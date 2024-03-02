Ракам — ждать провокаций, Львам — запускать проекты: какой будет весна для всех знаков Зодиака

В апреле 2024 года ретроградный Меркурий в знаке Овна со 2 по 26 апреля «заставит» нас переделывать то, что не удалось завершить в конце 2023 года. Поэтому середина весны у многих будет связана с темой «доделать и переделать».



Итак, стратегия на весну 2024 года для каждого из 12 знаков Зодиака. Начнем с Овна, потому что именно переходом в этот знак включается весеннее равноденствие 20 марта 2024 года.

