда не было — не предусмотрено. Кухня — в каждой комнате: этакая пародия на студию из 15 квадратных метров. Общие места никто не убирает, только подметают подъезды. Потому что дом снят с баланса, объясняют жильцы. В одном из подъездов этого дома некоторое время назад разрушилась стена между жилой комнатой и общим умывальником. Просто упала.

А вот двойные номера у домов тут — дело обычное: этот дом тоже имеет двойной адрес

А вот двойные номера у домов тут — дело обычное: этот дом тоже имеет двойной адрес

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Примерно третья часть всех комнат в доме сдается, в остальных обитают пенсионеры. Многие из них все свои годы отдали тяжелой работе на местных предприятиях.

Жительницы дома по ул. Бурденко, 10, который должны были снести уже как года два назад

Жительницы дома по ул. Бурденко, 10, который должны были снести уже как года два назад

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У подъезда на лавочке, как на деревенской завалинке, две пожилые женщины. Одна всю жизнь работала проводником на железной дороге, другая — у мартыновских печей на местном заводе.

Мэрия обещала жильцам расселение, когда начали строить детский сад, но садик построили, а дом так и не расселили

Мэрия обещала жильцам расселение, когда начали строить детский сад, но садик построили, а дом так и не расселили

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— До 2020 года должны были убрать наш дом. Как начал строиться этот детский садик (женщина показывает на здание напротив. — Прим. ред.), сказали, что нас уберут. Но не убрали. А теперь говорят, что деньги будут платить за квартиры: дадут какие-то суммы, а дальше — идите и покупайте. А чего мы купим, пенсионеры? Говорят, 55 тысяч за квадратный метр дадут. Вот у меня 15 квадратов комната. И что я куплю на эти деньги? Я тут живу уже 50 лет, — рассказывает одна из пенсионерок.

Если бы дома на Расточке отремонтировать, это точно был бы самый красивый район города

Если бы дома на Расточке отремонтировать, это точно был бы самый красивый район города

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Логика, по которой дома попадают в число аварийных, иногда, если можно так выразиться, где-то хромает. Вот вроде бы стоят несколько абсолютно одинаковых двухэтажных шлакоблочных строений одного года постройки, но какие-то из них — в числе аварийных, которые надо сносить, а какие-то — нет. Их даже ремонтируют.

И некоторые дома действительно ремонтируют

И некоторые дома действительно ремонтируют

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Вот, например, дом № 11 в 3-м переулке Бурденко. Рабочие занимаются отделкой фасада и крыши. Говорят, что до этого в доме меняли трубы. Соседние же дома попали в число тех, что надо сносить.

Но буквально соседние дома могут годами стоять без ремонта, попав в список аварийного жилья

Но буквально соседние дома могут годами стоять без ремонта, попав в список аварийного жилья

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И всё равно давние обитатели Расточки свой микрорайон больше любят. Валентина Дмитриевна Крапотина живет здесь уже почти 30 лет.

Один из давних жителей Расточки Валентина Дмитриевна Крапотина

Один из давних жителей Расточки Валентина Дмитриевна Крапотина

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— Район тихий, спокойный. Где большие, высокие дома, мне там неуютно. У нас же как, в России, в таких домах? То воды нет, то лифт не работает. Конечно, везде шахер-махер. Обманывают то есть. Все жить хорошо хотят за счет кого-то, вот и обманывают, — замечает Валентина Дмитриевна.

Возможно, на каком-то из этих чердаков живет местный Карлсон

Возможно, на каком-то из этих чердаков живет местный Карлсон

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Наталья Булатовна Моисеева здесь с 1982 года. Говорит, как замуж вышла в 21 год, так и переехала к мужу. Всю жизнь проработала медсестрой в детской стоматологии, двоих детей вырастила.

Наталья Булатовна Моисеева переехала на Расточку в 1982 году, когда вышла замуж

Наталья Булатовна Моисеева переехала на Расточку в 1982 году, когда вышла замуж

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— По улице Мира было красиво когда-то: арочки между домами, фонтаны. Сейчас же всё это разрушено, всё убирается. Где вы видите, чтобы что-то отреставрировали из старого? Наоборот, всю красоту убирают. Я бы хотела, чтобы это всё сохранилось, но от меня-то ничего не зависит, — вздыхает пожилая женщина.

Хоть фонтаны тут и не работают, но не перестают восхищать своим видом гостей Расточки и фотографов

Хоть фонтаны тут и не работают, но не перестают восхищать своим видом гостей Расточки и фотографов

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Многие считают, что Расточку следовало бы отреставрировать и обязательно сохранить. Из-за своей необычной архитектуры это место уникально для Новосибирска. Во-первых, оно просто красивое, а во-вторых, здесь даже чувствуешь себя по-другому: дворы и улицы широкие, и никакие небоскребы не давят на тебя сверху. Порой даже кажется, что и дышится здесь иначе. Словно воздуха вокруг больше.

Коты, которых можно встретить тут на улице, выглядят так, словно переместились откуда-то из другой реальности: чистые, сытые и довольные

Коты, которых можно встретить тут на улице, выглядят так, словно переместились откуда-то из другой реальности: чистые, сытые и довольные

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На вопрос НГС о возможном возрождении местной Флоренции в мэрии, сославшись на Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, ответили сухо: «Реконструкция многоквартирных домов микрорайона Расточка (улицы Мира, Бурденко, Горбаня) не предусмотрена».

Пока на Расточке попали под снос 19 домов: часть из них должны снести до конца 2023 года, а что будет с остальными аварийными зданиями, неизвестно

Пока на Расточке попали под снос 19 домов: часть из них должны снести до конца 2023 года, а что будет с остальными аварийными зданиями, неизвестно

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Большой репортаж про Расточку НГС показал в апреле 2014 года — за семь лет здесь, к сожалению, в лучшую сторону мало что изменилось. Через пять лет новосибирский Первый театр поставил в этом микрорайоне уникальный спектакль — прямо посреди дворов, улиц и на виду у местных жителей.

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Кировский районРасточкаархитектура Новосибирска
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