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Происшествия Вторая волна: на Алтае вновь паводок — в Катуни уровень воды поднялся до критического

Вторая волна: на Алтае вновь паводок — в Катуни уровень воды поднялся до критического

Публикуем оперативную сводку

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Спасатели следят за обстановкой там, где есть угроза подтопления

В Алтайском крае началась вторая волна паводка. Рассказываем, как она проходит.

По данным краевого Гидрометцентра, до 20 мая уровень воды в Катуни в районе села Сростки поднимается 550 см (опасная отметка 530 см).

Возможно подтопление прибрежных территорий сёл Сростки, Полеводка, — передает официальный телеграм-канал регионального МЧС.

По прогнозам специалистов, до 21 мая уровень воды в Оби в районе Усть-Чарышской Пристани превысит 550 — 590 см. Тут тоже возможно подтопление.

В Бийский район приехала опергруппа МЧС. Спасатели следят за обстановкой с помощью беспилотников. Жителей предупреждают о стихии. Пока пострадавших участков нет.

Жителей предупреждают о стихии. Пока пострадавших участков нет

В селе Полеводка, где поднимается вода, провели профилактические работы. Там возводят дамбы и насыпи. По данным Западно-Сибирской УГМС, уровень воды в Оби 19 мая составляет 499 см, при критической отметке в 560.

Уровень воды в реке Катунь, в районе села Сростки

В Катуни вода поднялась до 552 см, это на 40 см выше нормы. В регионе объявили штормовое предупреждение. В Республике Алтай ситуация не лучше.

Если вас топит, звоните по номеру 112.

Ранее рафт с туристами перевернулся на Катуни в Республике Алтай. В лодке находилось шесть человек.

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