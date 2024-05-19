В Новосибирске снесут детскую площадку, на которой 5-летний мальчик сломал позвоночник

Новосибирец заходил в магазин рядом с площадкой, и дети захотели поиграть на площадке Источник: читательница НГС











Мэрия Новосибирска после публикации НГС о пострадавшем 5-летнем мальчике решили снести детскую площадку на улице Мичурина, 20/1. Как рассказали в пресс-службе администрации города, информация о том, что под ребенком сломалась досточка, поступила от СМИ. Мальчик сломал позвоночник.

Сотрудники администрации Центрального округа провели осмотр элементов на детской площадке. Они установили, что требуется снос элементов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас площадка огорожена сигнальной лентой, дальше планируется снос элементов.

— Администрацией Центрального округа направлен запрос в Межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области о возможных сроках начала проведения работ по демонтажу элементов на детской площадке, — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в мэрии, детская площадка находится на земельном участке ГСК «Монолит». При этом она не является общим имуществом собственников дома № 20/1 на ул. Мичурина. На содержание администрации Центрального округа площадка также не передавалась.

По данным «Контур.Фокуса», гаражно-строительный кооператив «Монолит» существует с 2005 года. Он зарегистрирован на улице Каменской, 51/2. В 2023 году выручка и чистая прибыль компании составила 82 тысячи рублей. Председатель кооператива Виктор Архипов. Корреспондент НГС не смогла связаться с «Монолитом» на момент публикации.

На прошлой неделе стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход этого расследования. Им также заинтересовалась прокуратура Новосибирской области. Мальчик упал с высоты 1,5 метра.