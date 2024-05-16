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Происшествия подробности Бастрыкин заинтересовался инцидентом, в котором мальчик сломал спину — ребенок катался с горки

Бастрыкин заинтересовался инцидентом, в котором мальчик сломал спину — ребенок катался с горки

Ребенок упал в центре Новосибирска 10 мая из-за гнилых досок, которые рухнули

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Инцидентом заинтересовался Бастрыкин

Глава СУ СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о том, как мальчик сломал позвоночник, катаясь с горки в центре Новосибирска. Глава ведомства поручил доложить о том, как следователи расследуют это дело. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР.

— Председателю СК России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка на детской площадке в Новосибирской области. Следственные органы СК России по Новосибирской области расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст.238 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Несовершеннолетний 10 мая играл на детской площадке, которая находится в Центральном районе Новосибирска на улице Мичурина, 20/1. Там мальчик получил травму, упав с высоты 1,5 метра из-за того, что под ним сломались прогнившие доски. Сейчас ребенок в больнице.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске ребенок получил травмы, провалившись колесом самоката в яму. Прокуратура подала в суд, но в ТСЖ не согласны с решением

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СК Бастрыкин Уголовное дело Расследование Дети Травма
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