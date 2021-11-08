Флоренция умирает в Новосибирске. Фоторепортаж из одного из самых красивых, но разрушающихся городских районов

— У нас между домами были ворота кованые, чугунные, красивые такие, узорчатые. Всё поснесли, ничего нет. Вот этот район (дом № 3 по 2-му переулку Мира и другие дома за ним. — Прим. ред.) назывался «Западный Берлин», потому что там жили украинские немцы — переселенцы с Поволжья. Их перевезли сюда, на завод, как рабочую силу. Так вот мы были русские, а они — фрицы. И бои между детьми прям смертельные были. Дрались на территории между нашими дворами: нам туда нельзя было, а им — сюда. Драться-то дрались, а потом нам в школу нужно было идти через их дворы, и тогда они ловили нас и колошматили там. И тогда мы окружным путем через Бетонную ходили. Дрались смертным боем — кирпичами даже. Как-то оттуда тетка приводит к нам домой своего ребенка. Вот, мол, посмотрите, ваша Галька дерется. А мама выводит меня из комнаты, а я вся поколоченная, побитая. И мама говорит: «Вот, пожалуйста, тоже побитая. Кто ее бил? Они завтра будут все вместе играть снова, а мы с вами будем врагами. Так что давайте как-то не влазить в это дело». Ну, и так и дрались дальше, — со смехом вспоминает детство Галина Важенина.

