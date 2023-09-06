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«Все это постанова». В Новосибирске ребенок получил травмы, провалившись колесом самоката в яму, — что говорят в ТСЖ

Прокуратура подала в суд, но в ТСЖ не согласны с решением

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Ребенок катался на самокате у дома

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В Заельцовском районе Новосибирска около дома на улице Дмитрия Донского, 26/1 ребенок получил травмы после того, как провалился колесом самоката в яму. В управляющей компании считают, что этот инцидент постановочный.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в ведомство обратилась мама 12-летнего мальчика. Ребенок во время прогулки на придомовой территории попал колесом самоката в яму и получил травмы. По информации ведомства, за содержание территории ответственно ТСЖ «На Донского».

— Прокуратурой района в связи с бездействием ТСЖ по ремонту покрытия двора внесено представление, дорожное покрытие восстановлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — пишет Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Прокуратура обратилась в суд с иском к ТСЖ о взыскании морального вреда за причиненные страдания.

НГС обратился за комментарием в ТСЖ, на звонок ответил мужчина, который не стал называть свое имя:

— Это все постанова, не имеет никакого правдивого отношения. Абсолютно не согласен, под ребенком, который весит 30 килограмм, не может провалиться асфальт. Женщина же написала, что он ехал, а под ним провалился асфальт. Это полный бред, самый настоящий.

По его словам, ТСЖ будет решать вопрос с прокуратурой в суде.

Недавно в поселке Кудряшовском 9-летний мальчик утонул, упав в коллектор.

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