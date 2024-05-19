«Один успел убежать, второго запинали»: в Новосибирске появилось видео, как толпа бросилась на прохожих

Кадры опубликовали в соцсетях Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











18 мая в социальных сетях Новосибирска опубликовали видео, как толпа бросилась на двух прохожих. Как заявила подписчица группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», неизвестных заметили на улице Широкой.



Речь якобы идет о группе подростков в масках, инцидент мог случиться днем 18 мая во дворе дома №115 по улице Широкой. В сообщении уточняется, что один из тех, на кого напали неизвестные, смог убежать.



— Один пострадавший успел убежать, второго запинали, — сказано в сообщении.

Момент произошедшего попал на видеокамеры дома Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На видео можно заметить, как группа людей идет навстречу двум новосибирцам, после чего один из неизвестных наносит удар в область головы прохожему. Сибиряк бросился от нападавших, но последним удалось повалить на землю другого парня. Они начали пинать прохожего ногами.



В результате один из новосибирцев попытался убежать с места произошедшего. На кадрах видно, как за ним бросились неизвестные.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации новостного материала в ведомстве не прокомментировали ситуацию.