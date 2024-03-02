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Ракам — ждать провокаций, Львам — запускать проекты: какой будет весна для всех знаков Зодиака

Новосибирский астролог Марина Шумкина составила прогноз

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Весной пройдет период ретроградного Меркурия

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Самое время начать строить планы на весну. Несмотря на то, что погода улучшается и природа расцветает, это время довольно напряженное. Кто-то готовится к отпуску, а кто-то — к дачному сезону. Поэтому для любителей эзотерики новосибирский астролог Марина Шумкина подготовила гороскоп на три ближайших месяца. Читайте, что готовит весна.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

В апреле 2024 года ретроградный Меркурий в знаке Овна со 2 по 26 апреля «заставит» нас переделывать то, что не удалось завершить в конце 2023 года. Поэтому середина весны у многих будет связана с темой «доделать и переделать».

Итак, стратегия на весну 2024 года для каждого из 12 знаков Зодиака. Начнем с Овна, потому что именно переходом в этот знак включается весеннее равноденствие 20 марта 2024 года.

Овен. Поберегите свое здоровье в первый весенний месяц, в марте лучше обойтись без подвигов. А вот в апреле и мае можно «взять быка за рога».

Телец. Для этого знака весна — время «зеленого света» практически во всем. Делайте шаги к своим целям и внимательно следите за возможностями, которых может быть очень много.

Близнецы. Весна может начаться с конфликтного периода, когда вас могут поставить перед выбором. Поэтому важно определиться со своими целями, чтобы не исполнять чужие мечты.

Апрель и май — более спокойные месяцы.

Рак. Для вас март — время удачи, когда достаточно знать свои таланты, чтобы увидеть сферу их применения. Пригодится ваша способность погружаться в тему по полной.

В апреле постарайтесь обойти острые углы: вас могут провоцировать на конфликт. И поберегите здоровье.

В марте состоится весеннее равноденствие

В марте состоится весеннее равноденствие

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Лев. Первые два весенних месяца — отличное время, чтобы начать новые проекты и «докрутить» старые (в апреле как раз поможет ретроградный Меркурий).

В мае можно немного снизить амбиции и темп, чтобы на плавном ходу обойти возможные препятствия.

Дева. В марте жизнь может поставить вас перед выбором: делать как раньше или делать по-новому. В апреле — небольшая передышка, и в мае снова «готовность номер один», чтобы решать сложные задачи.

Всю весну берегите здоровье, в вашем случае это означает отдыхать вовремя.

Весы. Весна для вас — очень продуктивный период. На это время можно смело планировать подвиги.

В апреле будьте осторожны с выяснением отношений: ретроградный Меркурий может сделать так, что конфликты затянуться надолго.

Скорпион. Март и апрель помогут найти новые возможности в работе, в повышении уровня дохода. В мае постарайтесь не слить все заработанное на эмоциональные покупки.

Также в мае важно беречь здоровье, есть риск психосоматики.

Стрелец. В начале весны важно настроиться на интенсивный темп работы, кода отпуск и отдых могут только помешать. Набирая скорость, вы можете пройти сложные ситуации, практически не заметив их.

Вторая половина весны — время для возможностей, будьте открыты им!

Для многих весна может стать продуктивным периодом

Для многих весна может стать продуктивным периодом

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Козерог. Обратите особе внимание на апрель с его ретроградным Меркурием: он может затронуть тему вашего постоянного выбора «семья или работа».

В целом, весна 2024 года полна возможностей и будет продуктивной для вас, ведь у вас всегда есть план.

Водолей. Весна для вас традиционно — время для старта и разбега, начала новых проектов. Энергия и силы на это будут.

В мае важно провести инвентаризацию своих целей, чтобы увидеть, какие чужие цели «прилипли» — их важно профильтровать. Возможно, здесь не обойдется без конфликта.

Рыбы. В марте уделите внимание самопознанию: чтобы использовать все возможности весны, важно хорошо понимать свои сильные и слабые стороны.

Ваше здоровье всегда подскажет вам, если вы повернули не туда, будьте к нему внимательны.

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп по картам Таро для представителей всех знаков Зодиака. Кому в марте стоит ждать финансовых успехов, а кому грозит долговая яма, читайте в авторской колонке.

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