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Происшествия «Один успел убежать, второго запинали»: в Новосибирске появилось видео, как толпа бросилась на прохожих

«Один успел убежать, второго запинали»: в Новосибирске появилось видео, как толпа бросилась на прохожих

По данным соцсетей, инцидент случился на Широкой

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Кадры опубликовали в соцсетях

18 мая в социальных сетях Новосибирска опубликовали видео, как толпа бросилась на двух прохожих. Как заявила подписчица группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», неизвестных заметили на улице Широкой.

Речь якобы идет о группе подростков в масках, инцидент мог случиться днем 18 мая во дворе дома №115 по улице Широкой. В сообщении уточняется, что один из тех, на кого напали неизвестные, смог убежать.

— Один пострадавший успел убежать, второго запинали, — сказано в сообщении.

Момент произошедшего попал на видеокамеры дома

На видео можно заметить, как группа людей идет навстречу двум новосибирцам, после чего один из неизвестных наносит удар в область головы прохожему. Сибиряк бросился от нападавших, но последним удалось повалить на землю другого парня. Они начали пинать прохожего ногами.

В результате один из новосибирцев попытался убежать с места произошедшего. На кадрах видно, как за ним бросились неизвестные.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации новостного материала в ведомстве не прокомментировали ситуацию.

Если вы стали свидетелем произошедшего или знаете участников конфликта, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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17 мая в микрорайоне Родники в Новосибирске произошла массовая драка. Полиция начала проверку.

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