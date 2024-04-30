Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз

Рассказываем, что готовит май Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перед началом нового месяца многим хочется узнать, чего от него ждать. Некоторые для этого обращаются к эзотерике и надеются, что астрология или карты Таро пообещают что-то хорошее: счастье в личной жизни, неожиданную прибыль или удачные выходные. Специально для тех, кто входит в число любителей предсказаний, новосибирский астролог Анастасия Першина, автор телеграм-канала «Астропсихолог Анастасия», подготовила таро-гороскоп на май.

Овен — карта Двойка мечей

События этого месяца будут часто ставить вас перед выбором, придется разбираться и в собственных сомнениях. Развивайте свое подсознание, не следует руководствоваться логикой. Логика часто подводит, а интуиция никогда не ошибается.

В любовных отношениях не всё так просто. Либо вы доверяете, либо нет. Если нет, то это станет серьезной проблемой в будущем.



Телец — карта Королева пентаклей

У вас есть какая-то идея, на реализацию которой потребуется много времени и сил. Важно поставить глобальные цели и не гнаться за мелкими результатами. Только так можно достичь профессионального роста и личного развития.

В личной жизни всё будет складываться хорошо: семейное благополучие, тепло и уют дома.



Близнецы — карта Сила

Сейчас лучший период даже для сложной работы. Трудности вас не напугают. У вас отличная физическая форма и крепкое здоровье. Благоприятны будут занятия творчеством.

Важно в этом месяце не проявлять агрессию, в отношениях не ссориться — это приведет к большой потере энергии. Источником силы будет служить земля.



Рак — карта Двойка чаш

Возможны новые встречи, знакомства, любовные связи, а в уже существующих отношениях — теплота, уют и взаимопонимание. Можно готовиться в отпуск или командировку. В работе прекрасные отношения в коллективе. Если в планах сменить место работы, то это благоприятное время.



Лев — карта Десятка пентаклей

Львам советуют больше говорить с партнером об отношениях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Помните, что погоня за материальными благами может опустошить вас, не забывайте о балансе внешнего и внутреннего мира. Может надоесть работа, захочется чего-то нового и интересного — разберитесь, чего вам не хватает.

В семье всё прекрасно, отношения построены на равноправии. Обсуждайте совместные планы на будущее.



Дева — карта Башня

Обратите внимание, где вы потеряли бдительность, потому что что-то начинает рушиться. Всё со временем поменяется, и вам придется принять эти изменения. Возможно, разрушится старое и откроется путь к новому. Это касается и работы, и семьи. В какой-то сфере ждите перемен. Вам придет осознание, что надо что-то менять.



Весы — карта Мир

В этом месяце вас ждут гармония и счастье. Все проблемы позади, получайте удовольствие от жизни. Возможны, поездки, командировки, много общения с разными людьми. Благоприятно заниматься любимым делом, оно принесет успех.

В личных отношениях любовь, понимание, поддержка. Если у вас еще нет любимого человека, то это скоро произойдет.



Скорпион — карта Двойка пентаклей

Приятный, хороший период. Если была депрессия и непонимание, то всё начинает налаживаться. Любимое дело будет приносить результаты.

В любовных отношениях могут появиться капризы, что не всегда плохо. Это одна из форм проявления любви, возможно, вы не хотите оставаться в одиночестве.



Стрелец — карта Десятка жезлов

Стрельцам стоит ждать неожиданностей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Что-то может пойти не так, как вы планировали. Изучите ситуацию, посмотрите, где вы допустили ошибку. На работе непростой период — повышена ответственность, увеличена нагрузка. Захочется отдыха. Проблемы могут прийти с любой стороны. Отношения могут быть на грани разрыва, если не подойти к вопросам серьезно.



Козерог — карта Семерка мечей

Чаще верьте самому себе, старайтесь проверять все домыслы, не стесняйтесь спрашивать совета у других.

Возможно, что на работе вы будете отлынивать от своих обязанностей путем отговорок. Внимательно отнеситесь к слишком привлекательным предложениям или необычным идеям, они могут оказаться ловушкой.



Водолей — карта Девятка пентаклей

Неожиданные денежные появления, не исключены выигрыши. Вы получите то, о чём давно мечтали. Если у вас есть любимое дело, то оно принесет успех и достаток. В обычной жизни найдется место чему-то новому.

В отношениях — создание семьи или укрепление уже существующих отношений.



Рыбы — карта Восьмерка жезлов

Все ваши мысли и идеи, связанные с работой и любимым делом, станут реальностью. Вас ждут хорошие изменения в жизни. Возможен новый роман или укрепление уже существующих отношений. Отличное время для получения новых знаний.

Ранее новосибирский астролог Марина Шумкина подготовила гороскоп для всех знаков Зодиака на весну. Читайте, на что еще стоит успеть обратить внимание.

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